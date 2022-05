Pete Davidson: “Si veo algo que me gusta, me lo pongo, es así de sencillo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID. – Pareja de Kim Kardashian, comediante, actor, escritor y productor, el nombre de Pete Davidson se ha convertido en uno de los más virales del momento también por su particular estilo, el mismo de cuando era pequeño: “Si veo algo que me gusta, me lo pongo, es así de sencillo”, asegura a Efe.

Hace tan solo unos días, Davidson protagonizaba uno de los momentos más polémicos entre las bambalinas de la Gala MET al pedirle su pareja, Kim Kardashian, que se quitase la gorra que lucía durante el evento por ser poco adecuada. Y es que, el estilo de Davidson se caracteriza, precisamente, por dar qué hablar.

“Si veo algo que me gusta, me lo pongo, es así de sencillo”, explica el cómico del programa televisivo “Saturday Night Live”, uno de los más emblemáticos en la parrilla estadounidense. Davidson, que también participa en “Guy Code” (ambos de MTV), tiene claro su particular estilo desde la infancia: “Pero ahora no tengo a mi madre detrás para prohibirme salir así vestido a la calle”.

Una forma de vestir que se desliga de los cánones establecidos para la moda masculina, y apuesta por tonalidades pastel, flores y también brillantes. “Es genial que los hombres vivan sus vidas haciendo lo que quieren. Si te pasas el fin de semana jugando a videojuegos, no lo vas a hacer con traje”, dice sobre su forma de vestir, desenfadada, transgresora y urbana.

“Vístete con lo que te haga sentirte bien, con lo que te haga feliz”, recomienda quien selecciona su vestuario sin dejarse influir por otros: “Las redes sociales no son parte de mi vida, no pierdo el tiempo buscando en el móvil ‘looks’ de otros para querer verme como ellos”.

Por eso aconseja “que cada uno lleve aquello que cada uno quiera, así de simple” y reconocer aparecer “disfrazado cada sábado para que la gente se ría” en el programa “Saturday Night Live”.

“Soy cómico, estoy acostumbrado, estas cosas te hacen la piel más gruesa (…). Estoy acostumbrado a que no me importe lo que piensen los demás sobre lo que llevo puesto”, explica el neoyorquino, para quien el principal requisito que busca en la ropa es que “cubra el cuerpo” mediante prendas de mangas y perneras largas.

Admite decantarse por “los estampados florales y el morado”, y selecciona como sus imprescindibles “una camisa de franela, un buen cárdigan, una sudadera con capucha, una camiseta y un pantalón vaquero, refiere Davidson, que protagoniza ahora y por su particular estilo una campaña para la firma sueca de moda H&M, que, asevera, resume su espíritu.

“Llevamos ropa cada día, así que, ¿por qué tenemos que vestir igual que todo el mundo? Esta campaña no trata sobre estilo, sino sobre libertad y pasarlo bien, que es como deberían ser las cosas y la vida”, defiende.

El neoyorquino, que si bien fue conocido por acumular entre sus exparejas celebridades como Ariana Grande, Kaia Gerber, Miley Cyrus o Phoebe Dynevor, consolida ahora su nombre como un referente de vestimenta estilo masculino al que acompaña siempre con su indisociable sentido del humor dentro y fuera de las pantallas.

