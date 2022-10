Personas con discapacidad denuncian Palacio de Justicia en Santiago tiene meses sin ascensor

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Personas con discapacidad que trabajaban y visitan el Palacio de Justicia de Santiago denunciaron este miércoles que tienen aproximadamente cuatro meses enfrentando dificultades para trasladarse en el centro, ya que, el ascensor esta dañado.

La jurista Ingrid Hernández García expresó que quizás no sea una avería, ya que el ascensor tiene poco tiempo de instalado y no sería razonable que estuviera en mal estado.

Explicó que su labor exige que se traslade en diversos niveles, pero que utilizando la silla de ruedas representa un verdadero reto por su condición.

“Es terrible prácticamente, porque es de precariedad, imagínense yo tengo dos funciones, como abogada y como ciudadana, y prácticamente es más incómodo para mí que uso una silla eléctrica que es sumamente pesada y necesito un asesor por obligación”, describió.

La abogada continuó explicando que “si me toca en una en una tercera, me toca en una segunda yo subir ahí, tengo que esperar la decisión del lado de los jueces que me la permitan”.

Consideró que no deben esperar que ocurran dificultades para tomar la decisión de ponerlo en funcionamiento.

“No pueden permitir ni esperar que pase cualquier dificultad para ellos darle accesibilidad a uno, yo entiendo que se están manejando muy mal”, insistió.

Otros ciudadanos que visitan el lugar también mostraron preocupación y decepción por la falta de empatía de las autoridades del Palacio de Justicia, en cambio no quisieron ofrecer sus declaraciones ante las cámaras.

