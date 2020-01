Peter O’Brien espera ganar la corona con los Toros

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA- Luego de su acostumbrada sesión de yoga cada mañana el Jugador Más Valioso de la temporada 2019-2020, Peter O’Brien entrena en el terreno del Estadio Francisco A. Micheli con una gran motivación, “ganar la corona”.

El líder en cuadrangulares en la temporada y remolcadas bateando en la masa de la alineación en su segundo año con la franquicia de La Romana ha estado desde el primer día con el equipo siendo uno de los bateadores más temibles de la presente campaña, acumulando números ofensivos redondos para ser premiado como el MVP de la Liga otoño invernal dominicana.

O’Brien, de 29 años, hijo de madre cubana y padre irlandés residente en Miami, Florida es agente libr y no lo pensó a la hora de retornar a Lidom para seguir trabajando en su bateo luego de tener un verano para el olvido plagado de lesiones.

“Este año fue uno muy difícil para mí, falté ocho semanas en el verano, nunca me sentí en ritmo y esta liga ya la había jugado el año pasado y vine a recuperarme, me encantó y me ayuda a establecerme como pelotero”, manifestó O’Brien.

Jugando tanto en la inicial como de bateador designado y desempeñándose muy bien en los en los jardines, ha sido de gran ayuda para los momentos en el que el dirigente Lino Rivera lo ha necesitado.

“Una de las mejores partes de mi juego es la defensa, me siento cómodo donde me pongan tanto como designado, en la inicial o en los jardines”, indicó.

Al preguntarle sobre su gran deseo de ganar una serie final en la pelota dominicana, O’Brien dijo que “uno siempre tiene el sueño de estar en un gran escenario y tener esa oportunidad de producir para su equipo”

Los Toros estarán enfrentando en la noche del lunes a los Tigres del Licey en el partido inaugural de la serie final pactada al mejor de nueve.

“Quiero enfocarme en el campeonato y luego pensamos en ir a Puerto Rico a la serie del caribe”, dijo O’Brian luego de finalizar las prácticas del domingo.

