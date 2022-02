Pernod Ricard celebra veinte años siendo parte del mercado dominicano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – En el marco de la celebración de sus veinte años de operaciones en el mercado de República Dominicana, la empresa Pernod Ricard ofreció una cena de gala para festejar este nuevo aniversario.

Bajo la inspiración de celebrar por todo lo alto y ratificar la satisfacción y agradecimiento que siente la marca por cada dominicano, se recibieron invitados especiales, ejecutivos de la empresa, clientes y asiduos consumidores en el Garden Tent del Hotel Embajador de Santo Domingo.

El equipo de liderazgo regional de Pernod Ricard y Helena Dionisio, country manager de Pernod Ricard Dominicana, fueron los anfitriones de la estupenda velada.

Desde sus primeros años en el mercado dominicano la marca ha impulsado la tradición de la calidad y el orgullo del arte de mezclar hacia nuevas formas, creativas y exclusivas.

La empresa siempre se ha centrado en el consumidor, logrando ofrecer hábitos únicos en el disfrute de cada una de sus treinta y dos marcas, mediante las cuales promueven la experiencia de la “convivialidad”.

Helena Dionisio, country manager, durante su alocución sostuvo que celebrar estos veinte años representaba celebrar la visión de “creadores de convivialidad”, un signo de gran coraje, resiliencia e impacto positivo en la sociedad con sus marcas premium globales.

“Pernod Ricard es la empresa de la industria con el portafolio más grande y completo del mundo en todas las categorías y más de 240 marcas. En República Dominicana trabajamos orgullosamente veinte marcas globales, cuando empezamos con tres”, explicó Dionisio.

La República Dominicana “se ha destacado en la región y para la global debido a la fidelidad a nuestras marcas como se puede ver con el Something Special que cuenta con un segundo lugar en el mercado global, y forma parte de los 10 principales mercados del mundo dentro de los 195 en los que opera.

Enfatizó que fueron la primera empresa privada en hacer una alianza con Naciones Unidas, convirtiéndose en referencia global para el consumo responsable, en ser anfitriones comprometidos y maximizar los esfuerzos y relaciones público-privadas para que campañas cómo Auto sobriety, Bar World of Tomorrow y Drink More Water tengan verdadero impacto en la sociedad.

Sobre Pernod Ricard

La historia comenzó en Francia en 1805 con la creación de Pernod y luego en 1932 de Ricard. A partir de 1975, las dos familias se fusionaron, creando el siguiente capítulo que abarca todo el mundo y más de cuarenta y ocho años de progreso y éxito.

Paul Ricard y Jean Hémard fundaron Pernod Ricard al fusionar sus dos empresas de bebidas espirituosas basadas en el anís. Los dos socios partieron con entusiasmo compartido, innovación creativa y un ambicioso objetivo de liderazgo global.

Es un grupo mundial de vinos y licores, de convivialidad, responsable y exitoso, número 2 a nivel mundial con una clara ambición de convertirse en el líder del sector.

Cuentan con uno de los portafolios más completos de la industria con 240 marcas premium disponibles en más de 160 países. Pernod Ricard inició actividades en la República Dominicana en el 2002.

Discurso Helena Dionisio, Country Manager de República Dominicana

Buenas noches

Es un gran placer y orgullo tenerlos a todos aquí compartiendo con nosotros este aniversario, una noche especial que hemos preparado para todos ustedes.

¡Sean todos muy bienvenidos! a la casa de la convivialidad.

Quiénes somos en RD

Conmemoramos 20 años de Pernod Ricard en República Dominicana. Con emprendedurismo, sentido común y confianza mutua. Estos son los valores de PR y bajo ellos vivimos. Celebrar estos 20 años es celebrar nuestra visión de “creadores de convivialidad”.

Un signo de gran coraje, resiliencia e impacto positivo en la sociedad con nuestras marcas premium globales.

Cuando en 1975 se unieron la familia Pernod y la familia Ricard, con el sueño de crear una multinacional en el área de bebidas vinos y destiladas, creo que sabían a dónde querían ir pero no esperaban que en tan poco tiempo estuvieran directamente en 93 países y con distribución en casi todos los 195 y siendo el número 2 mundial con una clara trayectoria de ser líderes de nuestra industria en poco tiempo. ¡Y lo somos!

La importancia de PRD para el liderazgo mundial RD

Hoy celebramos 20 años de convivialidad en la hermosa y cálida República Dominicana que nos dio la bienvenida en 2002, y 20 años después les puedo decir con orgullo que este mercado es importante para el Grupo Pernod Ricard.

Por ejemplo, en un ranking mundial entre filiales de Pernod Ricard les digo que somos el mercado #2 para Something Special; el #27 para Chivas 12 y el #12 para Chivas 18 años.

Estamos en el TOP 10 de los 195 países donde operamos.

Pernod Ricard, es la empresa de la industria con el portafolio más grande y completo del mundo con todas las categorías y más de 240 marcas. En RD trabajamos orgullosamente 20 marcas globales, cuando empezamos con 3.

Trayectoria y equipo

El equipo va creciendo y nuestra visión de creadores de convivialidad nos lleva a invertir más en la gente, y a retener nuestros talentos. Este mes reclutamos el primer equipo dedicado exclusivamente al turismo, pues queremos contribuir activamente con nuestras marcas premium, para el posicionamiento de RD como el magnífico destino de vacaciones QUE LO TIENE TODO.

S&R

En Pernod Ricard controlamos nuestros productos desde el grano hasta la copa, y así, el sabor y calidad de quien toma un Chivas en Escocia, un Jameson en Irlanda, un Absolut en Suecia o un PJ en Francia, es igual en cualquier parte del Mundo.

Tocamos nuestra cadena de valor responsablemente para que el consumo de alcohol sea solo por mayores de edad, velando por la sostenibilidad de los procesos de producción, cuidando el medioambiente y nos encontramos midiendo nuestra huella de carbono en nuestra oficina en Santo Domingo con miras a obtener la certificación “Carbono Neutral en 2024 o antes, y así convertirnos en una de las primeras oficinas en Latam “carbono neutral”

Y continuar apoyando directamente los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, mismos que están alineados con nuestra hoja de ruta al 2030 de “Responsabilidad & Sustentabilidad”.

Fuimos la primera empresa privada en hacer una alianza con Naciones Unidas y somos la referencia global.

Pero, sin responsabilidad, no hay convivialidad y somos muy pendientes del consumo responsable, de ser anfitriones responsables y maximizamos nuestros esfuerzos y relaciones público-privadas para que campañas cómo Auto sobriety, Bar World of Tomorrow y Drink More Water tengan verdadero impacto en la sociedad.

INNOVACIÓN

Les comparto algunos datos bien curiosos: en 20 años, se han vendido en RD: 12 millones de botellas de Chivas 12, 10 millones de Botellas de SSP. Y todos los años introducimos innovaciones para los exigentes y verdaderos convivialistas de RD.

Creo que se dieron cuenta, que en la museografía les presentamos una botella de CHIVAS 12 diferente.

Pues…Ustedes son los primeros en el país a ver la NUEVA botella Restaged, mismo sabor del verdadero Blended SCOTCH… que pronto lanzaremos en DR.

MOTTO

Hacer un amigo todos los días, es el motto de nuestro fundador Paul Ricard y planear esta noche para ustedes que comenzó como un evento, se convirtió en un movimiento y agradezco mucho por el equipo que trabajó esta noche y las amistades que se han creado durante el proceso.

Hicimos muchos amigos y hoy recibimos muchos más en nuestra gala.

Disfruten de esta noche, pues todo lo que hemos preparado es para ustedes.

Y ahora les presento y les dejo en compañía de nuestros 3 magníficos: Gilles Bougaert, Chairman & Ceo Pernod Ricard EMEA LATAM, de Paris

Nicolas Payet, CEO de North Latam de México

David Mizrahi, MD de Centroamérica y Caribe

