Persiste la tensión entre DeAndre Ayton y Monty Williams

EL NUEVO DIARIO, PHOENIX.- «Es una bendición«. Así definió DeAndre Ayton el máximo salarial conseguido en los Suns después de que estos igualasen la oferta de Indiana. Sus palabras, las cuales expresaban satisfacción e incluso deseo de ponerse a trabajar para ver qué podían conseguir deportivamente en Phoenix, parecían dejar atrás enfrentamientos personales –casi podríamos decir desencanto– con el que aún es su técnico: Monty Williams. Pues bien, ha llegado el media day para dejar claro que no es oro todo lo que reluce.

Ante los micrófonos de varios medios, el center de la organización de Arizona habló sobre su relación con el head coach para detallar que no hay novedades, ya que no han conversado desde el Game 7 de las semifinales de la Conferencia Oeste frente a Dallas. No parece del todo contento…

«No he hablado con él para nada desde aquel partido. Es más fácil que se lo muestre con hechos que con palabras. Así es la vida. A nadie le importa la naturaleza incómoda que pueda tener esto. Se trata de cómo te desempeñas en pista y lo que traes a la mesa. Lo dicho ya está dicho», sentencia.

Tras escucharle, sin duda se necesitaba la opinión de Monty Williams al respecto. El técnico fue diplomático y básicamente expresó su convencimiento en poder solucionar cualquier problema con Ayton, al igual que con el resto de integrantes de la plantilla.

«Creo que siempre se necesita tener encuentros privados con los chicos con los que llevo mucho tiempo. Algunos chicos lo necesitan y otros no. Lo identificaré a medida que avance la temporada. Hablaré con todos como siempre lo hago durante el campamento y no será un problema en absoluto», analiza.

Lo cierto es que a estas alturas parece quedar meridianamente claro que el hecho de que los Suns retuviesen a Ayton responde simplemente a que no les quedaba otra salida. Perder a un número 1 del draft que es titular en el equipo era infinitamente peor que mantenerlo en plantilla y ver qué sucede después. No tienen certezas de que salga bien, pero saben que si la situación fuese insostenible siempre podrían traspasarlo a partir del próximo 15 de enero.

