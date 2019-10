Pese a comunicación enviada por el PLD, Reinaldo niega haya sido designado presidente del partido

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, negó la noche de este lunes que haya asumido la presidencia de ese partido, tal como lo había anunciado dicha organización mediante un comunicado de prensa.

Pared Pérez, dijo vía twitter que: “Se ha especulado de que he sido designado presidente del @PLDenlinea. No es cierto y, además, no aspiro a esa posición”.

La tarde de este lunes el PLD confirmó vía nota de prensa que conforme a los Estatutos de dicha organización Reinaldo Pared Pérez, secretario general, asumió la presidencia de dicho partido.

La presidencia del partido de gobierno quedó vacante la noche de este domingo luego que el expresidente Leonel Fernández presentara su renuncia al partido y a la presidencia de la organización, función en la que estaba desde hacía 17 años.

Pared Pérez sí dijo que efectivamente se convocó al Comité Político de la organización para este jueves, organismo que expresó “decidirá y deberá convocar al Comité Central para escoger un presidente de manera provisional hasta el siguiente congreso partidario”.

