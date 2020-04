Personajes polémicos y sus obras   (Segunda parte)

Deberíamos intentar profundizar en las informaciones que nos llegan, aunque resulta una tarea difícil en los tiempos líquidos que vivimos. El reciento “afeir” del ex aspirante a alcalde de París debería de hacernos reflexionar sobre los múltiples intereses que se mezclan en la actualidad cuando salta una noticia importante. El simplismo y el reduccionismo no nos ayudan en nada, aunque estemos en la época del populismo y de la corrección política. Hay mucha ignorancia disfrazada de buenas intenciones.

Muchos no saben que en realidad Gengis Kan era un título, no su nombre. Su nombre real era Temujin. El Papa Francisco es el primer Papa no europeo, y su manera de ser sencilla y humilde no le libra de las críticas y las polémicas. En el documental “Los dos Papas” queda bien plasmado este hecho. No queda clara su relación con la dictadura argentina. ¿Colaboró con la dictadura para defender a sus compañeros de la Iglesia o lo hacía por la ambición personal?.

Mick Jagger uno de los músicos con más talento del siglo XX ha estado rodeado de polémica desde que se hizo famoso con los míticos “Rollin Stones”. Relaciones de pareja tormentosas y consumo de drogas, han marcado su vida. El hecho de estar vivo es un milagro para “su satánica majestad”. Jagger tiene un amplio club de fans, pero también de detractores.

Algunos de sus detractores afirman que Salvador Dalí está sobrevalorado. Que todo lo hacía por reconocimiento, dinero y fama; y que no tenía mucho talento. El genial pintor surrealista catalán lo exageraba todo para llamar la atención. Puede que la confusión proceda de su necesidad de dinero, de ahí que se vio obligado a diversificar sus obras. Se dedicó al diseño de joyería, ropa, muebles. Hasta escribía ficción. De la masturbación, mejor no hablar. Su método paranoico-crítico y su relación con el sexo han dejado confuso a más de uno. Era un personaje paranoico cuya figura resultaba difícil de interpretar.

Los artículos de Hannah Arendt sobre los juicios de Núremberg provocaron polémica, ya que su tratamiento del caso, en un momento en que mucha gente buscaba venganza, no justicia, fueron interpretadas de muchas maneras. Para algunos, su manera de tratar el tema da a entender que exime a Adolf Eichmann de toda responsabilidad. Solo obedecía órdenes!. Esto evitaba dejar claro que Eichman conocía el daño que hacía a estas personas. Cuando ocurren cosas como estas, el sujeto político no puede ser el Estado, sino las personas que conscientemente aplicaban esas órdenes. El teniente coronel de las SS sabía lo que hacía en todo momento, el problema es que había despojado a los judíos de su condición de seres humanos.

Simón de Beauvoir es un icono del feminismo. Su relación amorosa y sexual con alumnos menores de edad, pone en entredicho su visión como mujer ejemplar. Junto a su compañero, Jean-Paul Sartre, firmaron peticiones para reducir la severidad de las leyes contra la pedofilia en Francia. De Roman Polanski se dice que es un genio del séptimo arte. Sus películas quedarán para la historia, pero su pasado siempre estará asociado a la violación que “supuestamente” cometió contra Samanta Gailey en 1977, cuando ésta era solo una niña de 13 años que soñaba con ser modelo. Polanski se exilió en el Reino Unido, concretamente en Londres. Cuatro mujeres más lo han denunciado por delitos sexuales contra menores. Su pasado a vuelto a resurgir durante los premios Cesar franceses. Su última película ha recibido 12 nominaciones tras una nueva acusación por violación. Su actual esposa, Emmanuelle Seigner lleva junto a él 28 años. La figura de Polanski es vista por muchos como verdugo y como víctima; ya que Charles Manson y La Familia, mataron a su segunda esposa, Sharon Tate embarazada de ocho meses y medio.

Charlie Chaplin, el inolvidable actor, tubo como primera esposa a Mildred Harris, una actriz infantil de 16 años. Después de divorciarse, volvió a casarse con otra menor, Lita Grey de 15 años. Chaplin tenía el doble de edad que ellas. Lita acusó a su ex esposo de amenazarla con un arma y obligada a abortar. El que fue premio Nobel de literatura, el chileno Pablo Neruda, tampoco escapa de la polémica. La propuesta de bautizar el aeropuerto de Santiago con su nombre ha sacado a relucir la supuesta mala relación con las mujeres y el abandono de su hija enferma, Malva Marina. Se le acusa de una “posible” violación a una joven tamil cuando era cónsul de Chile en Ceilán. Se cree que este hecho queda reflejado en “Confieso que he vivido”.

Nostradamus, cuyo verdadero nombra era Michel de Notredame, es un personaje misterioso. En sus inicios, se interesaba mucho por la naturaleza y el cuerpo humano, por lo que estudió medicina, carrera que abandonó sin terminar debido a la plaga de peste bubónica que afecto a Francia en el siglo XVI. Se ganó el respeto de la comunidad y pasó a la historia por sus predicciones. Se casaba siempre con mujeres pudientes o adineradas, algo que no encaja demasiado con la humildad que suponemos hoy en día. Tuvo problemas con la Inquisición que buscaba cualquier signo de herejía en esa época oscura como los remedios que vendía en su farmacia. Se dice incluso que hacia milagros. Hacia 1560, los almanaques que escribía contenían calendarios y predicciones astrológicas y consejos de todo tipo. ¿Es posible que Nostradamus realizara su famosa octavilla por dinero y no tengan nada que ver con las interpretaciones modernas?

Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más temidos y sanguinarios de la historia es visto en la actualidad como un héroe moderno. La ficción televisiva ha transformado la biografía mental que se ha instalado en la memoria colectiva. La imagen que transmiten estas series televisivas es la de un asesino romántico que era capaz de hacer lo que hiciera falta con tal de lograr sus objetivos. Una especie de Robin Hood moderno, pero macabro.

John Lennon (el bueno-malo) ha pasado a la historia como un icono del pacifismo, pero tiene un largo historial de violencia doméstica y homofobia. Su hijo Julian Lennon lo catalogaba de hipócrita, ya que hablaba mucho de la paz y el amor en el mundo, pero no era capaz de demostrarlo con su hijo y esposa. Confesó que había sido adicto al LSD. Puede que esto explique en partes su comportamiento incoherente. Tenía un largo historial de peleas borracho o drogado. En más de una entrevista se consideraba a sí mismo como a un genio. Decía que en el colegio era más listo que los demás, y que los profesores eran unos estúpidos.

Era un egocéntrico de manual. Odiaba la imagen de chicos buenos y aseados que transmitían los Beatles. Existe un video de 1960, en el que Lennon se burla de los discapacitados. Según algunos estudiosos, en el colegio, Lennon obtenía mediocres cualificaciones académicas. Al poco de dejar los estudios fue cuando su banda, The Beatles comenzó a tener éxito. Según diversas fuentes se avergonzaba de su pareja, Cynthia, a la que dejó embarazada. Cuando nació su primer hijo, Julián, tardó tres días en ir a verlo, alegando que estaba de gira. No volvió a ver a su hijo por segunda vez pasados 5 años.

Afirmó que su primer hijo fue el producto de una botella de Whisky y de la falta de píldoras y anticonceptivos. Reconoció en una entrevista a Rolling Stone (1980) que era misógino hasta que conoció a Yoko Ono. La que empezó siendo su amante y compañera drogas, terminó siendo la mujer de su vida. Sus problemas conyugales terminaron en un trió consentido con su asistente personal May Pang de 22 años. En 1975 intentó estrangular a Pung.

Tras un viaje a España, con su manager, Lennon pasó a ridiculizar a su representante llamándolo “maricón” y “judío”. Su viuda, Yoko Ono, una artista conceptual de origen japonés, siguió cultivando la imagen de Lennon asociada a los derechos humanos y la paz. De hecho, los medios de comunicación han convertido la canción “imagine” en un himno de la paz mundial. Se cree que su asesino, Marc David Chapman era un fanático religioso obsesionado con la de legendaria banda británica. Su odio hacia Lennon se desató cuando este afirmó que “los Beatles eran más famosos que Jesucristo”. La puntilla fue la asociación de algunas canciones de los de Liverpool con el Diablo. Al ser asesinado, su hijo Julian descubrió que le había dejado las migajas de su fortuna en herencia.

Nuestra lista de personajes polémicos podría incluir a: Charles Darwin, Wolfgang Amadeus Mozart, Frida Kahlo, Edgar Allan Poe, Marlon Brando, Stephen Hawking, Marilyn Monroe, Steve Jobs, Keanu Reeves, Frank Kafka, Michael Jackson, Kurt Cobain, O.J. Simpson, Kevin Spacey o Amelia Earhart.

Los seres humanos, como seres complejos que somos, podemos ser buenos y malos al mismo tiempo. Todo depende de nuestras circunstancias personales o colectivas.

“Las personas son como la luna. Siempre tienen un lado oscuro que no enseñan a nadie”. Mark Twain. No idealicemos a la gente, las personas somos seres imperfectos por naturaleza.

Por Alcides Pimentel Paulino

