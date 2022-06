Persio Maldonado: Un presidente no tiene que hablar cada vez que alguien le coloca un micrófono

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación Dominicana de Diarios, Persio Maldonado, dijo este domingo que es de opinión que un presidente de la República no tiene que hablar cada vez que alguien le coloca un micrófono en la boca.

Maldonado, quien además es director del periódico el Nuevo Diario, reconoció que cada presidente tiene su estilo, y recordó que fue un crítico del expresidente Danilo Medina porque no hablaba con los medios de comunicación.

Manifestó ser partidario de una comunicación periódica, considera que lo lógico es que un presidente no esté en todos los temas, sino que sus funcionarios ejerzan, y cree que las distintas áreas, sobre todo en coyuntura como esta, la política de comunicación de un gobierno debe ser obligada a las áreas específicas, a contactar con los medios.

“Bueno, cómo te lo digo, yo creo que cada presidente genera su estilo, tú sabes que yo fui un crítico de Danilo por no hablar con los medios, y siempre he dicho que no creo que un presidente tiene que hablar cada vez que alguien le coloca un micrófono en la boca, yo soy partidario más de una línea de comunicación periódica, lo lógico es que un presidente no esté en todos los temas, y que ponga a sus funcionarios a que ejerzan”, insistió Persio Maldonado Sánchez.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa “DÁGENDA”, el veterano periodista agregó que esas áreas gubernamentales deben responder las preguntas de los temas que se presenten en la sociedad, es decir, en el orden agrícola, salud, economía, minería etc.

Sostuvo que en el caso del presidente de la República también debe someterse a ese escarceo con la prensa que cubre su fuente.

“A veces lo hace con los directores de medios, pero más como conversación, ya es para responder temas específicos, el presidente interviene mucho a donde va, donde acude, pero a veces su intervención no es necesariamente lo que un medio quiere oír”, precisó el comentarista de televisión.

Indicó que el interés de un medio es que quiere una respuesta a una pregunta, “y ese es un diseño, incluso en esta circunstancia, y en la circunstancia de un país como el de nosotros, un país cuyo factor más importante de la economía es el turismo, entendemos que debe tener contactos con la prensa extranjera, conversar con la prensa extranjera.

“Yo de hecho he sugerido que el país debe tener una agencia nacional de prensa proyectada a que la información surja, por ejemplo, el Estado tiene el canal 4, el Estado tiene que tener un canal de televisión que se vea en toda parte del mundo, posiblemente en distintos idiomas, porque todos los países lo tienen”, expresó.

Explicó que se podrá decir que somos un país pequeño, pero tenemos cobertura por toda parte, porque se es parte de un universo, y no se necesita tener 300 millones de habitantes para ser importante, sino tener una economía importante.

Maldonado dice clase política dominicana tiene un problema que ha asumido la democracia pero no le gusta la libertad

El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios subrayó que la clase política dominicana tiene un problema, que ha asumido la democracia, pero no le gusta la libertad.

“Le teme a la libertad, y a veces la manejan y quieren confundir, porque parecería que a veces es contra los periodistas, pero el derecho a la libre expresión no es de los periodistas, es de la condición humana de cada ciudadano”, deploró el director de El Nuevo Diario.

Recordó que el periodista puede hacer una entrevista, algo que el ciudadano común no puede, porque no tiene la formación, la experiencia y el medio para divulgarla, pero esa misma Constitución que preserva el honor, la dignidad y el buen nombre, en ese mismo artículo que están los Derechos Fundamentales, también dice que el ciudadano tiene una condición intrínseca, que es la libertad de expresión.

“Nadie puede oponerse a que tu diga lo que tu está pensando, porque sería inadmisible, ahora, si tú dices una cosa que yo me siento ofendido o difamado, yo tengo el derecho, y existen las leyes, para yo demandarte, e ir a un tribunal”, precisó.

Agregó que, “No existe esa necesidad, pero si existe la necesidad de mantener bajo coacción a la libre expresión”.

Puso como ejemplo que las leyes 33-18 y 15-19 sobre partidos políticos y régimen electoral, respectivamente, en las cuales los partidos se pusieron de acuerdo para establecer sanciones de hasta 10 años de prisión para aquel ciudadano que haya dicho o escrito en las redes sociales algo que los candidatos entendieran que pudiera ser una campaña negativa en su contra.

“Entonces, yo creo que ese temor es el que se expresa en esta ley, y yo he dicho que, más que el contenido difuso, peligro que implica una redacción flexible que deje en manos de interpretación de un juez lo que va hacer contigo, si te va amadrinar, si te cierra la boca, si te ahorca, es un espacio peligroso porque tú se la está abriendo institucionalmente a un gobierno que no sea respetuoso de los derechos humanos para que violente los derechos de los ciudadanos, y el ejercicio de la libre expresión de los medios”, lamentó Maldonado.

Aseguró que lo más revelador del proyecto de ley, sometido por la senadora Melania Salvador y aprobado por los senadores del PRM y la Fuerza del Pueblo, es la confluencia de los partidos para ponerse de acuerdo rápido cuando hay que coartar la libertad de la gente, eso es lo más peligroso.

“Ese peligro también refiere e implica que hay una resistencia esencial de no acoger los mandatos del Tribunal Constitucional que se ha pronunciado en varias sentencias sobre ese tema”, señaló.

