Perremeístas NYC celebran Día de las Madres Dominicanas.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Veintenas de mujeres pertenecientes al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de la comunidad dominicana en esta ciudad asistieron este domingo a un gran encuentro con motivo del “Día de las Madres Dominicanas” en el Alto Manhattan.

La actividad, convocada por el dirigente Alejandro Rodríguez (Tontón), favorito a ocupar la presidencia de la seccional de esa entidad en el estado de NY, se desarrolló con alegría, entusiasmo y esperanza entre las presentes en el restaurant 809, ubicado en la avenida Dyckman.

Hablando a nombre de ellas, hizo uso de la palabra la alta dirigente del partido, Juanita Martínez, quien envió felicitaciones para todas las madres dominicanas, y que en el partido se mantengan en pie de lucha.

Dijo que el acto no era político, sino de celebración, pero por qué no aprovechar la oportunidad para dar las gracias, no solamente a los compañeros de NY, también al presidente Luis Abinader.

“Esto es un claro indicio de que el compañero Rodríguez -Tontón- nos distingue a las mujeres y nos da la participación que corresponde”. “A esta celebración se han unido valiosas compañeras que lo han dado todo por el partido” afirmó.

Exhortó a las mujeres a continuar el trabajo para el fortalecimiento de la organización, “y estoy segura que con estos hombres y mujeres aquí presentes, con canas, es porque lo han dado todo por la entidad”.

Asimismo, María Abreu valoró que el partido haya invitado la comunidad, “y la comunidad se siente esperanzada que Rodríguez -Tontón- continuará ese acercamiento con la gente sin importar bandería política, credo, raza o religión, porque es un hombre del pueblo y para el pueblo”.

El candidato a la presidencia de la seccional, al dar las gracias dijo que el sacrificio y entrega de las madres no se compara con nada. “Las madres no es tan solo el estribillo de que son el eje de la vida, son las que hacen posible que nosotros estemos aquí”.

“Ese solo hecho convierte la madre un día para todo el año, las madres para nosotros son para todo el año”, concluyó.

Entre las féminas presentes, muchas de ellas acompañadas de sus esposos, estuvieron Juanita Martínez, Rafael Gómez, Johanna Miranda, Marcia de Williams, Ana Valdez, Raíza Marcial, Gregoria Santana, Lucía Jiménez, María de los Ángeles, Rosa Cabrera y Zobeida Cruz Días, entre otros.

Al final hubo regalos, diferentes clases de bebidas, bufete y un ambiente bailable.

Relacionado