“Perra” de J Balvin y Tokischa, entre las canciones favoritas de Coldplay al momento

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- El sencillo musical “Perra”, de la superestrella de la música colombiana J Balvin en colaboración con la dominicana Tokischa, está entre las canciones que está amando la agrupación británica Coldplay.

Así lo constataron este jueves a través de su cuenta de Twitter, en una publicación en la que enlistaron sus canciones favoritas del momento, entre las que figura este controversial sencillo musical estrenado el pasado viernes.

“Hola a todos. Espero que estén todos muy bien, en medio de todos los altibajos Aquí hay algunas canciones que me encantan en este momento”, se lee en el tuit, y agregaron los sencillos Pressure Machine de The Killers, 999 by Selena Gómez y Camilo, Opal de Bicep, e Imaginary Players de JAY-Z.

¿Pudiera significar esto la posibilidad de una colaboración entre la agrupación británica y Tokischa? La verdad es incierto responder, pero dado el historial de la intérprete de música urbana dominicana, y sus recientes estrenos junto a Rosalía y el colombiano, artistas que han expresado sentirse atraídos al particular estilo musical de la joven de 25 años, todo es posible.

Hi everybody

I hope you’re all really well, in the midst of all of the ups and downs

Here are a few songs I love at the moment

1. Pressure Machine by The Killers (my equal favourite Killers song ever)

2. 999 by Selena Gomez and Camilo

3. Perra by J Balvin and Tokischa

1/2

— Coldplay (@coldplay) September 2, 2021