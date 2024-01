Perspectiva electoral 2024, proyección de triunfo de Luis Abinader y del PRM

Inició el mes de enero, con este también iniciamos, el transcurrir del recorrido del año 2024. Como expresaba el gran locutor y periodista dominicano Manuel Antonio Rodríguez (Rodriguito), en su programa “El Suceso de hoy”, “seguirán los días, las semanas y los meses sin parar su agitado curso”. El 2024, que es un año muy importante como todos, pero este más especialmente en nuestro país, porque es un año electoral.

Un 2024 en República Dominicana, en el que se celebraran dos procesos electorales; uno el 18 de febrero, en el cual se elegirán las nuevas autoridades municipales: alcaldes, regidores y vocales y el otro proceso, que se desarrollará el día 19, tercer domingo de mayo, en la cual se elegirán las nuevas autoridades presidenciales y congresuales, para el próximo período 2024-2028.

En los actuales momentos, los tres principales partidos políticos que participarán en los procesos electorales, tienen ya prácticamente definidas, las diversas candidaturas con las cuales se enfrentarán; además han conformado diversos frentes electorales. El Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha organizado una alianza con unos 22 partidos políticos, mientras que el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo han pactado, junto al Partido Revolucionario Dominicano, la llamada” Alianza Rescate R.D”.

Es importante destacar, que el PLD y la Fuerza del Pueblo solo han pactado numerosas candidaturas congresuales y municipales. En la boleta presidencial, el doctor Leonel Fernández representará a la Fuerza del Pueblo y Abel Martínez representará al PLD. Al observar el panorama político, visualizo, que aún recién se inicia la lucha, que en lo adelante, es que se producirá la verdadera competencia por la toma del poder político, y es por lo tanto que considero en tal sentido, que los candidatos y Partidos que cometan menos errores y desarrollen mejores estrategias, para atraerse a los votantes, obtendrán mejores resultados.

Las estrategias utilizadas por Generales y líderes políticos, han sido las bases del excito de grandes victorias, tanto en batallas militare como en jornadas políticas a través de la historia. Un ejemplo de ello queda expuesto por Virgíl Días, en su obra “Lilís”, donde destaca la acción realizada por el presidente Heureaux, cuando se entero en el 1881, de que su enemigo Cesáreo Guillermo, estaba alzado en armas con cientos de seguidores en la loma del Cabao en la región Este y decidió combatirlo personalmente.

Heureaux se dirigió hacia el este, acompañado de varios batallones del ejército y acampó a pocos kilómetros de donde estaba el insurrecto. A eso de las 6:00 p.m., entró a un cuarto de un rancho, establecido como cuartel general donde Lilís descansaba, Alejandro Woss y Gil, quien era el asistente y estratega militar y político del caudillo, encontró a Lilís fumando un puro habanero y le preguntó ¿cuáles son las órdenes General?. Lilís le contestó, mañana atacaremos de frente, tempranito y venceremos a Cesáreo.

Alejandrito que había leído la mayoría de las obras de estrategias militare, le sugirió, “General es bueno que esta noche enviemos un par de batallones, para que rodeen la loma y así caerle por la retaguardia a los alzados, como hizo el general cartaginés Aníbal cuando atravesó los Alpes sorprendiendo así a Roma”. Lilís le pidió un Guía, que ya Alejandrito lo tenía ubicado, pero Heureaux, que también era un zorro le dijo. “Tú y yo iremos y los mejores batallones, porque muchas veces, uno mismo debe picar la carga de andullos”. Minutos después emprendieron la marcha con mulos, que no relinchan para cargar la artillería, con orden de no hablar, en la madrugada atacaron por detrás de la loma y vencieron a Cesáreo que posteriormente fue fusilado.

Volviendo al proceso electoral que se desarrolla en el país, observamos que al día de hoy, el presidente Luis Abinader, con la coalición que encabeza su Partido Revolucionario Moderno, aventaja a sus oponentes, en la intención del voto de las mayorías de los ciudadanos y ciudadanas. Esta realidad, la han expuesto la totalidad de las firmas encuestadoras que tienen credibilidad ante la población, al realizar diversos estudios de opinión.

Un ejemplo de de esa favorabilidad, son los datos ofrecidos por la última medición que realizó la encuestadora Gallup, que para las mayorías es la más creíble de todas, quien nos proporcionó los datos siguientes: que el presidente Abinader tenía al realizarse el estudio un 55.2%, que Leonel Fernández obtendría un 27.3% y Abel Martínez sería favorecido con un 13.5% de la intención de los votantes.

La favorabilidad de la intención del voto hacia Luis Abinader, se debe según el criterio de muchos analistas políticos, con los que estoy de acuerdo, a la forma de gobierno que el mandatario de la nación le ha infundido a su gobierno. El aprecio de la población hacia el presidente, es porque valorar sus esfuerzos, para no permitir la corrupción, predicando contra esta y amonestando a quienes en ella incurren.

Otra cosa que aprecia la población en favor del ejecutivo, es su visión de futuro, al ordenar la ejecución de obras prioritarias e importantes, como la extensión del metro a los Alcarrizos y la construcción del teleférico en esa comunidad, la construcción del metro y el monorriel de Santiago, el proyecto turístico de Pedernales, circunvalaciones, carreteras, la titulación de propiedades etc.

Quien tiene el honor de escribir este artículo, cree como la mayoría de los dominicanos, que el presidente Abinader merece un nuevo período, para que pueda concluir e iniciar otras importantes obras que a ha prometido como: el puente flotante del rio Ozama, la construcción del puente paralelo al Jacinto Peynado en el rio Isabela, la construcción del Monorriel del Distrito Nacional hasta el Aeropuerto de las América José F, Peña Gómez, entre otras.

El doctor Leonel Fernández candidato de la Fuerza del Pueblo, exponía recientemente: “Que de tener el favor del electorado, él no volvería a cometer los errores del pasado”. Es bueno recordar que el ex mandatario, ha sido favorecido por el electorado en tres períodos de gobiernos donde se cometieron numerosos hechos de corrupción. Pienso como muchos, que es una estrategia de Leonel, pero pienso que a él se le olvidó, como abogado que “ con la admisión de culpas, relevo de pruebas”. Con ello él admite los hechos de que se le acusa.

Creo también, como gran parte de la población, que es una estrategia del ex mandatario para atraerse los votantes y que a él, como conocedor de la sociología popular se le olvidó, un viejo refrán popular campesino que dice: “El perro huevero, aunque le quemen la boca, sigue comiendo huevos”. Es bueno recordar que al tomar posesión en el 2004, el presidente Leonel dijo “que el funcionario que no pudiera decirles algo en público, que no se lo dijera al oído”. Aquí la mayoría de la población está segura de que esa promesa no se cumplió. Es por eso, que afirmo como dice el proverbio popular “que para buen entendedor, pocas palabras bastan”.

Nuestro país debe seguir la senda de la institucionalidad, del trabajo edificante y con Luis Abinader afirmamos que está en buenas manos.

Por Angelito Manzueta