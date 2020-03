Personas desafían la lluvia y hacen cola fuera de hospitales de NY para prueba de coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- Decenas de personas desafiaron la lluvia e hicieron largas filas la mañana de este lunes a las afueras de los hospitales de la ciudad de Nueva York con la intención de someterse a la prueba del coronavirus.

El hospital New York City Health and Hospitals, uno de los más visitados, había informado que no realizaria más pruebas con cita previa, y les indicó a las personas que debían permanecer en casa ante la oleada de personas que se apersonaban a las salas de emergencia.

Las autoridades trasladaron los kits de pruebas a carpas levantadas en el exterior para así poder bajar la masiva llegada de pacientes a las salas de emergencias.

Según el reporte de los servicios de salud, al menos 157 personas han muerto a consecuencia del coronavirus y unas 20,000 han sido diagnosticadas con COVID-19, cifras que representan la mitad de todos los casos en los Estados Unidos.

De su parte, el Departamento de Salud ha indicado a las personas que creen padecer algún síntoma del coronavirus, que no deben ver a su proveedor local de salud y que no deben ser evaluadas.

“Hacerse el exámen no cambiará lo que su médico le diga que haga para mejorar. Le dirán que se quede en casa para que no enferme a otros”, informó el Departamento de Salud.

Este domingo la policía de Nueva York inició un protocolo de distanciamiento social, así como el cierre de negocios no esenciales, y la suspensión de las prácticas de deportes en los parques de la ciudad.

