Perremeístas: “PLD quiere ocultar su responsabilidad con Duquesa inventando rumores sin fundamentos”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza y el delegado ante la Junta Central Electoral (JCE), Orlando Jorge Mera, defendieron este viernes a esa organización sobre las acusaciones de que, supuestamente, ellos incendiaron el vertedero de Duquesa, tal y como se observa en redes sociales.

Esto, según indicaron, es parte de una estrategia política, alegando que el Gobierno quiere “ocultar su responsabilidad, inventando rumores sin fundamentos”.

Durante una entrevista vía telefónica con periodistas de El Nuevo Diario, el también senador por Puerto Plata criticó que durante años el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dirigiera la municipalidad del Gran Santo Domingo y no pudiera resolver el problema de ese depósito de basura, ubicado en Santo Domingo Norte.

“Son movimientos estratégicos debidamente dirigidos por el PLD, cuyo contenido no es orgánico, ni natural, sino dirigido. No buscan otra cosa que no sea ocultar su irresponsabilidad, delegar su irresponsabilidad”, sostuvo Paliza.

Asimismo, cuestionó que programas como “Dominicana Limpia”, creado por el gobierno para solucionar el problema de Duquesa y en cual, según Paliza, se invirtieron miles de millones de pesos, quedará en el olvido sin ninguna explicación.

“¿Dónde está la comisión presidencial para clausurar Duquesa? Son años de infructuosos ejercicios hoy quieren culpar al PRM, estoy esperando que vengan a buscar al técnico de Claro y al coronel para que justifiquen su relato”, manifestó el legislador.

De su lado, Orlando Jorge Mera afirmó que esas acusaciones son una falacia en un intento desesperado de buscar culpables “tal y como hicieron con el coronel y el técnico de Claro cuando el sabotaje de las elecciones”.

Reiteró que los problemas ecológicos que provoca el vertedero de Duquesa v por mucho tiempo han sido responsabilidad del gobierno y no lo pudieron resolver.

“Dios mío… Eso es otra trama, una mentira más del gobierno para ocultar sus culpas”, dijo Jorge Mera.

Se recuerda que este jueves algunos usuarios de Twitter bajo el Hashtag #PRMprendioaDuquesa afirmaban que ese partido de oposición había provocado el incendio en el vertedero de Duquesa como parte de una estrategia para supuestamente beneficiar a su candidato presidencial, Luis Abinader.

El incendio en el depósito de basura, iniciado hace poco más de una semana, ha afectado la salud de los habitantes del Gran Santo Domingo debido a la humareda y el mal olor que se ha expandido por toda el área.

