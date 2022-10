Perspectivas de los desechos sólidos urbanos en la República Dominicana  

La basura podría pasar de ser un preocupante problema a ser un negocio rentable, crear fuentes de empleo y producir recursos. Recuerdo un artículo publicado, en octubre del año 2017, este artículo tenía como título: El negocio de la basura, una mina sin explotar en República Dominicana. Todo esto, me llamo mucho la atención, ya que tenía varios años trabajando en la elaboración de una tesis sobre el manejo de los desechos sólidos.

Según el portal web del gobierno dominicano, exportamos un promedio de trescientos sesenta mil (360,000) toneladas al año, aproximadamente un 9 % del total generado anualmente en el país. La producción de los desechos sólidos en la República Dominicana ha ido en un aumento acelerado, lo que nos obliga a hablar de la importancia de una economía circular.

De la Basura al Emprendedurismo

La basura es un diamante en bruto lleno de oportunidades, los desechos sólidos en la República Dominicana, se han convertido en una oportunidad para crear nuevas empresas y fuentes de empleo. Un cortometraje elaborado por GFDD/FUNGLODE, presenta como este fenómeno del reciclaje se ha convertido en oportunidades económicas para miles de dominicanos, todo esto acompañado de grandes beneficios para el cuidado y la protección de nuestros recursos naturales.

En el cortometraje titulado: ¿Basura o Recurso? Experiencia República Dominicana, “Es una película que inspira, conmueve y llama a la acción”, explica la directora de GFDD y directora del cortometraje, Natasha Despotovic. “El mensaje ahora continúa es claro: la basura ya no es basura y tiene un valor. Mientras la basura se pueda aprovechar no es basura. El término apropiado es desecho, un recurso que primero es materia prima y después un nuevo producto”. Este cortometraje se encuentra disponible en el canal de YouTube de la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD).

Experiencias de Emprendimiento en la Republica Dominicana

Green Love

Dentro de las experiencias de emprendimiento en nuestro país, tenemos a una joven llamada Loma Aquino, quien es la fundadora de la organización ambientalista Green Love RD, desde hace muchos años trabaja con temas como el reciclaje en la ciudad capital, teniendo ya el establecimiento de varios centros de acopio para la recolección de los desechos sólidos para ser reciclados. De las actividades realizadas por esta organización se destaca el reciclaje, charlas a centros educativos, empresas, ferias ecológicas y otras que busquen fomentar una cultura sostenible. Según Loma Aquino: ´´Es necesario incluir educación ambiental en las escuelas y universidades desde los niveles iníciales. También, con la creación de leyes que fomenten el proceso de clasificación de desechos desde en la fuente y recolección´´.

Tinglar Eco Store

Tinglar Eco Store, es una tienda que se enfoca en la preservación de la biodiversidad a través del consumo responsable. Sus fundadores son: Miosotis Batista, conocida por promover prácticas responsables y por su gran amor por la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Por medio de su accionar ha sido reconocida en el plano local e internacional, siendo galardonada en el año 2020 con el Premio Nacional de la Juventud, en el renglón preservación y fomento de los recursos naturales.

Yohanan Núñez, mejor conocido como Yoha Nature, es un profesional en biología, destacándose de manera coherente y objetiva como divulgador científico. Trabaja arduamente en proyectos relacionados al turismo sostenible y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

´´La idea que nos mueve es que todo el mundo tenga acceso a la posibilidad de llevar una vida amigable con el medio ambiente, ir de a poco; algunos hábitos se logran más rápido que otros, empezar por acciones pequeñas y sencillas es la clave. Estamos aquí para acompañarte en el camino.´´ (Tinglar Eco Store, s. f.)

Green Depot

Grenn Depot, es una pequeña empresa que se dedica a la venta de productos masivos amigable con nuestro medio ambiente, se utiliza la Yagua como materia prima, lo cual ha implicado un cambio significativo para decenas de dominicanos que hoy dependen de este negocio. Porfirio Báez, es el propietario y fundador de esta empresa, actualmente es ingeniero industrial, pero no es hasta a partir del año 2011 que da inicio a esta gran idea de negocio, que busca reducir el consumo del plástico por un material orgánico que se degrada de 40 a 45 días.

Ana Rafe la sostenibilidad en la Moda

Ana Rafé Alcántara, diseñadora de Moda e investigadora ecológica, crea sus piezas a partir de este legado de Moda Responsable con el Medio Ambiente. Impulsa una marca de ropa con un enfoque totalmente ecológico.

Actualmente estudia la factibilidad de una industria textil y de la moda verde en la República Dominicana con fines de crear alternativas para un mejor aprovechamiento de los desechos sólidos producidos en el país, no sólo por las industrias textiles, sino también, otros tipos de desechos.

Eco Mensajería

Eco Mensajería, es un proyecto que se adecua a los nuevos retos y tendencias, es una empresa que busca generar un servicio sin necesidad de dañar el medio ambiente, es decir, no se utilizan combustibles fósiles para el traslado de sus productos. El propietario de esta empresa es Edison Santos, quien es graduado de administración de empresas y tiene una especialidad en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social. Eco Mensajería cuenta con un sistema modelo ecológico, que permite la distribución de los productos con el uso de transportes sostenibles, para así enviar sus informes, libros, documentos, entre otros.

Fuentes Bibliográficas

Basura Cero Rosario. ¿Qué es Basura Cero? Recuperado de http://www.basuracero.org/

ECOENTREVISTA: GREEN LOVE RD trabajando por el Reciclaje. (2013). Retrieved from http://culturagreen.com/green-love/

El documental ¿Basura o recurso? Experiencia de la República Dominicana. (2015). Retrieved from http://www.funglode.org/notice/el-documental-basura-o-recurso-experiencia-de-la-republica-dominicana-puede-verse-desde-hoy-online-en-el-canal-de-gfddfunglode/

https://presidencia.gob.do/noticias/gobierno-apuesta-la-exportacion-de-residuos-solidos#:~:text=%E2%80%9CLa%20Rep%C3%BAblica%20Dominicana%20exporta%20un,generado%20anualmente%20en%20el%20pa%C3%ADs.

Ley Nº 225-20. Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos

Ley N° 1-12. Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, Santo Domingo, República Dominicana, 25 de enero del 2012.

Ley N° 120-99. Prohíbe a toda persona física o moral tirar desperdicios, Santo Domingo, República Dominicana, diciembre del 1999.

Ley N° 176-07. Ley sobre el Distrito Nacional y los Municipios, Santo Domingo, República Dominicana, 17 de julio del 2007.

Ley N° 42-01. Ley General de Salud, Santo Domingo, República Dominicana, 10 de marzo del 2001.

Ley N° 64-00.Ley General sobre Medio Ambiente Y Recursos Naturales, Santo Domingo, República Dominicana, 18 de agosto del 2000.

https://www.scribbr.es/citar/generador/folders/EDGFLZm2QbO7yupx5KJPU/lists/1qMT9yF3PFHqIqDekIncTA/fuentes/7fC9AeIfU0mZef9PKi7cnt/

Relacionado