Persio Maldonado propone escoger “el camino más corto” para solucionar diferencias en el COD

Persio Maldonado, presidente de Fedotenis.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis), Persio Maldonado, reiteró este jueves su planteamiento para resolver las diferencias surgidas en el Comité Olímpico Dominicano (COD), tras la renuncia de seis de los miembros de su comité ejecutivo.

“Me atreví en días pasado a hacer un editorial en el periódico, sugiriendo la fórmula en que yo entendía era posible solucionar esto, incluso lo titulaba “El camino más corto”. En principio, presentadas las renuncias, para mí hubiese sido más práctico que el presidente Garibaldi Bautista hubiese convocado a todos los involucrados, los que se fueron y los que se quedaban y poder identificar los temas que generaban estas dificultades, para poder asumir compromiso de respeto, con la agenda del Comité Olímpico”, dijo Maldonado al ser entrevistado por Frank Camilo y Neftalí Ruíz en el programa Revista Deportiva, de CDN Deportes.

Maldonado señala, que con esa acción se pudo lograr llegar a una solución que le permitiera al actual comité ejecutivo, electo en las elecciones pasadas, terminar su período y que el país pudiera cumplir con todas sus tareas en los Juegos Olímpicos y los múltiples compromisos durante todo el año.

“Hay una agenda cotidiana que el comité tiene que desarrollar, que las federaciones tenemos que desarrollar, sin embargo, creo que esa capacidad de gestión consensuada no se logró, porque precisamente lo que se identificó como principal problema, era casi cuestiones de temperamento y yo creo que teníamos, talvez, la madurez y como persona, dirigentes adultos, conocidos todos, sin embargo, ese no fue el camino que se adoptó y ahora digamos que se adoptó una de las vías que presenta el estatuto”, explicó.

Maldonado señaló que el grupo que renunció, a su juicio, hizo un cálculo equivocado, en el sentido de que para unas elecciones generales, se necesitaba necesariamente la renuncia de un séptimo miembro, tal y como lo establecen los estatutos, porque el miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), Luis Mejía Oviedo, es un miembro con pleno derecho de voz y voto, por lo que hay que considerarlo como en el total de los miembros del COD.

“En mi interpretación del estatuto, es decir, que el ejecutivo del COD está compuesto por 11 miembros de la Asamblea Nacional de nosotros (los federados) y ese mimbro del COI, que viene dada en su condición de miembro de pleno derecho. No representa ninguna federación, sino que representa su condición de miembro”, sostiene el presidente de Fedotenis, quien explica que si en el país hubiese más de un miembro del COI, todos fueran miembros del Comité Olímpico Nacional, con iguales condiciones, con derecho a voz y voto.

“Creo que lo que planteaba esta renuncia, de no darse este consenso, sería una elección complementaria, lo que implica que posiblemente, nos abra el camino a la posibilidad de que esto tenga procesos judiciales y que el tema se pueda judicializar y que nos haga perder un tiempo, que nos coloque en manos de un tribunal, porque hay diferentes interpretaciones de carácter estatutario. Para mí, tal como lo dice el artículo 43, no ha renunciado más de la mitad, sin embargo, tienes un COD hoy en el que renunciaron seis y quedan seis vigentes”, señala.

Maldonado sostiene que a menos que renuncie, el organismo debe tener en cuenta la incidencia de Mejía Oviedo, en su calidad de miembro COI.

“No importa que el miembro COI no vaya a las reuniones, es miembro de pleno derecho y hasta que el COI no lo retire o él renuncie de esa condición, legalmente hay que contarlo. No se puede considerar que el hecho de que Luisín no haya estado asistiendo a esas reuniones, él no es miembro, porque él no pierde su condición, por lo tanto, desde el punto de vista legal, hay que considerarlo como un miembro, con voz y voto”, afirma el dirigente deportivo.

Maldonado indicó que para aceptar una renuncia no es necesario que un cuórum la acepte, es suficiente que la misma sea de manera irrevocable según los estatutos del COD.

El dirigente deportivo precisó, que el presidente del COD tiene que convocar la asamblea y si acuden las federaciones, ellas validan el proceso.

“Lo que quiero decir, es que el COD, la parte que queda, no tiene que convocar un cuórum para dar ese paso siguiente, lo que tiene que hacer es lo que manda el estatuto, que establece que el presidente debe convocar la asamblea de las federaciones, para que voten y tomen alguna decisión”.

Maldonado señaló que los estatus del COD, establecen que si son cuatro los miembros renunciantes, el mismo comité nombre, de manera provisional, a sus cuatro sustitutos, hasta que se realice la asamblea de las federaciones, donde sean ratificados y se coloquen a otros.

El presidente de Fedotenis entiende que cuando se realice la asamblea con las federaciones, la misma va a ser de mucha discusión, pero apuesta por la madurez de la dirigencia deportiva nacional.

Maldonado también indicó, que de asistir, los miembros renunciantes cuentan con el derecho de participar de esta asamblea y tendrán sus posiciones.

Perder la bandera

Ante el cuestionamiento de la posibilidad de perder el derecho de utilizar la bandera Nacional en los eventos del COI, Maldonado explicó que eso no depende del país, sino de si el COI tiene que intervenir COD, debido a que el conflicto puede escalar a esos niveles, aunque aseguró que el órgano rector del deporte olímpico nacional, en su actual dirección y situación, tiene la capacidad de seguir inscribiendo y representando a la República Dominicana.

“Por eso es importante que los dirigentes tengan la madurez de darse cuenta de los niveles de riesgos que el país se expone, cuando por un conflicto de esta naturaleza, que yo me atreví a decir en principio, que es más de temperamento, que de conflictos económicos, por lo que esa es mi visión sobre esto y ojalá, en medio de esta situación, podamos encontrar una solución razonable, que no nos lleve, ni siquiera, al camino de la judicialización, porque cuando judicializamos estos temas, lo que pasa es que se complica todo”, dijo contundentemente Maldonado.

Juegos Santo Domingo 2026

Al referirse a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, dijo que todo puede afectar, sin embargo, estos juegos los organiza más el organismo regional (Centro Caribe Sports) y el país anfitrión, lo que involucra al COD y a las federaciones.

El presidente de la Fedotenis indicó que cree que lo que ocurre actualmente se pueden subsanar y que aún si el COD se hiciera inoperable, desde el punto de vista práctico, aún así se podría celebrar el evento en el país, explicó Maldonado, quien precisó que no le gustaría que eso sucediera y destacó las condiciones que posee el territorio para albergar estos eventos de gran nivel.

“La República Dominicana tiene instalaciones panamericanas, es decir, que nosotros estamos apenas a un pasito de poder decir, que si tenemos que acoger algunos Juegos Olímpicos, en alguna ocasión, apenas tenemos que agregar algunas cosas y mejorar las cosas que tenemos, pero el país tiene una infraestructura potencialmente aprovechable”.

Su posición como dirigente

En su condición de dirigente deportivo de principalía, Maldonado ha sido señalado con el perfil para presidir el ente rector del deporte olímpico nacional, donde sostiene que desde su llegada, su meta ha sido contribuir y aportar, sin aspiraciones de ocupar ninguna posición en su comité ejecutivo o ir detrás de un beneficio individual.

“Siempre quiero hacer un gran esfuerzo de no aparecer como parte de algo y parte del COD, de ese sentir de grupo y de intereses particulares. Quiero y debo confesarles a ustedes, que he estado colaborando con el COD desde que entré al movimiento y nunca he tenido aspiraciones a ninguna posición ahí y he querido ayudar, pero debo confesar que a veces la situación es tan sectaria en el COD, que hasta ayudar da trabajo, porque a veces te ven haciendo alguna cosa y siempre piensan que lo estás haciendo con un interés particular”.

Maldonado indicó que en sus ocupaciones en Fedotenis a nivel nacional y en la Confederación de Tenis de Centroamérica y el Caribe (Cotecc) a nivel regional, tiene suficientes tareas para no distraerse en esa actividad y admite que entiende que suelen haber demasiadas personas con aspiraciones de dirigir el organismo, lo que suele dificultar el trabajo que el COD debe realizar.

“Veo esto como un Comité Olímpico que tiene que representar ese trabajo valiosísimo que hacen las federaciones”, manifestó el también director de El Nuevo Diario.

Relacionado