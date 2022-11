Pese a prohibiciones, todo está listo para el Mundial Catar que inicia el domingo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DOHA, QATAR. — Aficionados envueltos en banderas llegaron a Catar ayer antes de la primera Copa del Mundo de Medio Oriente, ya que los organizadores prohibieron la venta de cerveza en los estadios, una decisión de último minuto que sorprendió al patrocinador de la FIFA Budweiser, pero que fue bien recibida por el público, los musulmanes conservadores del país y algunos visitantes se encogieron de hombros.

Una crónica de AP indica que este pequeño país rico en energía, hogar de unos 3 millones de personas y aproximadamente del tamaño de Jamaica, espera que otros 1,2 millones de aficionados vuelen para el torneo que comienza el domingo.

Después de las oraciones de ayer, la comidilla de Doha se convirtió en la decisión repentina del gobierno de detener todas las ventas de cerveza en los estadios.

Muchos dieron la bienvenida a la decisión en este emirato conservador, que sigue el mismo islam wahabí austero de la vecina Arabia Saudita, a pesar de permitir que se vendan cervezas, vinos y licores en bares de hoteles discretos en el país. Los cerca de 300.000 ciudadanos del país ya han criticado los excesos occidentales de algunas celebraciones y han rechazado con vehemencia las críticas a sus puntos de vista sobre los derechos LGBTQ.

“La única razón por la que vine a este país es para poder disfrutar y tener las instalaciones y la ventaja de vivir en una economía moderna, pero con herencia islámica”, dijo Mohammad Ali, un médico de 50 años de Sheffield. Inglaterra, que vive en Qatar. “No me gustaría ver comprometido ese estilo de vida”.

“No me gustaría que mis hijos y mi familia disfruten de mi tiempo libre y me enfrenten a un borracho, no voy a decir un hooligan, sino a fanáticos borrachos y desordenados”, agregó.

Se seguirá sirviendo alcohol en hoteles, suites de lujo y casas particulares durante el torneo. Budweiser continuó su trabajo convirtiendo un hotel de lujo en un enorme bar temático. No será barato: una botella estándar de cerveza costaba un poco más de $15.

En el mercado Souq Waqif de Doha, Pablo Zambrano, de 35 años, de Ecuador, restó importancia a la noticia de la prohibición de la cerveza antes del partido inaugural de su país contra Qatar mañana. Se está quedando con su madre que vive aquí y dijo que el refrigerador ya está lleno de cerveza, que los extranjeros pueden comprar legalmente en depósitos seleccionados.

“Hay cosas sobre el alcohol y las mujeres con los códigos de vestimenta”, dijo Zambrano, refiriéndose a las costumbres conservadoras del país. “Es diferente. Pero va a ser bueno”.

Zambrano era uno de un número cada vez mayor de aficionados que visitaban el mercado tradicional ya lo largo de Corniche, un bulevar junto al mar con vistas al resplandeciente horizonte de Doha.

Justo al final de la calle, el vendedor de verduras de 24 años Ajmal Pial de Khulna, Bangladesh, tomó la brisa con los rascacielos de la ciudad que se extendían detrás de él sobre las aguas del Golfo Pérsico.

Pero en lugar de la bandera del disco verde y roja de su nación, Pial agitó la de Brasil sobre su cabeza mientras su amigo le tomaba fotografías. Él y sus amigos apoyan a Argentina y Brasil, dos de los favoritos del torneo.

Para Pial y otros, la Copa del Mundo representa un pináculo de trabajo en Qatar y probablemente un último hurra antes de regresar a casa a medida que disminuyen los trabajos. Las condiciones laborales en Qatar, como gran parte de los estados árabes del Golfo, han sido criticadas por explotar a los trabajadores mal pagados que convirtieron este antiguo puerto de perlas en una metrópolis desértica.

