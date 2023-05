Persio Maldonado dice la imagen de muchos influencers colapsa por no cuidar su conducta

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado advirtió este martes a los denominados “influencers” que el ejercicio de la comunicación conlleva la responsabilidad de consolidar su propia imagen y conducta ante la sociedad.

Al ser cuestionado sobre la vulgaridad de figuras conocidas como influencers, Maldonado abogó por un ejercicio de la comunicación transparente, decente y con sentido de responsabilidad.

“Tu puedes ser influencer por un tiempo, pero si no cuidas esa imagen, eso puede colapsar como ocurre con muchos casos, de manera que los influencer como un periodista debe estar comprometido con que su conducta se corresponda con el trabajo que haga”, sostuvo Persio Maldonado al entrevistado por Moisés González del periódico y programa Despertar Nacional transmite por Vega TV (Altice 52 y Claro 48) , en Estados Unidos por TV Quisqueya 1027 de Optimum y Dish latino canal 812-5 para EE.UU., Canadá y Puerto Rico.

El también director del periódico El Nuevo Diario afirmó que los influencers deben divulgar informaciones ciertas y confirmadas que ayuden a que las personas tengan una mejor idea de la realidad.

Sostuvo que la comunicación responsable ayuda a contrarrestar el flujo de informaciones falsas que cada vez son más crecientes en la realidad comunicacional del planeta y como efecto de la realidad de la tecnología.

El veterano periodista exhortó a los influencers a mantenerse en constante preparación y formación académica.

“Los influencers pueden aprender muchas cosas fuera, pero tienen que venir dotados de una buena formación universitaria”.

Afirmó que ante el auge de emprendedores de la comunicación desde el sector público y privado debe existir una política de apoyo sin las influencias que a veces se necesitan para lograrlo.

“La clase política y económica tienen que estar comprometida en darse cuenta del valor que eso tiene, no hay democracia sin medios de comunicación, no hay democracia sin libertad plena de expresión, no hay gobierno transparente sin medios independientes que sean capaces de cuestionar lo que no esté bien hecho y todo el que quiera hacer un gobierno transparente debe ser un aliado de los medios de comunicación», indicó Persio Maldonado.

