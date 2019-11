Personalidades sector turismo se unen a llamado de aprobación préstamo para remozar Ciudad Colonial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA.- Hoteleros y otros empresarios del sector turístico hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para que apruebe el préstamo para la ejecución de la segunda fase del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de Ciudad Colonial, que desarrollan el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Turismo (MITUR).

Ese reclamo se une al llamado que hiciera, la pasada semana, del Clúster Turístico de Santo Domino y la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana (ASONAHORES), sobre la necesidad de la aprobación del préstamo, que sería conocido nuevamente este martes.

También se unen a la solicitud, el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), la Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR) y la Junta de Vecinos de la Ciudad Colonial.

Sobre el particular se pronunciaron Arturo Villanueva, ex vicepresidente Ejecutivo ASONAHORES, Ellis Pérez, ex ministro de Turismo, Ernesto Veloz, presidente de la Asociación de Hoteles, Proyectos Turísticos del Este (ASOLESTE) y el asesor empresarial Juan José Arteaga

Villanueva, gran conocedor de los asuntos turísticos del país llamó a la sensatez y a la reflexión a los diputados en su decisión de aplazar y no aprobar dicho préstamo, de gran importancia para el lanzamiento definitivo de la ciudad de Santo Domingo.

Consideró que sería “un pecado capital politizar este préstamo”, tras destacar las inversiones hechas por el sector privado y del Estado luego de concluida la primera etapa que transformó y dinamizó la economía, el comercio y el turismo en toda la emblemática zona capitalina.

“Si a través del primer préstamo del BID, más la contrapartida que ha hecho el Estado, el sector privado ha invertido tres veces más en infraestructura, en remodelación de casas coloniales, en hoteles, restaurantes, en ofertas complementarias, restando un sinnúmero de programas adicionales para toda la Ciudad Colonial”, opinó Villanueva.

Ellis Pérez, ex ministro de Turismo pidió a los diputados hacer una excepción con este proyecto de gran necesidad para el país competitivo en el turismo y con mayor valor por tratarse del casco histórico de Santo Domingo, bautizado como el primer asentamiento del Nuevo Mundo.

Exhortó a los legisladores ponerse de acuerdo y aprobar esta pieza sin mayor dilación al agregar que “lo que está contenido en la Ciudad Colonial de Santo Domingo es un valor que no es comparable a ningún otro en el continente”.

Sobre el tema el asesor empresarial Arteaga, calificó como un crimen la no aprobación de los 90 millones de dólares que aportará el BID para concluir dichos trabajos, por tratarse de una zona que ha sido referencia para los turistas que visitan la ciudad de Santo Domingo.

Tras su aprobación en el Senado el 26 de junio pasado, dicho proyecto permanece sin conocimiento en la Cámara de Diputados pese a recibir un informe favorable para su aprobación por parte de la Comisión Permanente de Hacienda que tenía a su cargo el estudio de la pieza.

En su segunda etapa, la iniciativa tiene como propósito recuperar espacios públicos y monumentos históricos como el Convento de San Francisco, la ribera del Ozama, el Alcázar de Colón, el Museo de las Casas Reales, la museografía de la Fortaleza de Santo Domingo, el Museo de la Catedral Primada de América y otras infraestructuras.

También incluye la reparación del sistema de suministro de agua, drenaje pluvial, alcantarillado, cableado eléctrico, iluminación, señalización, pavimentación de calles, paisajismo y habilitación de espacios para estacionamiento.

Se recuerda que como resultado de la primera etapa de la intervención a la Ciudad Colonial, los nuevos negocios se incrementaron en un 96%. Asimismo hubo aumentó en un 29% de empleo, mientras que, las visitas de turistas internacionales crecieron en un 62%.

