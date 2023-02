Personalidades de California piden a Biden detener muro en parque binacional

EL NUEVO DIARIO, SAN DIAEGO.- Cuando menos 40 personalidades notables de California, incluidos presidentes y directores ejecutivos de fundaciones filantrópicas del estado, enviaron este jueves una carta abierta al presidente Joe Biden para pedirle que suspenda la construcción de un doble muro de 30 pies (nueve metros) de alto en el fronterizo Parque de la Amistad.

“La frontera es más que una referencia de nuestro estado, es parte de nuestro carácter. Nuestras economías, las culturas y las personas están interconectadas” entre los dos países en la zona limítrofe, dijeron los firmantes.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó en enero que procedería con un plan de levantar un sistema de dos muros paralelos adicionales al que ya marca la frontera en el área del Parque de la Amistad, donde California y México convergen en la costa del Pacífico.

Explicó que el sistema es necesario porque la actual estructura, una sola cerca de unos 15 pies (4,6 metros), se ha dañado por la humedad del océano y representa un riesgo para los visitantes del parque binacional y los agentes de la Patrulla Fronteriza que vigilan el área.

Los notables dijeron al presidente que confían “en su liderazgo para instruir a las agencias pertinentes a ‘reparar, no reemplazar’ las barreras actuales en el Parque de la Amistad”.

Le pidieron intervenir para reabrir la zona, cerrada al público desde 2020, “para crear un futuro seguro y binacional para el Parque de la Amistad, que corresponda con orgullo a la historia y cultura creativas de nuestras dos Californias y nuestras dos naciones”.

Enfatizaron que el parque “es una expresión de pertenencia, un lugar de encuentro; es un pequeño parque con un potente y perdurable mensaje que nunca se ha sentido más oportuno”.

“Sin paralelo a lo largo de la frontera, ofrece un faro de conexión, recordándonos que, incluso si respetamos nuestros límites, también podemos respetar y elevar la humanidad compartida de la gente de ambos lados”, argumentaron.

Robert Vivar, un defensor del grupo Amigos del Parque de la Amistad en San Diego, dijo a EFE que “lo que realmente preocupó (a los notables) fue que las familias que durante décadas se encontraban en el parque ahora no tengan alternativa”.

Indicó que un punto común en todos esos directivos de fundaciones fue considerar que, al no permitir los encuentros, las autoridades llevan a cabo “una separación de familias”.

Entre los firmantes figuran los directivos de Ford Foundation, Hispanics in Philanthropy, The California Endowment, Point Loma Nazarene University, Liberty Hill Foundation, Latin America Working Group, Latino Community Foundation, USC Equity Research Institute, y Episcopal Diocese of Los Angeles.

El reverendo John Fanestil, de la Iglesia Fronteriza, que durante una década celebró misa simultánea bilingüe en ambos lados del muro que divide al parque, dijo que los firmantes no son los únicos involucrados en salvar el Parque de la Amistad.

“La Administración Biden había congelado este proyecto en agosto del año pasado para permitir un periodo de consulta con la comunidad. Durante este proceso, más de 300 líderes religiosos, 200 educadores y artistas, casi 100 líderes organizacionales, 80 profesionales creativos y 60 profesionales médicos presentaron comentarios que se oponen a la construcción de muros de 30 pies”, dijo Fanestil.

Por ejemplo, el alcalde de San Diego, Todd Gloria, declaró que “para ser claros, la ciudad de San Diego no apoya ni apoyará ningún plan que reemplace la barrera existente en el Parque de la Amistad con un nuevo muro de 30 pies”.

Relacionado