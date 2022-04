Peter Acobes “El Veterano”, se abre paso en la música urbana con su nuevo tema “Universitaria”

Comparte esta noticia

El artista de origen puertorriqueño apuesta a un ritmo bailable y sensual en sus canciones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Peter Acobes “El Veterano”, es el nuevo talento de la música urbana quien sale al ruedo con una propuesta nueva que viene a refrescar este género, con el lanzamiento de su tema “Universitaria”.

El exponente urbano Peter Acobes “El Veterano”, de origen puertorriqueño, apuesta a la sensualidad, romanticismo y un ritmo contagioso y bailables en sus canciones, con una lírica diferente y bien cuidada para así lograr tocar los corazones y el gusto musical de muchos.

“Universitaria”, está disponible en todas las plataformas digitales tales como: Spotify, Apple Music, YouTube Music, Google Play, iTunes, Amazon Music y otras, para el disfrute de los seguidores de la música urbana.

“Me siento súper contento con todo el respaldo que estoy recibiendo en mi carrera, y quiero que los dominicanos sean parte de esta nueva etapa, me comprometo a dejar una huella en la industria musical y quiero que la gente sea parte de este movimiento”, expresó el cantante en una nota de prensa.

La propuesta musical fue compuesta y producida por CarlitosProducer, bajo la dirección de Artico y filmada por Zagel AE, es un tema muy bailable y pegajoso con un contraste de voz y filmado en Lima Perú.

Según el artista, su propuesta llegó para quedarse, ya que cuenta con el talento y el carisma para permanecer en la competitiva industria urbana.

“Siempre me he sentido atraído por la música y lo que comenzó como un escape y un hobby ahora es mi pasión, no sabía que mi talento era competitivo, pero a la gente le gusta el trabajo que hago y eso me llena de fuerza y motivación para continuar creando un buen contenido”, dice “El Veterano”.

Con el lanzamiento de esta nueva propuesta musical, Peter continúa abriéndose camino dentro del género urbano.

Con el lanzamiento de su tema “Universitaria”, Peter está viviendo un momento muy importante en su carrera y asegura que está comprometido a seguir produciendo música de calidad, pues el transcurrir del tiempo le ha servido de mucha práctica a base de disciplina y perseverancia, combinación perfecta para poder destacarse en la nueva ola de artistas.

El exponente urbano resalta que le ha llegado la hora del despegue de su carrera, tanto nacional como internacional, para posicionarse en los primeros lugares de todas las plataformas musicales del mundo.

