Persio Maldonado cuestiona falta de comunicación oportuna del Gobierno ante suspensión elecciones

Dice el oficialismo carga con la peor parte tras anulación de los comicios

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado Sánchez, consideró que la no intervención oportuna del Gobierno, o la falta de un mensaje del Presidente de la República en el momento preciso, es probablemente lo que ha conducido que el oficialismo cargue con el peor saldo político tras la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero.

Afirmó que si el presidente Danilo Medina estaba previamente enterado de la suspensión de esos comicios, como cree lo estaba, debió producirse un mensaje presidencial mucho más oportuno que cuando el mandatario se dirigió a la nación con ese tema.

“Desde el propio gobierno no se midió el mensaje que debió prevenir al anuncio de la suspensión de las elecciones. Y el presidente (Medina) lo dijo después, que daba su apoyo a la Junta, etc, pero (el otro) debió ser un mensaje primero, había que dirigirse a la población, si el gobierno no tenía nada que ver con eso, para dar garantías y que la gente tuviera la certeza de que en una fecha equis habían unas elecciones y se iba a reponer el calendario electoral”, razonó Maldonado Sánchez.

El también director general del periódico El Nuevo Diario, entrevistado por Víctor Gómez Casanova en el programa “Víctor en Vivo”, dijo que mucha de la gente que participa de los cacerolazos lo está haciendo como reproche de un cúmulo de situaciones inaceptables en una sociedad democrática.

Añadió que un mal manejo de la comunicación le da a un acontecimiento una dimensión mucho más trascendente de la que el hecho tiene en sí mismo.

Cree que la no intervención oportuna es parte del déficit del gobierno en materia de comunicación, del que él se ha referido otras veces. “Tal vez el mismo impasse que estamos viviendo por la suspensión de las elecciones tiene que ver con ese déficit. Si eso se hubiese tratado comunicacionalmente distinto, quizás la reacción de la gente no fuera de tanta irritación”, comentó.

Adujo que “si miramos los escenarios del pasado 16 de febrero y del próximo 15 de marzo, vemos que el PLD creo que está pagando un precio más alto, y es posible que la oposición saque mayores ventajas de este proceso”.

Persio Maldonado opinó que ni la Junta Central Electoral (JCE) ni los partidos políticos tenían idea del alcance que tendría la suspensión de dicha contienda.

Expresó que las protestas sociales que hoy caracterizan el ambiente nacional, tienen su origen, además de la suspensión de los comicios, en el cúmulo de quejas por parte de la población dominicana.

Consideró, sin embargo, que ante la situación en que se estaban dando los comicios que terminaron colapsados, su suspensión fue el mal menor.

Insistió que su anulación ha venido a afectar más al gobierno, porque de entrada el oficialismo tiene el perjuicio de la duda. “Si pasa algo malo se le pega al gobierno”, añadió

Gente que dañan gobiernos

El ejecutivo periodístico cuestionó que generalmente todos los gobiernos exhiben una especie de “angurria” por hacer muchas cosas a la vez, pero terminan no haciendo bien ninguno.

“(Los gobiernos) han ido haciendo cosas, y el país va a avanzando, pero la gente se queda siempre con la sensación de que todos los problemas están intactos, lo que no es verdad”, sostuvo.

Manifestó que históricamente el liderazgo político gobernante ha permitido que gente que forman parte de la administración pública, y que no tienen gran valor, dañen la imagen de gestiones gubernamentales.

Agregó que en el ejercicio de la política desde el Estado hacerlo bien siempre representa un beneficio legítimo y cobrable, pero que alguien lo termina dañando.

“Cuando lo hace bien, el político tiene la posibilidad de cobrar ese beneficio, con la legitimidad social, con su elección, cuanto se le vota a favor, cuando la gente lo apoya…el mayor capital de una figura pública es su nombre”, precisó.

¿Qué ha perdido el liderazgo político?

Maldonado Sánchez deploró que el liderazgo político nacional haya perdido la capacidad de diálogo para entenderse al momento de debatir los principales temas del país.

Sostuvo que en un mundo como el que se vive actualmente, para poder avanzar se necesita de cohesión, coherencia, planificación y organización.

“El primer reto del país es su organización, y para eso se requiere de gerencia, calidad, eliminación de burocracia, cumplir la ley, y hacer que ésta sea la que norme la vida nacional”, enfatizó.

El discurso del Presidente

Lo definió como un buen discurso la intervención del presidente Danilo Medina este pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional, donde el mandatario rindió sus últimas memorias correspondientes a casi 8 años de gobierno.

Valoró los que a su juicio han logros de este gobierno, como la estabilidad económica, infraestructuras viales y hospitalarias, construcción de escuelas, el empuje al turismo, y el servicio 911.

Asimismo, cuestionó las que a su entender han sido deficiencias de estas dos administraciones del PLD, y como ejemplo citó la impunidad con el tema de la corrupción y la debilidad de la dinámica institucional del país.

