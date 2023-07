Persio Maldonado: «Tenemos que llevar a la clase política a valorar los medios como algo necesario»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El director de este medio, Persio Maldonado Sánchez, enfatizó este viernes que hay que llevar a la clase política a valorar los medios como algo necesario.

«Tenemos que apostar a cambios generacionales, tenemos que llevar a la clase política a valorar los medios como algo necesario y hoy, nunca como antes los periodistas y los medios son más importantes para la gobernabilidad», afirmó Maldonado Sánchez, durante su participación en el primer Foro de Mujeres Periodistas Dominicanas, para celebrar el 101 aniversario de la Revista Fémina.

Asimismo, abogó por la igualdad entre hombres y mujeres, tanto a nivel social como laboral. Y en ese sentido, consideró necesario que la igualdad sea trabajada desde el seno de las familias.

«Yo creo que hay que lograr que los hombres sean mejores padres, que levantemos la familia solidaria, que no tenga prejuicio, que forjemos mujeres que no acepten que sus hermanos establezcan diferencias, porque por ahí comienza la cosa, cuando usted enseña a su hijo que su hermanita es igual que usted, por ahí comienza la cosa, porque la primera que no acepta que él le venga con cuentos es ella, entonces, yo creo que es una construcción cotidiana», dijo.

Destaca en END hay igualdad

El director de este medio resaltó que aquí no hay prejuicio en cuanto a la igualdad de género.

«En mi periódico no hay prejuicio, dizque que porque esta es hembra cobra menos que el varón, si no le puedo pagar más es porque tal vez económicamente no pueda, pero no hay prejuicio, hay momentos en que yo tengo más mujeres que hombres allá y ahora mismo debe haber casi un 50-50», expresó.

«Incluso, nosotros hacemos un pódcast allá y yo he instruido que en cada pódcast tienen que poner a una muchacha novata que participe con nosotros, porque tenemos que formar talentos, las redacciones no hacen nada con gente que no sean talentosas y yo eso lo tengo claro», dijo,

Agregó que él necesita «periodistas que sepan leer y escribir y que tengan oportunidad de transformarse».

Trabajan para cambiar pensum universitario

Maldonado Sánchez consideró que el pensum de la carrera de periodismo debe ser actualizado.

En ese sentido, dijo que trabajan con las autoridades correspondientes para cambiar el pensum, «porque están formando periodistas para el siglo XIX».

Consideró que la formación educativa tiene que ser práctica.

Destaca papel de Petronila Gómez

El también presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, resaltó el papel de Petronila Angélica Gómez, quien fue una maestra, empresaria y periodista dominicana.

«Cuando hablamos de Petronila, no sólo hablamos de periodismo, estamos hablando de la lucha política de las mujeres y los hombres por la libertad, recuerden que estábamos luchando por el derecho al voto, el ejercicio al voto, la participación del voto», dijo.

Además, consideró que la lucha por la democracia debe ser permanente.

