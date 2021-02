Pescadores de Sabana de la Mar denuncian estafa millonaria y exigen castigo para el culpable

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SABANA DE LA MAR.- Representantes de la Asociación de Pescadores de Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor, denunciaron este jueves que supuestamente un hombre los estafó con el dinero que se les prestó en el Gobierno pasado, y llamaron a las autoridades a tomar cartas en el asunto para que el responsable de la presunta estafa sea apresado y castigado en la justicia.

En un comunicado enviado a este medio, afirman que el señor Yoel Paredes Moya manejó “a su antojo” más de 6 millones de pesos que prestó el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), “sin darnos un informe, ni ningún beneficio a la Asociación, solo a su propio bolsillo”.

Asimismo, aseguran que Paredes Moya alegadamente también ha vendido equipos de la Asociación, “tales como como un motor fuera de borda marca Yamaha 60HP, el cual está contabilizado en el FEDA en un levantamiento que realizamos; ha vendido las neveras, tramallos y más actuando de manera arbitraria como que esos equipos son de uso personal y no del sector pesquero”.

Los pescadores llamaron al Gobierno a actuar en consecuencia y resolver el caso.

A continuación, el comunicado de la Asociación de Pescadores de Sabana de la Mar:

“Atención Señor Presidente:

El sector pesquero de Sabana de la Mar ha sido estafado por el señor Yoel Paredes Moya, quien llegó a nuestra asociación ofreciéndose como encargado de Relaciones Públicas, sin nosotros saber que todo era una trama para entrar y luego llegar a ser presidente de la misma, para así poder manejar a su antojo los millones de pesos que el FEDA nos prestó para el desarrollo del sector pesquero, no de una sola persona.

Lamentablemente, en vez de crecer, de que se dinamizara la economía local y de los pescadores, fuimos en atraso ya que el señor Yoel Paredes, desde un principio manejó a su antojo el dinero que era para nuestra Asociación. Ha manejado más de 6 millones del préstamo y en el tiempo que lo ha manejado ha multiplicado esas ganancias sin darnos un informe, ni ningún beneficio a la Asociación, solo a su propio bolsillo.

Siempre nos preguntamos por qué si los pescadores, al llegar de trabajar de la mar le pagamos el combustible que consumimos, el señor Paredes tiene una deuda de cientos de miles de pesos en la estación de combustibles Texaco de nuestro pueblo. ¿Qué hace con el dinero que le damos?

Siempre nos preguntamos por qué, si las ganancias del camarón y los mariscos que pescamos dan para pagar el préstamo, nunca el señor Yoel Paredes ha pagado una cuota ni una sola cuota en 3 años y nosotros no sabemos dónde están las ganancias de ese dinero o a qué bolsillo fueron a parar porque nunca recibimos un informe de la administración del señor Yoel.

Nos preguntamos por qué el señor YOEL se toma la autoridad de vender equipos de nuestra asociación, tales como un motor fuera de borda marca Yamaha 60HP, el cual está contabilizado en el FEDA en un levantamiento que realizamos; ha vendido las neveras, tramallos y más actuando de manera arbitraria como que esos equipos son de uso personal y no del sector pesquero.

Ante todas estas irregularidades le sometimos ante el tribunal o Fiscalía de Sabana de la Mar y Hato Mayor del Rey, para que este nos diera un informe sobre todo lo citado anteriormente, a lo que este se negó a presentarse ya que no tiene cómo justificar todas las acciones ilícitas que ha cometido.

Movidos ante todos los daños que este señor que NUNCA HA SIDO PESCADOR solo un estafador que nos usó, decidimos como directiva convocar a una asamblea para realizar las elecciones de una nueva directiva y para que el señor YOEL PAREDES MOYA no alegue ignorancia le notificamos vía alguacil esta asamblea y el señor Paredes se negó a firmar al ALGUACIL y no participó en la misma, quedando fuera de nuestra asociación. Pero este, a pesar de que nosotros realizamos nuestra asamblea de elecciones con todos los procesos legales, con la presencia de las autoridades del municipio y un notario público, él se ha resistido a querer entregarnos alegando que solo le entrega al FEDA.

Ya como nueva directiva procedimos a la Cámara de Cuentas a solicitar una auditoría de las irregularidades y uso indebido de ese préstamo y aún estamos en espera de la misma.

Procedimos al FEDA a poner en conocimiento todo lo que citamos en los párrafos anteriores, el mal uso del dinero, ya que el señor Paredes alega que al Estado no hay que pagarle dejando mal posicionado el crédito de nuestra asociación ante esta institución prestataria del Estado, el FEDA se presentó a nuestro pueblo y el señor Paredes le hizo entrega voluntaria de las lanchas y motores pero no del camión, porque ya este fue donado por la Presidencia de la República en el pasado Gobierno. Pero no entregó todo porque hay equipos que ha vendido a título personal.

Ya todas las autoridades de nuestra provincia tienen conocimiento del daño y la burla que este señor le ha hecho a cientos de padres de familia que viven de la pesca y no están trabajando hace 5 meses desde que los equipos fueron retenidos ante la situación que estamos pasando, pero al señor Paredes esto no le importa ya que este aún tiene el camión de nuestra asociación comprando pescados, camarones y diferentes mariscos a mayoristas, ganando miles de pesos que deberían estar siendo usados para el beneficios de los verdaderos pescadores y pagando la deuda que este señor nos ha dejado.

Atención Señor Presidente Luis Abinader, ya EL FEDA está trabajando en la solución de los equipos pero queremos justicia, queremos que el señor YOEL PAREDES MOYA page por sus actos y sea sometido a la acción de la justicia y nos diga qué hizo con el dinero de los pescadores.

Esperando su respuesta,

La Asociación de Pescadores de Trabajadores de la Pesca de Sabana de la Mar (ASOTRAPESAMAR)”.-