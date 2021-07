Pesista Beatriz Pirón lucha por brillar en Tokio a tres meses de dar a luz

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Más allá del reto que constituye participar en unos Juegos Olímpicos, Beatriz Pirón tiene la tarea de regresar a su mejor nivel luego de un año fuera de toda actividad en el levantamiento de pesas y con apenas tres meses de haber dado a luz.

“Nos estamos preparando tanto físico, como mental. Estoy un poco fuera de base, porque prácticamente estoy recién parida, tengo tres meses de haber dado a luz, por lo que es un poquito más complicado, pero la recuperación va bien”, expresó Pirón El Nuevo Diario, quien se recupera de una cesárea.

“Es un poco complicado porque estamos hablando de una cirugía profunda donde se corta mucho y para cicatrizar es un proceso bastante complicado, estamos trabajando con especialistas y terapeutas, explicó Pirón, quien es madre por tercera ocasión, pero siendo la única en la que ha tenido que someterse a un proceso de cesárea.

Pirón dijo a El Nuevo Diario que se encuentra trabajando con Edgar Montilla, quien se ha encargado de monitorear y evaluar su la recuperación, para lograr la elasticidad del cuerpo y para que de esta manera todo vuelva a la normalidad.

La atleta, quien competirá en los 49 kilogramos en halterofilia femenino, admitió que no esperaba lograr un cupo a la cita de Tokio.

“No me esperaba que iba a lograr clasificar, ya había ido a muchos clasificatorios, pero me faltaban puntos para entrar a las olimpiadas y cambió la forma de clasificación, y con cuatro eventos podías participar y así obtuve la plaza”, especificó.

Pirón reveló que recibió la información sobre su clasificación cuando cumplió 45 días de haber concebido.

“Me dijeron que, si estaba dispuesta a participar, lo pensé mucho, porque una cirugía es algo muy serio, porque, aunque por fuera se vea muy bien, por dentro puede causarte una hemorragia interna que te lleve hasta la muerte, pero me hice todos los análisis pertinentes y me ahora me siento más confiada”, sostuvo Beatriz.

Pirón es quizás, una de las atletas de mayor experiencia en Juegos Olímpicos de la actual delegación dominicana, ya que su recorrido inició en la cita celebrada en Londres en el año 2012, cuando apenas tenía 17 años, continúo por Río 2016 y ahora estará en Tokio.

“Llegué a Londres con 17 años de edad y fue una extraordinaria experiencia, porque de seis movimientos que realicé, cinco fueron perfectos y quedé en octavo lugar. Una experiencia bastante buena a esa edad, porque los Juegos Olímpicos es el sueño de todo atleta y cualquiera quisiera estar ahí y me pude colocar en una buena posición”, explicó Pirón, quien, en Río, se quedó a un kilo de lograr la medalla de bronce, finalizando en cuarto lugar.

La veterana atleta, quien en Londres levantó un total de 173 kilos, en Río de Janeiro 190 y en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que fue su última competencia, donde conquistó la medalla de oro, logró subir sobre sus hombros 193 kilos, admitió que en los pasados cuatro años ha visto crecer paulatinamente su desempeño en esta disciplina deportiva

“Hay un paso bastante grande, yo mejoré muchísimo, mis mejores alzadas las tuve en esos años del 2016 al 2020 y ahora sabemos que bajé un poco debido al embarazo, porque tu cuerpo cambia, tienes que recuperar la fuerza, alimentarte y descansar bien, y como estaba recién parida eso era difícil”.

Pirón quien se entrena hace aproximadamente un mes en Jarabacoa, reveló que en este momento está levantando un total de 172 kilos, esto debido a que, prácticamente empezando de nuevo, ya que duró un año fuera de levantamiento de pesas y está adaptándose para poder levantar el peso que yo levantaba anteriormente.

Para Beatriz, quien dijo que estaba en óptimas condiciones para competir en el 2020, cuando los Juegos fueron aplazados debido a la pandemia, ha sido una dura decisión dejar a su hijo de tres meses para mantenerse enfocada en el certamen de Tokio.

“Es un poco complicado, porque uno a veces se siente nostálgico, porque el bebé está muy pequeño, duele y es triste, pero todo es por un propósito, un sueño y por ellos”.

Al especificar en una palabra que defina si situación actual, Pirón escogió la palabra Goliat, al referirse a como David superó el reto que constituía derrotar al gigante fariseo, colocando su confianza siempre en Dios, como ella lo hace en este momento.

Pirón confía en la calidad del equipo de esta disciplina que defenderá los colores patrios en suelo japonés, y señaló que el equipo de esta disciplina que irá a Tokio, traerá medallas al país.

