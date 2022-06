Petro electo presidente de Colombia: ¿Podrá salvar la selva amazónica y la humanidad, desarrollando el capitalismo? 

Lo que ocurrió en región de Colombia en mayo del 2021, lo califiqué de ser: Un Mayo Francés Colombiano, parodiando lo La Revuelta de los Estudiantes de la Universidad de Paris, lo que ocurrió en mayo de 1968, para mejor constancia si es posible consúltese El Nuevo Diario versión digital del 8 de mayo del 2021. ¿Por qué hago alusión a la revuelta estudiantil en Colombia en mayo del año pasado? Sencillamente, porque no se puede desvincular ese movimiento de masas que se produjo en la primavera del pasado año de los resultados electorales en el balotaje de ayer, en ese país. Por ser pertinente para poder entender lo que pasa ahora en Colombia, reproduzco en letras más pequeñas a partir de aquí, el artículo del 8 de mayo del pasado año:

Un mayo francés colombiano en el 2021

Las movilizaciones de masas que se están produciendo en Colombia, la magnitud de las mismas y los sectores sociales más protagónicos que participan en ellas, precisamente coincidiendo con el inicio del mes de mayo, nos permiten decir que los colombianos hoy día están viviendo una eclosión de un mayo francés en su territorio.

Ahora bien, el evento no se produce en el mismo territorio, porque esta vez no es en Francia y han transcurrido 53 años del evento que ocurrió en Francia en 1968, pero además, la fuerza pública en Colombia comenzó a reprimir desde un principio, lo que no ocurrió en el país cuyo territorio europeo antiguamente le llamaban La Galia.

De entrada, por lo que puede verse en los videos de los periódicos digitales, hubo violencia para reprimir a los manifestantes por parte de las tropas de la policía y del ejército, pero luego de muchos heridos y detenidos las manifestaciones en marchas y concentraciones se siguen día a día. Esto ocurre en Bogotá y Cali principalmente, pero también en otras ciudades colombianas y no parecen detenerse. Los manifestantes lo hacen pacíficamente.

Las protestas se iniciaron en rechazo a la anunciada reforma fiscal, pero también incluye otros reclamos. Un tema que tienen en agenda es que se reanude el abortado proceso de paz entre las Fuerzas Armadas Colombianas y la guerrilla de las FARC, así como los juicios a los paramilitares, entre otros reclamos.

Los sujetos sociales más protagonistas en el mayo francés de 1968 y el Mayo Colombiano de 2021 son casi los mismos, en ambos la principalía la tienen los estudiantes, aunque en menor medida participan otros sectores sociales, entre estos últimos los trabajadores asalariados (maestros, empleados, etc.).

Es importante destacar que lo que se ha estado produciendo en ese país, como ocurrió en la Francia de 1968 que se originó en una universidad y que repercutió durante varios años en otros países, las protestas colombianas se inician desde las universidades. Ahora bien, estas últimas son contra medidas del Estado colombiano que afectan a las capas medias, la pequeña burguesía y las clases populares (pequeños propietarios, estudiantes, profesores, los trabajadores, etc.).

Quizás porque, la reforma fiscal que se proponía implementar el gobierno de Duque, se trata de un traje a la medida para complacer el espíritu de rapacidad de los grandes propietarios, un traje de etiqueta neoliberal en el escenario de un capitalismo salvaje que tenemos en todos estos países.

Las protestas pueden continuarse y los reclamos ancestrales del pueblo colombiano que se remontan al Bogotazo del 9 de abril de 1948, en el que cayó asesinado Jorge Eliecer Gaitán. En esa ocasión fue un golpe contra el liberalismo emergente que reclamaba y reivindicaba que se pusiera en vigencia un Estado secular.

Ahora bien, el pueblo de Colombia reclama mucho más, después de no menos de 60 años de lucha guerrillera y de un abortado proceso de paz, en lo que para que esto último haya ocurrido el papel de Álvaro Uribe ha sido estelar, con toda la sevicia que tiene.

Duque es un títere en el gobierno de las fuerzas sociales anacrónicas que tienen el uribismo como estandarte, como genio del mal, para defender todos los malestares que padecen los colombianos con un Estado de capitalismo salvaje.

A Colombia se le calcula una población de 50.374,000, situada en Suramérica, con una Área de 1.141.749 Km2 (cfr. Wikipedia), su territorio es vasto, contando con grandes recursos hídricos, casi toda su electricidad proviene de hidroeléctricas. En ese país fue descubierto el platino.

Cuenta con recursos forestales y grandes selvas. Produce, entre otras cosas café, considerado uno de los mejores café del mundo. Para los tiempos de la llamada enfermedad de la Vaca Loca Colombia tenía un total de 23.000,000 de ganado bovino, pero cuenta con porcinos, ovinos, etc., teniendo ganadería en 27 de los 32 departamentos en que se divide su territorio. Sin embargo, contando con suficientes recursos, después de su independencia, Colombia no pudo industrializarse porque se le dificultaba el trasporte de sus mercancías para el mercado internacional, debido a la ubicación de los lugares de producción y el relieve de su territorio.

Es una sociedad muy tradicional, donde todavía costumbres ancestrales propia de la existencia de una aristocracia o de un fuerte abolengo repercuten en el manejo del Estado colombiano.

Hay todavía apellidos sonoros en Colombia y aquel que no los tenga, por más prestigio meritocrático y vocación política que tenga, se le dificulta el acceso al poder político.

Es importante destacar que, primero que en cualquier otro país latinoamericano, en Colombia surgió un movimiento que reivindicaba los derechos laborales de la mujer a la paridad con el hombre, derecho al aborto y otros de su género. Ese movimiento femenino demandaba la erradicación de la prostitución femenina (trabajadoras sexuales).

Hoy día la mujer y la juventud colombianas dicen presente mayoritariamente en el movimiento social que se ha levantado en ese país, en el mayo francés colombiano de 2021.

La comunidad internacional debe apoyar ese movimiento social en pro de un Estado de garantías ciudadanas. Paz para Colombia (como hace desde mucho tiempo dice una canción de los cantautores cubanos Celina y Reutilio) y cese de los asesinatos en ese país hermano.

Gustavo Petro es el presidente electo de Colombia, un ex guerrillero, él y la candidata electa para ocupar la vicepresidencia de Colombia no provienen de familias con apellidos aristocráticos, no son de la aristocracia colombiana. Colombia es un país donde por muchos años la política y los cargos más importantes del gobierno eran para familias exclusivas. Apellidos como: Restrepo, López, Michelsen, Gaviria, entre otros eran los que gobernaban en Colombia y no entraban a las academias militares los que no eran hijos de familias aristocráticas. En parte, eso se debió a que ese país, pese a contar con muchos recursos naturales no pudo desarrollarse y mantuvo una estructura agraria en que coexistían lo que algunos científicos sociales la sociedad tradicional y la sociedad moderna, coexistiendo el modo de producción capitalista con el modo de producción feudal, este último con la existencia de la aparcería en la agricultura colombiana. La existencia de un terreno muy accidentado le impidió desarrollar vías de comunicación terrestre para transporte ágil de mercancías, las fluviales eran muy lentas y dificultades para dar mantenimiento a los barcos por falta de mecánicos de los mismos, entonces eso impidió una revolucion industrial temprana en Colombia. Pese a ser un país con tantos recursos naturales renovables y no renovables, entre estos últimos los minerales. El Platino fue descubierto primero que en ningún otro país en Colombia, en el siglo XVIII. La ganadería colombiana es buena, al igual que el café, el banano y otros productos agrícolas y es un país con poco más de 1, 000,000 de kilómetros cuadrados de territorio y unos 50 millones de habitantes.

Hoy día se procesan en Colombia algunas materias primas provenientes de la minería, cosa que todavía países como Republica Dominicana no hacen o en el pasado comenzaron a hacer pero hoy día se han desindustrializado. Sin embargo, en la superestructura jurídico-política deben todavía estar muy extendido el caciquismo o caudillismo regional o local, en la sociedad colombiana. No obstante, el ex guerrillero triunfo en las elecciones y propone por un lado algo muy interesante. Salvar la Selva Amazónica. ¿Podrá cumplir eso, sin tocar intereses muy poderosos?

Lo decimos o nos hacemos esta pregunta porque sin tocar intereses de los poderosos va a ser muy difícil proteger la Selva Amazónica. Se han diseñados sierras eléctricas para desforestar las selvas, las cuales forman parte de una tecnología de punta. Petro ha insinuado que no va a hacer un gobierno que expropiará los capitales, más bien ha dicho que desarrollara el capitalismo y eliminará el feudalismo. En la destrucción de la selva amazónica se han movido los intereses de grandes capitales. Ojalá pudiera salvar la Selva Amazónica y con ella su gobierno salvaría a la humanidad (ciertamente) como él dice. Pero no creemos que sin tocar los intereses de grandes capitales, inclusos con expropiaciones, no es posible salvar la Selva Amazónica.

Ojalá Gustavo pueda convocar a una cumbre y de gobiernos y que podamos enfrentar el cambio climático, pero creo que sin tocar los intereses de los grandes capitales y expropiando estos, total o parcialmente estos, no será posible salvar La Amazonía. Esto al autor le parece un sueño, quisiera que fuera una realidad lo de salvar a la humanidad de la hecatombe ecológica y creo que la pandemia de la COVID-19 se un aviso de la antesala de ese desastre. Sin embargo, hay que soñar y el que no sueña no está vivo, debe estar muerto.

Como en lontananza del tiempo, al autor de este artículo le llegan los recuerdos de un tiempo muy lejano en que siendo niño, en una radionovela llamada: Infierno Verde. Se daba cuenta de que el antagonista de esa trama novelesca (Don Segundo) destruía la selva Amazónica, talando árboles y sustituyendo estos por plantaciones de palma africana, pero además asesinaba a los indígenas que no destruían la naturaleza. Nótese el título de esa novela: Infierno Verde, por la ignorancia de la necesidad de proteger los ecosistemas. Suerte les desea el autor al pueblo colombiano y que la suerte de ellos sea para toda la humanidad.

