Pesimismo con respecto a la presencia de Ja Morant con Memphis

EL NUEVO DIARIO, MEMPHIS.- Si Ja Morant puede o no estar presente en el segundo encuentro de la eliminatoria entre Lakers y Grizzlies será algo que se decida poco antes de que el duelo arranque. No obstante, según afirma Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN, los de Tennessee no parecen especialmente confiados en poder contar con él. Según sus fuentes, en la franquicia no se percibe optimismo al respecto, de modo que a estas alturas empieza a parecer complicado poder verle sobre el parqué del FedEx Forum.

El base arrastra desde el primer partido una dolencia en su mano derecha producida al caer al suelo tras cometer una falta en ataque sobre Anthony Davis, acción tras la que tuvo que abandonar el duelo. Los rayos X realizados esa misma noche descartaron que hubiera sufrido una lesión grave, pero la resonancia que se llevó a cabo al día siguiente reveló que los tejidos blandos de su mano, que ya estaban tocados desde antes, se habían visto perjudicados, complicando la situación.

«Está progresando» afirmó Taylor Jenkins tras la sesión de entrenamiento del martes. «Está botando y tirando como puede, pero le duele y tendremos que ver cómo le gestiona. Nota algo de rigidez en la mano pero lo está superando poco a poco. Veremos qué tal se despierta el miércoles».

Todo apunta por tanto a que la decisión dependerá de cómo considere Morant que puede gestionar el dolor que sigue sufriendo al controlar el balón. Si bien este es solo el segundo partido de la serie y por tanto está lejos de ser un choque a vida o muerte, viajar a Los Ángeles con 0-2 pondría la serie muy cuesta arriba para Memphis, por lo que veremos si acaba intentando forzar para tratar de sacar el duelo adelante o si las molestias son demasiado grandes.

