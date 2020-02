Personal sanitario que visitó bases en cuarentena de EEUU no estaba preparado, según el NYT

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Nueva York.- El personal sanitario que visitó bases militares estadounidenses donde había ciudadanos en cuarentena por el coronavirus no habían recibido formación y carecían de la equipación necesaria, informó este jueves el diario The New York Times, que cita a un “confidente”.

Los trabajadores que acudieron a estas instalaciones se mezclaron posteriormente con la población general, de acuerdo al informante, que el periódico identifica como un responsable del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

En concreto, el rotativo indica que el equipo fue “desplegado de manera inapropiada” a dos bases militares en California para ayudar en el tratamiento de las personas que habían sido evacuadas de las zonas más afectadas por el COVID-19, especialmente en China.

De acuerdo a una queja interna a la que tuvo acceso The New York Times, estos funcionarios tuvieron que acceder a zonas de cuarentena, incluido un hangar donde los evacuados estaban siendo recibidos.

“No les dieron entrenamiento en protocolos de seguridad hasta cinco días después”, asegura el diario citando siempre al “confidente” anónimo, que explicó que muchas de estas personas no sabían que debían medirse la temperatura tres veces al día.

Al menos uno de los integrantes del equipo sanitario estaba hospedado en un hotel cercano y abandonó California en un vuelo comercial.

La publicación del Times se produce poco antes de que el presidente del país, Donald Trump, anunciara la celebración de una rueda de prensa para abordar el problema, después de acusar a los medios de comunicación de “hacer lo posible” para presentar la situación “lo peor posible”.

Congresistas demócratas y republicanos han criticado duramente en los últimos días a la Administración Trump por no prepararse para una emergencia nacional en caso de que en EE.UU. se produzca un brote grave del coronavirus COVID-19, que ha causado la muerte a más de 2.600 personas en todo el mundo.

