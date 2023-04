Perrion Winfrey, de los Browns, arrestado por agresión a una mujer

EL NUEVO DIARIO, CLEVELAND.- Perrion Winfrey, ‘tackle’ defensivo de los Cleveland Browns de la NFL, fue arrestado en el condado de Harris (Texas, EEUU), luego de ser acusado de agresión contra una mujer.

«Estamos conscientes de la situación y en estos momentos recabamos más información», fue el mensaje que compartieron este miércoles los Browns luego de saber que su jugador fue arrestado el pasado lunes por la noche.

Según registros judiciales, Winfrey está acusado de un delito menor de agresión en el que presuntamente causó daño corporal a una mujer con la que salía al tomarla con fuerza excesiva y jalarla con la mano.

«El acusado y el demandante estaban en una relación de noviazgo. Tuvieron una discusión por un perro y las llaves de un auto alquilado. El acusado intentó obligar a la demandante a irse con él y cuando ella no quiso trató de obligarla a que lo hiciera», es parte de narración que se presentó ante el tribunal.

El nacido en Maywood, Illinois, hace 22 años, arribó a la NFL seleccionado en la cuarta ronda del Draft el año pasado por los Browns.

En su temporada de novato apareció en 13 juegos. Terminó la campaña con 22 tackleadas, media captura de mariscal de campo y dos pases defendidos; participó en el 41 por ciento de jugadas defensivas del equipo.

En 2023 el ‘tackle’ entrará a su segundo año de un contrato de cuatro años.

Los Cleveland Browns ya habían sancionado al exestrella de los Oklahoma Sooners del fútbol colegial en septiembre del año pasado por un incidente dentro del equipo que no revelaron, pero tras el cual el defensivo declaró que había aprendido la lección.

«Si el entrenador no compartió con todos ustedes lo que sucedió, creo que es mejor que se quede en casa. Siento que era algo que necesitaba para madurar porque no sería el jugador que voy a ser ahora si no hubiera sucedido. Todo sucede por una razón», confesó Winfrey luego del incidente del año pasado.

Relacionado