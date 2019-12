Perredeístas y evangélicos de Brooklyn ingresan al PRM

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN, N. Y.- El arquitecto Jhon Sánchez, Secretario General de la seccional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en esta urbe, tomó juramento a decenas de nuevos miembros de esa organización políticas provenientes del PRD y miembros de las iglesias evangélicas de este condado neoyorquino.

El arquitecto Sánchez, también director ejecutivo adjunto de la campaña de Luis Abinader en Nueva York, al resaltar la importancia de la juramentación, aseguró que el Partido Revolucionario Moderno en Nueva York está sumando voluntades a la causa del Cambio y que compañeros que se mantuvieron en el PRD vienen a seguir fortaleciendo al PRM para ayudar a realizar el trabajo necesario y fundamental para convertir a Luis Abinader en el próximo presidente de todos los dominicanos, y que lo mismo hicieron los hermanos evangélicos que también se suman a la entidad opositora.

Entiende que con la adquisición de estos nuevos perremeistas no existen dudas de que en Brooklyn y en diferentes condados donde estos tienen incidencia política trabajarán en el crecimiento y fortalecimiento del PRM para lograr el triunfo de Luis Abinader en las elecciones de mayo próximo.

El alto dirigente perremeista al pronunciar las palabras principales del acto, denunció que los gobiernos del PLD se han empecinados en mantener en la marginalidad al pueblo dominicano, que los niños no aprendan, porque saben que un pueblo educado, un pueblo que sabe lo que es lo bueno y lo malo no lo podrán comprar dándole un “pica pollo”, cien pesos, o sustancias prohibidas el día de las elecciones para que voten y así controlarlos.

“Por eso en Nueva York les hemos dado dos pelas al PLD y la tercera pela va, porque aquí no pueden venir a realizar esas acciones perversas, por eso vamos a trabajar para ganar aquí con más de un 60 por ciento, esa es la meta del PRM”, aseveró el arquitecto Sanchez.

Dionisio Hernández (Francis), ex dirigente de la juventud del PRD en Brooklyn y ex aspirante a alcalde por el municipio de Peralvillo en la República Dominicana por la misma organización y quien encabeza el grupo de juramentados de ex perredeistas, al pronunciar un breve discurso señaló que ha sido perredeista toda su vida pero que en esta ocasión se decidió apoyar y trabajar sin descanso por la candidatura presidencial de Luis Abinader y el PRM por un mejor futuro para el país, para las mujeres, para la juventud, para los niños, para los envejecientes, para los profesionales y porque la seguridad nacional está en juego.

“Yo hago un llamado a los dominicanos para que tomemos una decisión firme de sacar al PLD del gobierno para acabar con la corrupción, el narcotráfico, la impunidad, el atropello a la libre expresión y la delincuencia”, enfatizó Dionisio Hernández.

Rafael De la Rosa (Chan) ministro religioso y dirigente comunitario juramentado junto a un significativo grupo de sus feligreses, dijo aspirar que en la República Dominicana exista un gobernante con la capacidad de poder dirigir los destinos de la nación con pulcritud, honestidad y sin ninguna cola que le pisen, por lo que entiende que Luis Abinader reúne esas condiciones por lo que abriga las esperanzas de que este guie el país por un sendero de paz y de justicia social, para se logre impartir justicia sin privilegio, donde impere la seguridad ciudadana.

En tanto, Tomás Reyes, uno de los coordinadores del proyecto Luis Abinader Presidente en este condado, dijo sentirse regocijado por la llegada de estos nuevos compañeros perremeistas y adicionó que al igual que en la República Dominicana, donde un fuerte movimiento de sumatoria de voluntades recorre todo el territorio nacional, sumando las fuerzas vivas de la nación en un ambiente de victoria para que Luis Abinader sea el próximo presidente, se está produciendo ese fenómeno en todos el Estado de Nueva York.

Entre los juramentados además de Dionisio Hernández (Francis) y el ministro Rafael De la Rosa (Chan) están Jenny De la Rosa, Ana Raque De la Rosa, Juan Vásquez, Williams Reyes Aponte, Olga De la Cruz, Rafael Rodríguez, Blasina García, Valentín Ferrer, Juan Francisco Díaz, Pedro Ángeles, Anthony Jiménez, Orlando Cruz,

Los dirigentes presente estuvieron Rafael Salazar, presidente del PRM Brooklyn, Génesis Quezada y Tomás Reyes, Rolando Machado, Moisés Guerrero, Anthony Jiménez ex presidente de la juventud en Brooklyn, el director de la juventud de la circunscripción No. 1 Willie Molina, entre otros reputados dirigentes.

La oración de bendición del encuentro fue pronunciada por Trinidad De la Rosa.

Por Luis Aníbal Medrano S.

