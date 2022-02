Personalidades en Nueva York y RD brindan apoyo a gestión de Lourdes Batista

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Cientos de personalidades radicadas en Nueva York y República Dominicana brindaron su apoyo a la gestión de la destituida Comisionada de Cultura Dominicana de Estados Unidos, Lourdes Batista-Jakab, acción registrada la semana pasada por disposición del Ministerio de Cultura.

Mediante carta enviada a El Nuevo Diario y dirigida al presidente de la República, Luis Abinader, a la vicepresidenta, Raquel Peña, José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, entre otros funcionarios, las personalidades dijeron sentirse triste por la noticia, ya que, en Batista, pudieron ver a una persona que, “sin necesidad alguna, ha trabajado horas interminables en pro de la cultura dominicana, y de la comunidad dominicana en Estados Unidos”.

“Lamentamos grandemente que el desenlace de tan grande labor haya terminado en una destitución de la Comisionada, donde aparentemente no se tomó en cuenta su gestión como administradora y gestora cultural”, expresa la carta en uno de sus párrafos.

A continuación la carta íntegra firmada por los que respaldan la gestión de Lourdes Batista:

Febrero 11, 2022

Ciudad de New York, NY – Estados Unidos

Asunto: Apoyo a la Gestión Cultural de Lourdes Batista-Jakab en el Comisionado de Cultura Dominicano en New York

A: Sr. Luis Abinader Corona, Presidente de la República Dominicana Sra. Raquel Peña, Vicepresidenta de la República Dominicana

Sr. José Ignacio Paliza, Ministro Administrativo de la Presidencia Sra. Milagros Germán, Ministra de Cultura

Sr. Eligio Jáquez, Cónsul Dominicano en New York Sr. Roberto Álvarez, Ministro de Relaciones Exteriores A: Medios de Comunicación

Este miércoles 9 de febrero de 2022, nos enteramos de la destitución de la Comisionada de Cultura Dominicana de Estados Unidos, Lourdes Batista-Jakab, por parte del Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Esta noticia lamentable para los que hemos estado colaborando con el comisionado, así como para las personalidades del ámbito artístico, intelectual, de la comunicación, político, académico, empresarial y civil que hemos dado seguimiento y apoyamos la ardua labor y el compromiso que la Comisionada Lourdes Batista- Jakab ha demostrado desde el primer día que ocupó el puesto y apoyamos también a toda la comunidad Dominicana en la Diáspora. Hemos podido ver a una persona que, sin necesidad alguna, ha trabajado horas interminables en pro de la cultura dominicana, y de la comunidad dominicana en Estados Unidos, en especial de los residentes de Nueva York. Pudimos ser testigos de su gestión en todas las áreas de la cultura, y sobre todo en la organización de las facilidades del Comisionado de Cultura Dominicana en Nueva York, así como el restablecimiento de la biblioteca dentro del comisionado, para el disfrute no sólo de los dominicanos sino de todo residente de la ciudad y cualquier lugar del mundo. Es importante mencionar que, en los primeros meses de trabajo, la Comisionada Lourdes Batista-Jakab estuvo llevando a cabo reuniones personalizadas con representantes de las diferentes áreas culturales, tales como: escritores, pintores, prensa, entre otros, para poder entender el sentir y las necesidades de estos grupos.

Pudimos ver, como la Comisionada logró, en contra de todas las predicciones, la I Feria Cultural y XII Feria del Libro para el disfrute y orgullo de todos los dominicanos y residentes de la ciudad, así como de otros países, juntando los recursos del comisionado con el trabajo de muchos voluntarios. Fueron días de trabajo largos, pero al final nos llenó de muchas satisfacciones. Se hizo el trabajo gracias al empeño y la motivación de Lourdes Batista-Jakab. Fueron muchos otros

eventos que la Comisionada llevó a cabo, que se distinguieron por su calidad y por su alto nivel de cultura. Eventos que siempre estuvieron llenos a su capacidad máxima. Además, docenas de niños, jóvenes y adultos se beneficiaron con las clases de música, baile, teatro y pintura. En las redes sociales, quedan para la posteridad, más de cien eventos culturales y educativos, que fueron llevados a cabo por el comisionado bajo la supervisión de Lourdes, en medio de la pandemia, llevando el pan de la educación a toda nuestra gente y dando a conocer la cultura dominicana en el mundo. En cada reunión que sostuvo con la comunidad y colaboradores del comisionado ella y su equipo rendían cuentas de su trabajo y sobre todo dieron informes financieros de cómo utilizaban el dinero que recibían del estado dominicano. Este nivel de transparencia no la habíamos visto antes de parte de autoridades representantes del gobierno Dominicano en New York.

Lamentamos grandemente que el desenlace de tan grande labor haya terminado en una destitución de la Comisionada, donde aparentemente no se tomó en cuenta su gestión como administradora y gestora cultural. Las autoridades del Ministerio de Cultura de República Dominicana negaron a nuestra comunidad en New York el apoyo monetario para llevar a cabo los programas educativos tan necesarios para el desarrollo de nuestros jóvenes y adultos.

Queremos dejar saber que Lourdes Batista-Jakab cuenta con nuestro apoyo y le deseamos la mejor de la suerte. Sabemos que seguirá trabajando en pro de la cultura dominicana. Los dominicanos de la diáspora exigimos transparencia, respeto y mejor trato de las autoridades dominicanas que nos representan en el exterior y en la República Dominicana. Este tipo de acción hacia funcionarios que están haciendo su trabajo dignamente, con transparencia, integridad, honradez y ética solo conlleva a la desilusión y desánimo de nuestra comunidad. Esperamos el mismo nivel de profesionalismo, desempeño y transparencia que tuvo la Comisionada Batista-Jakab de parte de la nueva administración. Nosotros seguiremos apoyando la cultura dominicana aquí o en cualquier parte del mundo.

Cordialmente,

Amigos del Comisionado de Cultura Dominicana en los Estados Unidos

Firmantes

● Belkis Abreu, Curadora de Arte, New Rochelle-NY

● Josefina Abreu, Estilista, Orlando-FL

● Miguelina Abreu, Licenciada en Trabajo Social / Home Attendant, New York-NY

● Yadi Abreu, Estudiante de Medicina, República Dominicana

● Milagros Alba, Activista Comunitaria,New York-NY

● Sandra Almonte, Negocio Propio / Ama de Casa, Bronx-NY

● Cruz Alvarez, Ama de casa / Home Attendant (Retirada), Bronx-NY

● Angel Josue Arias, Estudiante de Periodismo-Columbia University, Queens-NY

● Farley Arriaga, Contable, Queens-NY

● Humberto Artiles, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, New York-NY

● Juan Ascencio, Abogado, República Dominicana

● Rafael Tony Badía, Economista, Poeta, Long Island-NY

● Etzel Baez, Cineasta, Guionista, Santo Domingo, R.D.

● Gilda Batista Aracena, Periodista / Gestora Cultural, República Dominicana

● German Batista, Presidente de Associacion de Locutores, Bronx-NY

● Hector Batista, Empresario, Greenville, SC

● Luz Marina Batista, Abogada, Brooklyn-NY

● Natacha Batlle, Escritora, Gestora Cultural; Santo Domingo, R.D.

● Juana Bautista Henriquez, Home Attendant, New York-NY

● Ines Berges, Artista Plastico, New Jersey

● Yajaira Blanco, Directora de Programas Sociales, Gob. Estatal, Methuen-MA

● Dayanara Borbon, Activista Comunitaria, Bronx-NY

● Afernie Cabrera, Estudiante de High School, Lawrence-MA

● Kenny Cabrera, Periodista, Espana y Rep. Dom.

● Jose E. Camilo, Comerciante y Taxista, New York-NY

● Dr. Emperatriz Carvajal, Medico, Activista Comunitaria, New York-NY

● Elena Castillo, Pastora, Iglesia Cristiana, Bronx-NY

● German Castillo, Entrenador de Salud y Bienestar, New York-NY

● Hector Castillo, Presidente, Frente De Ministros y Pastores por el Cambio, Bronx-NY

● Pamela Castillo, Chef, Lawrence-MA

● Cresencia Castro, Consejera Familiar, Bronx-NY

● Pedro Dionisio Castro, Presidente-Federación Dom. de Artesanos, Santo Domingo-Rep. Dom.

● Ana Cepeda, Empresaria, Freeport-NY

● Elizabeth Cespedes, Empresaria, New York-NY

● Namibia Ciriaco, Abogada y Broker de Bienes Raices, Cabarete-Puerto Plata, Rep. Dom.

● Aramis Ciriaco Green, Profesor y Artesano, Puerto Plata-RD

● Carlos Colon, Director Artístico & Profesor Bailes Folklóricos Dominicanos, New York-NY

● Dr. Antonio Concepcion, Psicólogo Clínico, Queens-NY

● Jennifer Corredera, Administradora Oficina Medica, Brooklyn-NY

● Agustin Cortès Robles, Cineasta y Profesor Universitario, Santo Domingo-Rep. Dom.

● Edwin Crescioni, Activista Comunitario, Bronx-NY

● Mariel Cruz, Administrador officina Medica, New York-NY

● Ramón Cruz, Empleado Privado, Cantautor y Poeta, Brentwood-NY

● Dr. Emil Leonardo Cruz-Fernandez, Profesor de CUNY, Actor, Director, New York-NY

● Orlando Cuello, Taxista, Westchester-NY

● Josefina Cuevas, Administrador, UASD, Santo Domingo-Rep. Dom.

● Maricruz De Aza, Chef, Yonkers-NY

● Andreina De Aza, Estudiantes, Asistente de Cuidado Infantil, Bronx-NY

● Nicolle De Blanco, Dirigente del CODAP, Bonao-Rep. Dom.

● Angela De la Cruz, Ama de casa / Home Attendant (Retirada), Bronx-NY

● Daysi Maria De La Cruz, Artesana, New York-NY

● Rosalia De la Torre, Artesana de Larimar y Escritora, República Dominicana

● Rafael De los Santos, Sociologo, Productor de Documentales, Bronx-NY

● Albania Diaz, Psicóloga, Actriz y Gestora Cultural, New York-NY

● Annet Diaz, Activista Comunitario y Politico, Santo Domingo-Rep. Dom

● Braulio Diaz, Lider Comunitario, New York-NY

● Shaquille Díaz, Estudiantes / Empresario, Bronx-NY

● Mayra Diaz Marquez, Maestra Educación Especial (Pensionada), New York-NY

● Fausto Echavarria, Activista Comunitario, Yonkers-NY

● Santiago Espinal, Presidente-Asociación Nacional de Artesanos, Santo Domingo-Rep. Dom.

● Alicia Estevez, Periodista, Santo Domingo-Rep. Dom.

● Ana Eugenio, Abogada y Promotora Artistica, New York-NY

● Maria Fabian, Ama de casa, Long Island, NY

● Simon Feliz, Estudiante, Long Island, NY

● Andy Fernández, Estudiante de High School, New York-NY

● Roberto Amable Fernandez Abreu, Tecnico Artesanal y Joyero, New York-NY

● Manolo Ferreiras, Disenador de Modas, New York-NY

● Jandiorys Franco, Comunicador, New York-NY

● Margarita Franco Zimmermann, Egresada de la UASD, Zürich-Suiza

● Javier Fuentes, Politólogo y Activista Politico, New York, NY

● Ovalinne German, Administradora, Long Island, NY

● Rafael German, Cocinero / Empresario (Retirado), Bronx-NY

● Rafael G. German De La Cruz, Gerente de Ventas, New York-NY

● Rosario Germosen, Empresaria, Queens-NY

● Amílcar Gonnell, Lawrence-MA, Chef Ganador Récord Guinness: Mangu Más Grande del Mundo

● Belgica Gonzalez, Activista Comunitaria, Bronx-NY

● Adelina Gross, Empresaria, Miami-Fl

● Wilfina Gross, Empresaria, Miami-Fl

● Jose Guillen, Politólogo, Miami-Fl

● Erick Gutierrez, Productor de Television y Activista Politico y Comunicario, New York-NY

● Carolina Guzman, Empresaria, Westchester-NY

● Fernando Guzman, Presidente, Juventud del PRM, y Seccional Pequenos Empresarios New York

● Franklin Henriquez, Empresario / Activista Comunitario, New York-NY

● Dr. Denise Hernandez, Medico, New York-NY

● Fior Hernandez, Abogada, Santo Domingo-Rep. Dom.

● Dr. Miguel Hernandez, Medico Psiquiatra, New York-NY

● Tomas Hernandez, Activista Comunitario, New York-NY

● Angel Herrdz, Director de Orquesta Clasica, Santo Domingo-Rep. Dom.

● Dr. Robert Jakab, Neurobiólogo, Long Island, NY

● Judit Jimenez Galvez, Estilista, Long Island, NY

● Dr. Thelma Kunhardt, Odontologa, Madrid-Espana

● Denis Lantigua, Vocero-Asociacion de Artistas y Artesanos Unidos de Puerto Plata, Rep.Dom.

● Eliu Lara, Prof. de Matematicas, Yonkers-NY

● Ruth E. Lamarche, Asistente Administrativa, New York-NY

● Amado López, Locutor, Periodista, Gestor Cultural, Bronx-NY

● Fatima López, Abogada, Reading-PA

● Viviana López, Farmacéutica, Bronx-NY

● Roberto López León, Comerciante / Taxista, Bronx-NY

● Dagoberto López-Coño, Escritor y Gestor Cultural, New York-NY

● Frida Marte, Educadora, Bronx-NY

● Nelson Martinez, Artesano, New York-NY

● Jose Damian Matias, Presidente, Unión de Artesanos y Artistas Plásticos, Sto.Dgo-RD

● Daniel Mena, Empleado Privado, Long Island, NY

● Joselyn Mejia, Profesora, Bronx-NY

● Marino Mejia, Profesor / Activista Comunitario y Politico, Bronx-NY

● Dr. Ruth Mejia, Psicóloga Organizacional y Conferencista, Bronx-NY

● Alejandrina Mena, Maestra / Asistente de Cuidado Infantil, Reading-PA

● Dr. Douglas Mendez, Doctor Medico, New York-NY

● Zenaida Mendez, Productora de Television y Activista Politica/Comunicaria, New York-NY

● Maribel Menendez, Empresaria, Hazleton-PA

● Milciades Mercedes, Odontologo, New York-NY

● Anel Moncion, Ama de Casa, Bronx-NY

● John Moore, Abogado, New York-NY

● María Waleska Morales Perez, Psicóloga, Educadora, Poeta, Philadelphia-PA

● Sandra Nader, Empresaria / Activista Comunitaria, Yonkers-NY

● Ray Nassar, Car Sales, Long Island, NY

● Herrera Nelson, Rep. Partido Frente Amplio, Yonkers-NY

● Leonardo Nin, Escritor, Antropólogo y Linguista, Boston-MA

● José Novo, Empresario, Bronx-NY

● Elbis Nuñez, Oficial de Departamento de Policía de Nueva York, New York-NY

● Dr. Rafael Nuñez, Psicologo, Accion Rapida, New York-NY

● Thelma Nuñez, Assistant Teacher, Bronx-NY

● Sally Nuñez, Empresaria, New Jersey

● Jhonny Nuñez, MPA, Sargento de Policía NY (Ret), Prof. ASA College, Presidente GAHLEP, NY

● Vianny Ogando, Comunicadora, Long Island-NY

● Romelina Olivo, Trabajadora de la Salud / Empresaria, San Francisco de Macoris-RD

● Frank Omar, Fotografo, New York-NY

● Luz V.Palmero, Educadora Norwalk Public Schools, Norwalk-CT

● Julissa Parra, Voluntaria Feria del Libro, New York-NY

● Julio Parra, Empresario JP Tax, New York-NY

● Evelyn Parra, Estilista / Empresaria, New York-NY

● Carlos Payano, Desarollo de Contenido de Social Media y Escritor, New York-NY

● Edward Pena, Empresaria, Miami-Fl

● Ramon Penzo, Ingeniero Electromecanico Asociacion de Hospitales, New York-NY

● Aracelly Perez, Ama de Casa, New York-NY

● Evelyn Perez Ama de Casa, Lynn-MA

● Henry Perez, Consejero de Salud Mental, New York-NY

● Ramon Perez, Activista Politico y Comunitario, New York-NY

● Massiel Pina, Empresaria, Lawrence-MA

● Manuel Pichardo, Electricista, Bronx-NY

● Aristides Polanco, Contable / Empresario, Bronx-NY

● Miriam Puello, Periodista, Bronx-NY

● Juan Francisco Puello, Artesano, Disenador de Moda y Gestor Cultural, Rep. Dom.

● Audi Ramirez, Maestria en Estudios Latinoamericanos y Caribeños, Lawrence-MA

● Annette D. Renta, Activista Politico, Santo Domingo-Rep. Dom

● Jose Reyes, Poeta, Lawrence-MA

● Carlos Rodríguez Almaguer, Escritor, Puerto Plata, Rep. Dom.

● Christian Rodríguez, Poeta, Actor, Guionista, Récord Guinness Lectura 2011, MA

● Denis Rodríguez, Ama de Casa, Bronx-NY

● Claribel Rodríguez, Abogada, Bronx-NY

● Dilvania Rodríguez, Activista Comunitaria, Bronx-NY

● Fatima Rodríguez, Business Developer at NY Health Care, Queens-NY

● Julian Rodríguez, Maestro de Artesania, Secretario Gral. ASONARTE, Sto.Dgo.-Rep. Dom.

● Karina Rodríguez, Trabajadora Social, West Palm Beach, FL

● Lenin Rodríguez, Chef, Jefe de Cocina, Bronx-NY

● Luis Rodríguez Ortiz, Científico Ambiental, Woodhaven-NY

● Niurka Rodríguez, Associate Criminal Clerk / Secretario Penal Asociado en New York, NY

● Victor Rodríguez, Negocio Propio / Cuidados de Jardines, Bronx-NY

● Yini Rodríguez, Escritora, Bronx, NY

● Dr. Socrates Gustavo Roedan, Medicina Interna, New York-NY

● Carmen Rojas, Administradora de Personal, Bronx-NY

● Eduardo Rosa, Hotel Maintenance Manager, Brooklyn-NY

● Enumidia Rosario, Retirada, Brooklyn-NY

● Jose Rosario, Empresario (Ret.), New York-NY

● Ana Isabel Saillant, Maestra y Poeta, New York-NY

● Altagracia Salazar, Periodista, Santo Domingo-Rep. Dom

● Jhonny Sanchez, Comerciante y Empresario, Lawrence-MA y Rep. Dom.

● Melany Sanchez Olivo, Estudiantes, Rep. Dom.

● Carolina Sanchez Saldivar, Estudiante/ Empresaria, Rep. Dom.

● Junior Sanchez Saldivar, Estudiante / Ciclista Profesional, Rep. Dom.

● Reinardo Santa Reyes, Operador De Maquinarias, New York-NY

● Josefina Santos, Ama de casa / Home Attendant, New York-NY

● Mildred de los Santos G., Lic. En Administracion de Empresas, Actriz, Modelo, New York-NY

● Rosa Santos, Arquitecta y Poeta, Santo Domingo-Rep. Dom.

● Genesis Sequeira, Accountant, Bowie, MD

● Mario Sequeira, General Manager, Bowie, MD

● Rosa Silverio, Escritora, Madrid-Espana

● Jorge Solano, Pianista, Rockville Centre-Long Island

● Yaneli Sosa, Comunicadora, New York-NY

● Jesús Suarez, Lic. en Contaduría Publica, Lebanon-PA

● Edgar Suarez, Cantante y Musico, New York-NY

● Wilma Tamayo, Coordinadora de Programas Sociales, New York-NY

● Manuel Tejada, Taxista, Westchester-NY

● Wilkins Terrero, Presidente, Colectivo Contemporáneo de Artistas, SD-Rep. Dom.

● Yanett Terrero, Disenadora de Modas, New York-NY

● Yvette Thabet, Activista Comunitaria, “Advocates for Children of New York”, Bronx-NY

● Gilda Tizol, Empresaria, Santo Domingo-Rep. Dom.

● Laura Torres Pezzotti, Periodista, New York-NY

● Numa Torres, Disenadora de Modas, New York-NY

● Dr. Silvio Torres-Saillant, Professor y Escritor, Syracuse University, Syracuse-NY

● Antonio Valdez, Periodista y Maestro, Santo Domingo-Rep. Dom.

● Clara Valerio, Trabajadora Independiente, New York-NY

● Miguel Vasquez, Activista Politico, Bronx-NY

● Raysa Veras, Disenadora de Joyas, Bronx-NY

● Mary Woss, Maestra, Poeta, Empresaria, Bronx-NY

● Monica Zapata, Activista Comunitaria y Politica, Bronx-

