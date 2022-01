Persio, Luisín y José Joaquín podrían mediar conflictos del COD

No sería descabellado pensar en que tres prominentes dirigentes deportivos podrían ayudar en los conflictos del Comité Olímpico Dominicano previo a las elecciones del COD en diciembre de este año.

Persio Maldonado, Luisín Mejía y José Joaquín Puello Herrera, personas con buena reputación en la sociedad dominicana, serían tres personalidades que con serenidad y vasta experiencia pueden ayudar en la pugna que existe en el COD.

No es verdad que los ataques contra el COD van a parar, por el contrario, este 2022 sería difícil para el movimiento, ya que se prevé será una férrea lucha por los que quieren entrar al comité ejecutivo del COD y los que quieren reelegirse.

Me gustaría poner en esa lista al señor Rafael Villalona, de quien todo el mundo sabe no busca nada en el COD, solo ayudar al movimiento, sin embargo, podría descartarse, ya que es parte del comité ejecutivo actual. En caso de que el ingeniero no vaya a la reelección, sería una persona idónea para aportar en esa crisis que sabemos podría agravarse.

Sin dudas que el 2022 será un gran reto para el COD y los miembros del ejecutivo.

El 2021 fue un año de mucho trabajo para el COD, Juegos Olímpicos y Panamericanos, además de un sin número de quejas y señalamientos para el movimiento.

Esperemos lo mejor para el movimiento.

Mis deseos para el 2022

Inicia el 2022 y como siempre deseamos salud y bendiciones a quienes leen esta columna.

En este 2022 vamos a pedir algunos deseos para el movimiento deportivo dominicano.

Que el COD y los dirigentes tengan paz y fraternidad, que el 2022 se cumpla el denominado Juego Limpio o “Fair Play”.

Que la ACD regrese la premiación de los cronistas deportivos.

Que el ministro de Deportes diga algo sobre los incentivos para los atletas medallistas de los Juegos Panamericanos Juveniles.

Que Miguel Camacho no le siga diciendo a la gente que su trabajo es honorífico en Miderec, ya que todo el mundo sabe que es de los jefes en ese ministerio.

Que la Lidom tenga una verdadera página web, han hecho un amague, pero nada al respecto.

Que la Fedombal pare esos torneos que por años han dado problemas a los amantes del baloncesto.

Que los encargados del Patronato de la Piscina Acuática del Centro Olímpico entiendan que los padres y niños que usan los baños pagan, por lo tanto deben higienizarlos.

Luego seguiremos con otros deseos.

