Pete Alonso fue activado por los Mets

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK – Pete Alonso recibió un cronograma de recuperación de tres a cuatro semanas después de que un lanzamiento lo golpeó en la muñeca izquierda el 7 de junio contra los Bravos, sufrió un hematoma en un hueso y se torció la articulación. Baste decir que Alonso ha superado ese pronóstico.

Solo 11 días después, los Mets anunciaron el domingo que Alonso había sido activado de la lista de lesionados. Alonso estuvo en la alineación contra los Cardenales en sus lugares habituales, bateando como cuarto de limpieza y jugando en la primera base. El jugador de cuadro Mark Vientos fue enviado a Triple-A Syracuse en un movimiento correspondiente.

Alonso dice que está «totalmente listo», lo que significa que no hay limitaciones físicas en su juego.

Atribuyó la rápida recuperación a que su muñeca respondió bien al tratamiento. Alonso comenzó a sentir que podía regresar cinco o seis días después de haber sido colocado en la lista de lesionados. No había hinchazón adicional cada vez que golpeaba en la jaula de bateo.

“Pude hacer todo libremente sin ningún dolor”, dijo Alonso. “Entonces solo tuve que esperar y esperar a que expirara mi tiempo en la IL. Estoy en la alineación de nuevo. Estoy emocionado. … Me siento excelente. Estoy al 100 por ciento en todo. Si estoy al 100 por ciento, ¿por qué esperar?”.

A pesar de perder tiempo, Alonso todavía ocupa el primer lugar en la Liga Nacional con 22 jonrones y está uno detrás de Matt Olson de Atlanta en el liderazgo en carreras impulsadas con 49.

Vientos, quien conectó un jonrón en su primer juego luego de ser llamado a los Mets esta temporada, bateó .178/.224/.244 en 45 turnos al bate. Antes de su ascenso, bateó .333/.416/.688 con 13 jonrones para Syracuse.

El manager Buck Showalter dijo que Vientos necesitaba turnos al bate consistentes en las ligas menores. A estas alturas, Vientos no iba a tener tiempo de juego en las Grandes Ligas, porque no se esperaba que los Mets se enfrentaran a muchos zurdos en los próximos días. En la serie de tres juegos contra los Astros, por ejemplo, no se espera que New York vea a ningún titular zurdo. El continuo desarrollo de Vientos en primera y tercera base también fue un factor en el movimiento.

“En algún momento, las aguas pueden dividirse y él puede jugar todos los días en alguna posición”, dijo Showalter. “Me gusta Marcos. Parece más centrado en las cosas. Ha demostrado la capacidad de golpear la pelota con fuerza como muchos muchachos. Tiene la oportunidad de ser un buen bateador y creo que ha comenzado a dar algunos pasos a la defensiva. Creo que lo volveremos a ver”.

