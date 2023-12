Personas que no establecen límites están destinadas a la amargura, según especialista

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La directora en Sociedad Dominicana de Logoterapia y Tanatología, Lucetta Fernández, manifestó que toda persona que desee tener una vida plena debe aprender a establecer límites.

Consciente de que la palabra límite es sencilla de pronunciar, pero no de aplicar, Fernández subrayó que es necesario aprender a decir «no» en algunas situaciones, ya que puede ser vital para preservar la propia salud mental y emocional.

“Si queremos llevar una vida más digna, más feliz, en paz, más tranquila, aprenda a poner límite y a ponerse límites usted también”, expresó.

La logoterapeuta fue entrevistada por la abogada y comunicadora Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Durante el diálogo enfatizó que en la cultura latinoamericana, existen creencias arraigadas que a menudo bloquean la capacidad de las personas para decir «no» en situaciones que lo ameriten.

Pensar que el pasado puede determinar el futuro o que a las familias no se le niega un favor, son algunas de las creencias, que según Fernández no permite a algunas personas hacer saber a los demás lo que quieren y lo que no.

Sostuvo que esta situación dificulta por completo que un individuo tenga una vida plena, ya que al no saber establecer límites termina convirtiéndose en víctima.

En ese sentido, la experta en logoterapia advirtió que no poner límites a veces es parte de la falta de amor propio.

“El amor propio definitivamente se resiente, si yo no sé poner límites, mi amor propio no existe, porque yo estoy viviendo con base en complacer a otros, a la vida del otro”, apuntó.