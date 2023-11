Persio Maldonado resalta responsabilidad de los medios digitales; habla de la ética en END

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El director de El Nuevo Diario, Persio Maldonado Sánchez, resaltó la responsabilidad que tienen los medios digitales, aseguró que este medio de comunicación trabaja apegado a la ética, habló sobre la historia política del país y del surgimiento de este medio.

Maldonado Sánchez habló sobre estos y otros temas de interés, en un episodio de Titanes Sin Guion, donde resaltó además, el trato que le da a las personas que trabajan con él y a los ciudadanos en general.

«Yo siempre digo, que las instituciones que uno dirige se deben parecer a uno. Aquí no se insulta a personas, aquí no difamamos personas, aquí no publicamos cosas porque se dicen», dijo.

«Yo pienso que el que tiene la oportunidad de pararse en un micrófono, pararse en la TV y radio, ahora en estos medios digitales, tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es que entramos a los hogares sin pedirles permiso a la gente y yo creo que ninguna persona merece recibir de nosotros una grosería a través de estos aparatos, desgraciadamente es algo que se ha proliferado mucho, pero yo creo que una sociedad necesita ser protegida en sus valores», resaltó el también presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios.

En ese sentido consideró, que «una figura pública que construye una vida pública por años, no merece que gratuitamente alguien la despoje de ese esfuerzo, porque tú te pasas años creando una imagen y la pierde en un segundo».

«Hemos sido muy claros en plantear siempre nuestras ideas, me ha tocado incluso estar en contra de grupos accionistas de nosotros y nunca hemos recibido una queja de ellos, porque lo hemos hecho en un marco de respeto hacia la ley y hacia las normas», afirmó el director de END.

Asimismo se refirió al ingreso de su hijo Persio Sully Maldonado, a la gerencia de ese medio de comunicación. Destacó que desde pequeño, Sully Maldonado se iba con él para el periódico.

«Él venía conmigo para acá, se me dormía en la oficina y yo cargaba mi muchacho y me lo llevaba y eso fue construyendo un vínculo», dijo.

«A mi me gusta mucho delegar y delegar pleno, no sólo con mi familia, sino también con las personas que yo trabajo, siempre les digo a la gente, equivócate actuando, nunca me espere, decide, porque si te equivocas una vez, yo lo asumo, no te preocupes, si te equivocas dos es porque no prestas atención», sostuvo Maldonado Sánchez.

Problema de los jóvenes actuales

El director de este medio consideró que los jóvenes actuales tienen un problema y es que «sueltan muy rápido todo lo que creen que les da trabajo».

«Y ninguna cosa hermosa cae del cielo, hay que construirla, se requiere disciplina, se requiere consistencia», dijo.

Agregó que lograr una meta o un objetivo, «implica limitaciones, sacrificios, pero todo eso se compensa con la pasión, con la pasión que se tenga de construir algo con lo que te identifiques. También, la disciplina es muy importante».

Sus inicios en la Comunicación; amante a la política; quería ser médico

El director de END sostuvo que entró a sus 17 años a trabajar en el área administrativa del periódico El Sol, el más moderno del país en esa época, siendo de donde salió para fundar, junto a otros jóvenes, a El Nuevo Diario.

Pese a haber ingresado a ese medio, Maldonado Sánchez explicó que desde muy pequeño sintió amor por la política, pero cuando entró a estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), sus deseos eran ser médico, pero optó por estudiar Ciencias Políticas y luego se hizo abogado.

Resaltó que desde el Sol, en las elecciones del 78 le tocó asumir la vocería de la oposición contra Joaquín Balaguer.

Sobre la creación de END, hizo un recuento que abarcó desde el momento en que salió de El Sol hasta el presente. Y resaltó lo que significó la tecnología para END. «Pudimos ser un periódico muy innovador desde temprano. Yo digo que no hay nada de sorpresa, yo creo que la tecnología me ayudó a sobrevivir».

Pese a que no tenían mucho dinero, explicó que ellos habían estado gestionando para El Sol potenciales inversionistas que no fueron aprovechados por la dirección de dicho periódico y al producirse su salida empezaron a conquistar a esas personas para que apoyaran al nuevo proyecto. «Más que dinero, surgieron muchas voluntades que lo apoyaron, como por ejemplo, la editora del Alfa y Omega», sostuvo.

Las dos cosas importantes de un proyecto

Maldonado Sánchez consideró que todo proyecto tiene dos cosas importantes, que son la pasión por lo que haces y el atrevimiento.

«Yo creo que hay que atreverse, porque el que no se atreve ni siquiera se equivoca, tal vez, la equivocación que comete es no atreverse», dijo.

Su amor por la política

«La política me marcó muy temprano, a los 7 años estuve involucrado en un acontecimiento muy importante de la vida de la historia del país, como fue el desembarco del 59 por la zona de Estero Hondo y parte de ese movimiento militar y guerrillero, pues me tocó verlo siendo apenas un niño», expresó.

Dijo que se acuerda perfectamente, que de hecho el movimiento militar se estableció cerca de su casa, por lo que vio a muchos de esos muchachos prisioneros siendo arrastrados.

Maldonado Sánchez narró que también fue testigo del surgimiento del Movimiento 14 de Junio. Resaltó que su primera experiencia electoral la tuvo en el 63 con el Gobierno de Juan Bosch, por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), año en que se efectuaron las primeras elecciones después de la dictadura de Trujillo. Para esa fecha don Persio tenía 11 años.

En esa contienda electoral, Persio Maldonado, según cuenta, andaba con banderas gritando a favor de Bosch.

