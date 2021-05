Personalidades reaccionan tras fallecimiento del maestro Víctor Taveras

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –Tras ser confirmada la muerte del maestro Víctor Taveras, grandes personalidades del arte nacional lamentaron la partida física, solidarizándose con los familiares y recordando al talentoso artista mocano.

Taveras perdió la batalla contra un cáncer de pulmón que padecía desde hace varios años, muriendo la mañana de este domingo en su residencia ubicada en Santo Domingo.

Al hacerse pública la noticia, el exalcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo manifestó desde su cuenta de Twitter que siente profundamente la muerte de Taveras.

“… un querido amigo de tantos años, con quien compartimos camerino, las luces del estudio y su exquisito sentido del humor. Paz a su alma y nuestras condolencias a sus familiares”.

También, el comunicador y diputado por Santo Domingo Este, Bolívar Valera, expresó que “La gente dice que uno nunca olvida quien te trata bien, hace muchos años cuando yo comenzaba en esto de la radio y TV, una de las personas que me trataba bien y que me aconsejaba era Don Víctor Tavéras, tristemente me acabo de enterar de su muerte, un abrazo @davidmelaza”.

El periodista Huchi Lora, reaccionó escribiendo lo siguiente: “Qué gran pesar el fallecimiento del maestro Víctor Taveras, músico de mucha capacidad y al mismo tiempo ocurrente humorista. Nunca lo olvidaremos”.

Asimismo, el locutor y fundador de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), Carlos T. Martínez sostuvo que “me acabo de enterar de la muerte de un gran dominicano y buen músico Víctor Taveras, está en la serie de mi libro Grandes Dominicanos paz a su Alma!!!!”.

“El maestro del piano, Víctor Taveras, fallecido hoy, había sido declarado como Hijo Distinguido de Santiago de los Caballeros mediante la Resolución número 3236 emitida por la Sala Capitular en el año 2019”, escribió Osiris de León.

