Personajes relevantes en la historia cultural y literaria de Jánico (3)

SANTIAGO GODBOUT, MSC (1913-2001): EL HISTORIADOR DE LA PARROQUIA DE JÁNICO

Es el mes de agosto de 1980. Llega a Jánico el nuevo párroco. Para rendirle culto a la exactitud, llega el sacerdote Santiago Godbout, de la Misión del Sagrado Corazón, asignado a la Parroquia Santo Tomás de Jánico el día 10 de ese mes. Había arribado a la República Dominicana en los años 50 del siglo XX y con él la obra catequística de la Iglesia Católica, cuyos inicios se remontan a la década anterior, comenzó a expandirse. Fue un pionero y un emprendedor en ese sentido. Y con ese espíritu de emprendedor llegó el padre Godbout al municipio de Jánico.

No era el Padre Santiago exactamente un escritor y menos un literato. Pero sí era un acucioso hurgador de fuentes informativas documentales y testimoniales, un levantador de datos formidable: un compilador y documentalista microhistórico admirable. Era un perseguidor de los detalles cotidianos impulsado por esa sensibilidad humana tan consustancial a su ser. Tenía, además, la virtud del liderazgo imprescindible para el trabajo en equipo cuando de una investigación histórico-religiosa se trataba: sabía delegar y asignar tareas con respeto, por lo que en sus libros vemos a varios redactores biografiando personajes no tan solo de la vida religiosa, sino, también, de la vida civil o seglar. Tenía una visión amplia de la historia: «La historia de nuestra parroquia nos lleva irremisiblemente a la historia [civil] de nuestro pueblo. No son dos historias distintas, sino una e indivisible». Por eso rescata la magistral conferencia dictada por Monseñor Roque Adames Rodríguez el 27 de marzo de 1981 en el Club-Casino Santo Tomás de Jánico, con ocasión de celebrarse el primer centenario de la erección en municipio de esa antigua comunidad serrana. En esa pieza oratoria fundamenta sus percepciones en torno a herencia hispánica del pueblo janiquero.

Esa vocación de Godbout propia del documentalista apasionado, puesta de manifiesto en cada parroquia en la que estuvo a cargo, nos hace recordar al ilustre escritor chileno Alberto Báez Flores —literato de múltiples facetas: poeta, narrador, ensayista, crítico literario, gestor literario—, quien se involucraba en la vida literaria de cada país en el que instalaba hogar, dejando siempre significativas huellas. Asimismo, el autor de la historia parroquial de Jánico editó en la República Dominicana tres libros sobre la historia parroquial de tres comunidades enclavadas en el Cibao: Jánico, San José de las Matas y Samaná.

En Xanique, historia parroquial —cuyo título debió ser Jánico: su historia parroquial— el Padre Santiago Godbout, MSC hace un recorrido histórico por lo que ha sido la vida religiosa janiquera desde el siglo XVIII —desde 1777, año en que es construida la primera ermita— hasta la primera mitad de la década de los 80 del siglo XX. Adentrarse en su libro es toda una aventura, pues no se circunscribe a la parte urbana del municipio de Jánico, sino que recorre cada comunidad rural con un sorprendente nivel de detalle y de preocupación social y humana: es una paseo rural por La Guama, Juncalito, Yaque, Jagua, Cerrazo, La Cejita, Bejucal, La Calavera, Caimito, La Lomita, La Quebrada, Naranjo Dulce, Rincón Llano, Cagüelles, Cebú, Los Negros, La Cidra, Loma Prieta, Gurabo, Las Mesetas, Janey, Dicayagua Abajo, Papayo, El Aguacate, Damajagua y El Palero. Con esta caminata del Padre Godbout por toda la geografía del municipio de Jánico puso él en práctica su pensamiento integracionista: «Cuando decimos Jánico estamos refiriéndonos a todos los campos del municipio que en la población se encuentran cual centro de convergencia». ¿Acaso no es ese un claro mensaje de integración municipal? Creemos que sí lo es.

La obra trae unas palabras de presentación de Monseñor Roque Adames Rodríguez, a quien su autor agradece el haberle animado para realizar la investigación y por haberle apoyado en la captura de datos durante el proceso de la misma. También agradece el apoyo recibido de los sacerdotes Luis Oraa San Martin Sj y Antonio Lluberes Navarro SJ; igualmente al historiador Ramón Franco Fondeur* y a su secretaria Lavidania Concepción. Fueron redactores en ese pionero proyecto: Norma de Jesús de Díaz, Lelia Fernández de Adames, Ana Infante Vda. de Rivero, el Padre Milton Manuel Tejada y Ada Adames, entre otros. Mons. Adames Rodríguez dice: «El Padre Santiago nació en Canadá, pero ya está amasado con tierra dominicana y su alma es medularmente dominicana. Y Jánico no tendría fisonomía histórica si no hubiese existido, trabajado y amado un Padre Santiago Godbout. […] Esto es identificarse con este pueblo».

La historia cultural de un pueblo no tan solo es la historia de su lengua: también lo es su historia religiosa porque esta gravita de manera trascendente en los planos espiritual, moral e ideológico. De aquí el gran valor cultural de la labor realizada por el presbítero Godbout como investigador y estudioso del discurrir histórico de la parroquia de Santo Tomás de Jánico: el 3 de diciembre de1882 fue levantada la primera iglesia en Jánico por iniciativa del presbítero y patriota José Eugenio Espinosa (1799-1882); el 1 de agosto de 1884 es nombrado el primer cura con asiento en dicho municipio: D. José Armayor; y el 25 de septiembre de 1888 tiene lugar «la erección y constitución en Parroquia a la población de JáNICO bajo la advocación de SANTO TOMáS». La actual iglesia fue bendecida el 15 de abril de 1956 por Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, asistido por el párroco Victorino Hamelín, MSC. No es posible escribir la historia general de Jánico obviando la historia parroquial que ha legado a la historia cultural janiquera el Padre Santiago Godbout, razón por la que los janiqueros mantenemos una deuda de gratitud eterna con tan singular hombre de fe cristiana.

El Padre Santiago Godbout nació en 1913 en Canadá, donde también falleció el 15 de febrero de 2001. Siempre deberá ser recordado no tan solo como el cronista de la Sierra —como lo define el Padre Darío Taveras, MSC en un artículo que sobre él publicó en 1994—, sino también como el padre de la historia parroquial del Municipio de Jánico.

Por Miguel Collado

