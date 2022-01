Perú comienza la vacunación infantil en medio de gran expectación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LIMA.- La campaña de vacunación contra la covid-19 para los niños de 5 a 11 años comenzó este lunes en Perú en medio de gran expectación y con el objetivo de administrar dosis a los más de cuatro millones de menores de estas edades que hay en el país, inmerso actualmente en una tercera ola de la pandemia.

“A las familias no les da miedo vacunar a sus hijos, les da esperanza”, aseguró a Efe la directora de las Redes Integrales de Salud de Lima Norte, Magdalena Sánchez, en el colegio Ricardo Bentín, del tradicional barrio del Rímac, que se ha convertido en uno de los centros de vacunación para niños en la capital peruana.

La campaña comenzó en el país andino aplicando la dosis a pequeños con comorbilidades o inmunosupresión y a otros niños de entre 10 y 11 años, ya que en el ámbito urbano se ha organizado por rangos de edad.

El Ministerio de Salud (Minsa) activó un protocolo mediante el cual niños diagnosticados con síndrome de Down, enfermedades raras, crónicas, trastornos mentales y pacientes oncológicos serán los primeros en vacunarse.

“Es importante resaltar la actitud que están teniendo los padres de familia, se trata de una actitud muy responsable”, declaró a Efe la directora de Promoción de la Salud del Minsa, Elizabeth Rojas, en ese mismo colegio.

Perú recibió el pasado viernes un cargamento de casi un millón de vacunas de Pfizer exclusivas para comenzar la campaña de vacunación de este grupo etario y está previsto que continúen llegando lotes semanales de dosis para los menores de 5 a 11 años.

VUELTA A LA PRESENCIALIDAD

Estas vacunas han comenzado a aplicarse justo dos meses antes de la posible vuelta a las escuelas, programada por el Ministerio de Educación para finales de marzo o principios de abril próximo, algo muy esperado por las familias, ya que los niños y niñas peruanos llevan desde diciembre de 2019 sin ir al colegio.

“Los niños tienen que regresar ya a los colegios, la educación a distancia no es muy buena, ya es hora. Además con la vacuna estarán más protegidos”, comentó al respecto Flor Caldas, madre de un pequeño que recibió su primera vacuna en el Ricardo Bentín.

Coincidió con esta opinión Michel Palomero, un padre que también acudió con su hija al primer día de vacunación y se mostró muy seguro de su decisión.

“Es mejor prevenir que curar y quiero que mi hija vuelva al colegio porque ya se ha perdido mucho, no es lo mismo presencial que no presencial”, acotó.

Mateo, un pequeño de 10 años, reconoció que “sí tenía un poco de miedo de la vacuna” y dijo que esperaba poder abrazar a su madre mientras duraba el mal trago de la inyección, pero que estaba seguro de su decisión: “extraño mucho a mis compañeros”, reconoció.

SIN MIEDO A LOS EFECTOS

La mayoría de los padres que acudieron a esta primera jornada no mostraron dudas sobre la necesidad de vacunar a sus hijos, ya que la vuelta a las aulas de los menores y las altas cifras de inmunización en el país los animaron a ello, además de que expertos han informado que la inmunización de los menores “no genera grandes riesgos”

“Hemos visto mucho interés por parte de los padres de familia que han venido a preguntar a los centros de vacunación durante estos días, esto quiere decir que están muy concienciados y para nosotros es de verdad muy importante que nos ayuden y faciliten nuestro trabajo”, explicó Sánchez.

Marcel González quien acompañó a su hijo José, de 11 años, afirmó a Efe que no había tenido “dudas sobre la vacuna” para su pequeño, ya que al ser el único miembro de la familia que aún no había recibido las dosis no le habían dejado salir.

“Ni lo hemos llevado a la peluquería, hay que vacunarse por obediencia y por que así se salvan vidas, todos estamos confiados en la vacuna”, aseguró.

Las regiones de Lima, Callao, Ica y Junín han sido las primeras en comenzar esta campaña, que paulatinamente se irá extendiendo al resto del país, con centro de vacunación instalados en hospitales, colegios, estadios y grandes espacios como parques.

Perú cuenta actualmente con más del 90 % de su población objetivo vacunada con dos dosis, lo que supone más de 22 millones de personas, de las cuales seis millones ya han recibido tres inyecciones.

