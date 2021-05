Persio Maldonado dice El Nuevo Diario nació para representar a quienes no tenían voz en la sociedad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para Persio Maldonado Sánchez el surgimiento del periódico El Nuevo Diario, que el 8 de mayo arribó a su 40 aniversario de fundación, fue la vía idónea para representar a todos aquellos miembros de la sociedad dominicana que en aquel entonces no tenían voz, indicando, además, que sus cimientos se basan en la innovación, la permanencia y la pluralidad de la información.

“La idea del periódico El Nuevo Diario encerraba un concepto de que fuera innovador, permanente, siempre en la línea informativa, que fuera un diario plural, y que representara a aquellos de la sociedad que no tenían voz. A partir de ahí iniciamos a contactar a otros amigos para el proyecto”, resaltó.

Maldonado Sánchez dijo que la creación de este periódico comenzó a germinar en el desaparecido periódico El Sol, indicando que luego de un viaje a Chicago, Estados Unidos, se reunió con el periodista Juan Bolívar Díaz, quien le había comentado sobre su disgusto y posible renuncia del entonces matutino, del que era director.

“Él (Juan Bolívar) me dijo, disgustado, que renunciaría del periódico El Sol, por diferencias de carácter administrativo, entonces le dije que no podía hacer eso debido a las personas involucradas en dicho proyecto; sostuvimos una reunión en un restaurante del Malecón de Santo Domingo (Mandarín), y ahí se planteó la idea de hacer un nuevo periódico”, sostuvo Maldonado Sánchez.

Narró que Díaz le externó la carencia de recursos económicos para sacar adelante el nuevo proyecto, indicando que sostuvieron una reunión posterior con el grupo que tenía mayor confianza, con los cuales laboraban en el desaparecido medio.

“Creo que en ese primer encuentro participaron Juan Bolívar Díaz, yo como parte de esa primera convocatoria, Manolo Quiterio Cedeño, Elsa Expósito, creo que Ramón Colombo, Nelson Marte y Pedro Caro. Comenzamos a hablar del conflicto en El Sol y la idea de resolver un periódico”, recordó.

Agregó que la salida de El Nuevo Diario se planteó sin saber si sería un periódico o revista, donde luego se inició el proceso para contactar a personas relacionadas para que fueran potenciales inversionistas.

“Con la primera persona que nos reunimos fue el ingeniero Pedro Bonilla, en su casa, yo no lo conocía, Juan Bolívar sí, me piden que haga una exposición a Pedro desde el punto de vista económico, de sacar un periódico o revista, y él dijo que lo que se tenía que hacer era un periódico, entonces luego dijo: yo busco el dinero, y el resto se convence, y ahí se define lo que íbamos a hacer esa noche”, indicó.

Detalló que Pedro Bonilla ofreció un apartamento, ubicado en Juan Dolio, San Pedro de Macorís, donde el grupo se reunió durante el fin de semana para discutir las líneas generales, editorial, informativa, el estilo, discutir el nombre, el cual terminó siendo El Nuevo Diario.

Alfa & Omega

En lo referente a Miguel Cocco Guerrero, empresario y político dominicano, fallecido, Maldonado Sánchez dijo que para cuando se idealizó El Nuevo Diario, éste fue contactado para usar la estructura que poseía en impresión gráfica, en el edificio que alberga a la editora Alfa & Omega.

“En el caso de Miguel Cocco, doña Minerva, Alfa & Omega, y su familia, fue como la casa de refugio, allí nosotros montamos la primera redacción en un lugar que nos concedieron arriba, en el segundo nivel, ahí se instaló la redacción e instalamos publicidad”, apuntó el director.

Recordó que en las ocasiones que tenían que recibir alguna visita en El Nuevo Diario de aquellos años, Miguel Cocco se salía de su oficina, cerraba la puerta y dejaba a los periodistas para que realizaran sus reuniones.

“A veces uno le decía, pero ven Miguel, quédate aquí, y decía no, háganlo ustedes, salía y nos cerraba la puerta, y nosotros conversábamos ahí con las personas, y así fuimos conformando la idea de la empresa”, externó.

Sostuvo que para la primera edición de El Nuevo Diario no se contaba con una oficina administrativa, la cual dijo seguía “andando” dentro de su carro, y que posteriormente se alquiló un departamento, cerca de Alfa & Omega, donde se erigió las oficinas administrativa, de contabilidad y circulación.

“Así operamos hasta agosto de 1982, y recuerdo la fecha porque justo nos mudamos en este local donde opera hoy día el periódico, en el momento en el que el doctor Salvador Jorge Blanco estaba tomando posesión en el Palacio Nacional”, memorizó.

Equipos de trabajo

Maldonado Sánchez indicó que, una vez instalados en una nueva casa, se pudo adquirir en Puerto Rico un equipo compu-grafic, que para entonces ya iba en desuso, y que permitía hacer la composición del diario. Luego se obtuvo una fotomecánica, con Ramón L. Báez, lo que permitió instalar la composición y la fotomecánica, pero la impresión aún continuaba realizándose en Alfa & Omega.

“Por complicaciones del tiempo en la impresión con Alfa & Omega, terminamos imprimiendo en una impresora que había en la Zona Colonial, y entonces en la noche utilizábamos una rotativa de dos cuerpos, hasta que dos o tres años después logramos conseguir la primera rotativa nuestra que era de dos unidades”, dijo.

Línea informativa de El Nuevo Diario

Al ser preguntado sobre algún caso en que alguien quiera cambiar la línea o informaciones que se emiten desde El Nuevo Diario, Maldonado Sánchez indicó que nunca ha tenido alguna situación que no haya podido manejar u obligado a cambiar la línea del medio, resaltando que como periódico siempre han sido cuidadosos de no decir alguna información que no se corresponda con la verdad.

“Si hay alguna información que amerite rectificación, pues se hace la rectificación, como es de ley y de ética, porque en esto uno tiene una responsabilidad que va más allá del orden jurídico, un periodista no anda buscando dañar a alguien, anda buscando la verdad”, aseguró el también presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Inc. (SDD).

“Yo pudiera decir que nunca he tenido una situación de presión que yo tenga que cambiar, primero porque dudo que yo cambie una posición que yo crea que tenga verdad como director y persona, para decir otra cosa que no es de lo que yo estoy convencido, nunca ha pasado y dudo que a esta edad alguien me haga pasar por eso”, sostuvo.

Igualmente, dijo que ha tenido muchas demandas legales de gente que ha demandado al medio por difamación, pero estas son cosas que se tratan a nivel legal, y, sobre todo, nunca he sido condenado por alguna de estas demandas porque “se logran desmontar en un juicio, plural y claro”.

Un pilar en la prensa nacional

Al ser abordado sobre cómo ha podido mantenerse el periódico El Nuevo Diario, siendo el más pequeño entre los grandes, Maldonado Sánchez sostuvo que el medio ha sido el último foco de resistencia a la concentración de los medios.

“En la medida que los medios fueron atravesando situaciones económicas, fueron encontrando respuestas en los grupos económicos, y como yo digo siempre nadie vende un medio que le esté yendo bien. Normalmente la salida de un medio, de una mano a otra, por lo regular está precedida de una situación de dificultades financieras”, expuso el director.

Asimismo, dijo que muchos diarios han desaparecido citando a La Noticia, El Sol, Última Hora, El Siglo, La Nación y El Expreso, sin embargo, los que lograron sobrevivir y presentaron dificultades, entonces los grupos financieros dieron respuesta a dicho tema.

“El Nuevo Diario tal vez es el único periódico que ha quedado fuera de ese ámbito, es el único que ha podido resistir esa tendencia de la prensa mundial. Yo diría que a nosotros nos ha ayudado un poco en esa tendencia el desarrollo de la tecnología”, acotó.

Tecnología en El Nuevo Diario

En lo referente a la implementación de nuevas tecnologías en la prensa nacional, Maldonado Sánchez expresó que las nuevas herramientas ayudaron al periódico a sobrevivir a los embates económicos de los años 80 y 90.

“Tal vez esto explica la sensibilidad que El Nuevo Diario ha tenido, de ir muy adelante en la incorporación de mecanismos tecnológicos, no dudamos en que todo en cuanto surja hay que incorporarlo, no nos resistimos a la tecnología, porque esta ha sido para nosotros muy útil para sobrevivir, mejorar y competir a nivel de grandes grupos económicos”, resaltó.

En ese orden, dijo que la incorporación de la tecnología ha dado una multiplicidad, como ha sucedido en otros medios, donde los periódicos impresos tradicionales nunca habían tenido tanta lectoría como la que tienen ahora, aunque estos vengan por una realidad tecnológica.

“Nosotros tenemos la certificación de Instagram de ser la primera cuenta de un diario en República Dominicana, certificada, lo que quiere decir que estuvimos siempre muy atentos a esto”, refirió.

“Siempre he dicho, no le temamos a la tecnología, usémosla, porque cuando un medio desaparece todos corremos riesgos, no creo que para yo ser fuerte necesito que uno de los periódicos desaparezca”, sostuvo.

Igualmente, Maldonado Sánchez manifestó que “los medios son un patrimonio de la democracia dominicana”.

Dijo que, a través de la internet y la virtualidad, El Nuevo Diario ha podido compensar la ausencia de capital financiero, en el entendido de poder competir de “igual a igual” con otros medios, que pudieran tener más páginas o circular en mayor proporción debido a la cantidad de ejemplares.

Economía de El Nuevo Diario

Persio Maldonado Sánchez también se refirió al tema económico del medio, indicando que ha sido una economía de autosuficiencia, resaltando que el periódico siempre ha tenido una “economía de guerra”, la cual ha sido bien controlada.

“Nosotros nos damos cuenta de lo que se puede y lo que no, guiándonos con parámetros muy precisos desde el punto de vista de la gerencia del medio, siendo muy racionales en términos periodísticos y de páginas, nunca hemos jugado a gastar el papel”, indicó.

La comunicación en RD

Al emitir su opinión personal en lo referente a cómo percibe la comunicación en la República Dominicana, Maldonado Sánchez indicó que en términos tecnológicos el país ha tenido un buen desarrollo tele-comunicacional, y que no ha habido una correspondencia con la cantidad de medios que se ha tenido a nivel local.

“Hemos tenido un inventario de medios y de calidad informativa superior a nuestro desarrollo económico y social”, detalló.

Anécdota sobre Harold Priego

Al abordar el tema de las caricaturas que se presentaban en el periódico, y que hacían alusión a temas socio políticos, dijo que Harold Priego, primer caricaturista de El Nuevo Diario, era un sujeto muy agradable, simpático e ingenioso.

“Tenía un buen dibujo, era un buen dibujante, por lo regular aquí se le daban las instrucciones de los temas políticos para que elaborara las caricaturas. Con el conflicto del PRD, cuando estaban Jacobo Majluta y Peña Gómez divididos, Harold hizo una caricatura con la Santa Cena, y le puso a Peña la bolsita de Judas en la mano, obviamente el sector de Peña se ofendió”, recordó Maldonado Sánchez.

Muerte de Antonio Guzmán

Maldonado Sánchez también se refirió a temas que conmovieron al país y al mundo, los cuales fueron tratados en El Nuevo Diario en sus inicios, recordando a nivel local la muerte del presidente Antonio Guzmán Fernández, indicando que para dicha ocasión se realizó una edición especial, donde el periodista Juan Bolívar Díaz, a su juicio, hizo uno de los trabajos más emblemáticos de ese momento.

El ataque a las torres gemelas

Para el día 11 de septiembre del año 2001, fecha de los ataques terroristas a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, Maldonado Sánchez recordó que en ese preciso momento estaba terminando su habitual programa de “Matinal 5”, y que empezaron a llegar las primeras imágenes de aquella fatídica fecha.

“Lo primero fue el impacto del avión, que tú no sabes lo que está pasando, pero ya nosotros teníamos la versión digital en El Nuevo Diario, y por tanto las noticias que se colocaban llegaban mucho más lejos que una edición impresa. Las informaciones disponibles eran las que venían de las agencias internacionales, por lo que correspondía hacerlo en la versión digital como lo hicimos y los demás medios”, acotó.

Dijo que fue un acontecimiento que modificó el mundo, las reglas de viajar, de seguridad, y mostró un hecho contundente de que no hay lugar seguro en ninguna parte del mundo.

La pandemia

Maldonado Sánchez dijo que a través de los 40 años de fundación del medio que dirige, se han suscitado grandes acontecimientos, entre los que destaca la llegada de la pandemia por el coronavirus, asegurando que nunca se había vivido algo similar desde 1918-20, con la Fiebre Española, lo cual aseguró ha puesto humildes a todos.

Las noticias falsas

Entre los obstáculos que actualmente pululan en el mundo del periodismo tecnológico actual, enfatizó en las noticias falsas o “fake news”, asegurando que este es “un gran desafío”, al igual que las amenazas, agresiones y represiones por el ejercicio periodístico.

“Las noticias falsas son un problema para el ejercicio serio y ético del periodismo ético”, deploró.

Su definición sobre el periódico

Al ser preguntado sobre cómo podría definir al periódico El Nuevo Diario, refirió que podría catalogarlo como innovación, futuro, apuesta, un propósito, desafío, y compromiso.

