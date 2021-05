Persio Sully Maldonado: El Nuevo Diario vino a trazar pauta entre los demás medios 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El gerente general del periódico El Nuevo Diario, Persio Sully Maldonado Bonnelly (Persito), manifestó que el medio que dirige nació con la intención de marcar la pauta o diferencia entre los demás medios existentes, asegurando que la implementación de nuevas tecnologías y de redes sociales es un legado que dejará este diario al periodismo dominicano.

“El Nuevo Diario vino desde muchos años atrás a trazar esa pauta en los demás periódicos, y en las redes sociales, donde todo lo que pase hay que publicarlo en el momento, esto es algo que este periódico al periodismo le deja como legado”, refirió.

Asimismo, dijo que, desde sus inicios, toda su trayectoria y más ahora en la era digital el tema del periodismo ha cambiado bastante, debido a que antes se esperaba el día después para publicar las informaciones, mientras que ahora se hace de manera inmediata.

Maldonado Bonnelly indicó, además, que El Nuevo Diario desde sus inicios viene sumando a la prensa dominicana, debido a que fue el primer periódico fundado y manejado por periodistas, ya que los demás medios son empresas de mucho prestigio, donde su presidente y accionista principal no es un periodista.

“En este caso sí lo es, y desde el inicio lo fue, fue hecho y fundado por mi papá con otros periodistas que ya no están con nosotros, pero es bueno resaltar que en el país tener un periódico manejado y fundado por un periodista este ha sido el único, y deja mucho que decir”, agregó.

Niñez en El Nuevo Diario

Asimismo, rememoró su niñez cuando asistía junto con su padre a las instalaciones del periódico, indicando que “dormía mucho en la oficina de mi papá, yo y mis hermanas, porque mi papá me llevaba a jugar tenis y luego cuando terminábamos el me traía, él trabajaba y lo que me tocaba a mí era descansar”.

En ese orden, dijo que no le gustaba el trabajo que realizaba su padre desde la casa u oficina, considerando que este era “muy tedioso y preocupante” por el tema de las informaciones negativas que veía.

“Yo discutía mucho con mi padre y madre, porque yo decía: oigan, vamos a poner noticias positivas, porque es que todo es malo, todo es negativo, vamos a arrancar y vamos a hacer un día de buenas noticias”, expresó Maldonado Bonnelly.

Dijo que luego de un tiempo comprendió el porqué se colocaban las informaciones, ya que en el día a día se generaban noticias malas de muertes, hechos penosos y los mismos temas de siempre que suceden desde hace mucho tiempo en el país.

“Son prácticamente los mismos temas desde que tengo conocimiento hasta ahora, ya yo los entiendo a ellos, bueno tomé el rumbo cuando mi padre me dijo que necesitaba un poco de mi apoyo, que entre al periódico a trabajar, pues ahí yo le hago el favor vamos a decir, de entrar con él a trabajar”, puntualizó.

Inicios en El Nuevo Diario

Maldonado Bonnelly recordó sus inicios laborales, resaltando que desde los diez años de edad trabajaba, ya que sus padres lo llevaban al periódico junto a sus hermanas y amigos del barrio a trabajar, asegurando que recibían $100 pesos por el esfuerzo realizado.

“Eso era como una forma de que hay que trabajar, y que el trabajo da una remuneración, nosotros compaginábamos libros, el periódico por igual, y muchísimas cosas. Yo estoy aquí trabajando desde los diez años”, acotó.

Al abordar el tema de un trabajo ya como profesional en El Nuevo Diario, dijo que su ingreso se produjo en el año 2009, cuando quería realizar un cambio de marca y un nuevo diseño del periódico.

“Con esa, vamos a decir sangre nueva, y esas ganas de querer innovar y hacer cosas nuevas, pues mi papá no me dejó, ahí yo me desanimo un poco, sigo viniendo pero no haciendo muchas cosas, llegaba a la hora que yo quería, hice otros negocios fuera, y la verdad no le prestaba mucha atención”, aseveró.

En tanto, recordó que en el año 2011 don Persio Maldonado lo llamó y le dijo “Persito, mira, cierra el negocio (el cual tenía), yo quiero que tú vengas a trabajar para acá, vamos a hacer todas las cosas que tú quieras hacer. Martha Camarena está delicada de salud, y yo le dije, papi estoy de acuerdo, si me vas a dejar le damos, y así fue”, indicó.

Cambios en El Nuevo Diario

Al referirse a los nuevos cambios realizados en el periódico, Maldonado Bonnelly dijo que para el año 2011 junto a Checheo Rivera, se armó una nueva estrategia para renovar el periódico, indicando que la sangre nueva y cosas innovadoras que aportó en ese entonces le iba a dar lo que es hoy El Nuevo Diario.

“Sea yo o sea quien sea yo lo digo, al final el que viniera le iba a dar lo que es hoy El Nuevo Diario en temas de innovación, porque la nueva generación al final iba a venir y era necesaria, también la apertura de mi padre y mi madre fue realmente lo que me dio a mí las ganas de yo seguir trabajando e innovando”, subrayó Persio hijo.

Canal digital y redes sociales

El gerente general de El Nuevo Diario habló sobre la creación del canal digital que posee el periódico, pionero en el país, manifestando que el mismo fue creado en el 2009 por su madre la periodista Cosette Bonnelly, de quien dijo era la parte innovadora del diario.

“Ella era la parte innovadora del periódico, fue la que hizo la página web, la que hizo redes sociales, todos esos inicios de tecnología mi mamá era quien estaba al tanto y sabía hacer todo eso. Quien hizo la primera página web fue mi mamá junto a un amigo, creo que fue en 2006 0 2005. Primero fue el Listín Diario y luego nosotros hicimos la nuestra”, recordó.

En ese orden, detalló que para el año de 2009 se comenzaron a realizar las filmaciones de noticias compartidas en redes sociales, y en la página web, la cual indicó no tenía una formalidad en ese momento.

“Ese proyecto por temas de fondos se cayó, quedó en el olvido porque realmente era muy costoso en esa época hacer televisión, había que comprar cámaras profesionales, tener equipos de miles de dólares, ahora no es tan costoso, pero antes había que invertir miles de dólares y por eso el proyecto se cayó”, dijo Maldonado Bonnelly.

Agregó, además, que para el año 2012 el periódico El Nuevo Diario fue el primero en la República Dominicana en tener un perfil en Instagram, además de ser el primero en tener una aplicación para Apple y Android en el mismo año.

“Duramos tres años aproximadamente solos en el mercado, porque nosotros estuvimos ahí con esa innovación, los otros periódicos no tomaron la iniciativa y no creían quizás en eso”, enfatizó.

Igualmente, sostuvo que la tecnología vino a ayudar a El Nuevo Diario, porque no era algo tan costoso como el método tradicional de imprimir periódicos, unos 100 a 150 mil ejemplares, lo cual sí es costoso.

“Nosotros la única forma que teníamos de sacar ventaja y de posicionarnos, pues era con la tecnología”, agregó.

Para el año de 2016, fecha en la que fue lanzado al mercado Facebook Live, y se retomó la idea de crear el canal de televisión, Maldonado Bonnelly recordó que el mismo tuvo cabida de la mano del comunicador Jaime Rincón, quien le presentó un nuevo concepto e idea para realizar transmisiones vía streaming desde El Nuevo Diario.

“Jaime Rincón viene a activar ese proyecto en el 2016, yo recuerdo que en el parqueo me dijo, Persio mira esto, me puso un video en el celular, yo le dije, mira papi está ocupado, pero dame par de minutos que él termine una reunión y vamos arriba”, recordó.

Maldonado Bonnelly dijo que presentaron el proyecto al director, Persio Maldonado, indicándole que era el momento para “iniciar con el proyecto que inició mami, Cosette Bonnelly, en 2009, y ahí papi dijo yo creo que sí, dame unos días para pensarlo”.

Futuro y retos

También hizo énfasis en el futuro y retos que le quedan por delante al periodismo en general, asegurando que el seguir innovando y continuar día a día haciendo cosas diferentes, ya que la tecnología igualmente cambia y se actualiza constantemente.

“Ahora los equipos de trabajo deben ser mucho más grandes y más preparados, y no solo a El Nuevo Diario, sino a todos los periódicos digitales, canales de televisión y multimedios en sentido general, nos toca mucho trabajo e innovación, porque mañana sale algo nuevo o un competidor nuevo que es saludable”, dijo.

En tal sentido, refirió que aún falta seguir innovando y seguir haciendo las cosas correctamente y sobre todo con ética.

Refiriéndose a la llegada del talento joven que ingresa a El Nuevo Diario, Maldonado Bonnelly dijo que estos son sumamente importantes ya que son quienes saben innovar y usar las nuevas tecnologías.

Mensaje por 40 aniversario

Al emitir un mensaje por la llegada del 40 aniversario del periódico, Maldonado Bonnelly dio las gracias a su madre y su padre, por haberlo dejado hacer lo que él se propuso cuando ingresó al periódico.

“Mis padres son importantes para mí, les doy las gracias por haberme dejado hacer lo que quise, sin ellos yo no estuviera aquí, mi generación tiene algo peculiar y es que hay que dejarlos ser, ellos me dejaron ser y se los agradezco bastante, a mis hermanas, mi esposa y todos ellos”, enfatizó.

Sobre El Nuevo Diario dijo también que “este es mi hermano mayor, sin dudas, no tengo palabras para describirlo”, dijo Maldonado Bonnelly, con lágrimas en los ojos.