Peritaje legal y judicialización penal de la compra pública

El ejercicio de la contratación pública se lleva a cabo con una finalidad primaria: satisfacer el interés general; por eso las instituciones públicas se abastecen y contratan los bienes, servicios y obras que requieren para cumplir las demandas de la sociedad. Ahora bien, otra finalidad que también tiene la compra pública, como disciplina especializada y reglada del derecho administrativo, es establecer los parámetros necesarios para que el ejercicio de esa actividad se ejecute con estricto apego a un marco regulatorio definido (leyes, reglamentos, políticas y otras normas vinculantes), donde prime la transparencia, ética y cumplimiento normativo.

Nos queda otra afirmación: la contratación pública es y seguirá siendo la fibra más sensible de la gestión pública, es por eso que cuando se habla de un posible caso de corrupción administrativa -casi siempre- se hace alusión a un (mal) manejo de las compras públicas en una institución de la Administración Pública.

Inicialmente la Ley Núm. 340-06 sobre compras públicas (antes de la modificación por la Ley Núm. 449-06), contemplaba sanciones de carácter penal por la violación y desviación en el cumplimiento de las disposiciones de esa ley, sancionando a los servidores públicos que incurrieren en esa práctica con pena de tres (3) meses a dos (2) años de prisión, multa por hasta el monto involucrado en la contratación y prohibición de ejercer funciones públicas por cinco (5) años. No obstante, luego de que fue modificada la ley, no contempla como un ilícito penal la violación de su contenido, sino que la responsabilidad penal respecto de la aplicación de la norma de compra pública sirve para complementar la tipificación de otros ilícitos penales que están vinculados con la corrupción administrativa contenidos en el código penal (prevaricación, concusión, cohecho, entre otros).

Sobre este particular es válido preguntarse, ¿resultaría útil incluir sanciones de carácter penal sobre el cumplimiento de las normas de compra pública? Me parece que sí. De hecho, el último proyecto de ley de compras públicas publicado incluye la responsabilidad penal como consecuencia de la ejecución de esa norma, lo que junto a las nuevas figuras que persiguen la corrupción administrativa en el proyecto de código penal, servirán de disuasivo para crear consciencia de la necesaria prevención en la materia. Y claro, soy de opinión que no hay que responsabilizar solamente a la Administración, los proveedores por igual, porque como he dicho antes, no hay corrupción unipersonal o unilateral, no hay corrupción sin corruptores y corruptos.

Volviendo a la judicialización penal bajo el esquema actual, ante un posible hecho de corrupción administrativa debe existir una evaluación técnica especializada, casi que forense, de los procedimientos de contratación vinculados con la acusación penal de que se trate, y es por eso que esa evaluación se convierte en un hito importante del proceso penal. De tal modo, este peritaje legal especializado debe ser realizado por profesionales que posean las credenciales necesarias y también las competencias prácticas propias de la materia en cuestión, ya que un análisis realizado sin la preparación, experiencia y acreditaciones correspondiente, no podría considerarse con el aval técnico necesario, y que además estos profesionales puedan aportar un criterio objetivo e independiente del que las partes (acusador y acusados) se fijan.

Aunque la instancia penal tiene sus particularidades en cuanto al fondo y la forma procesal, que no pretendo cubrir porque no es mi área, son necesarios los peritos especializados en esta materia de compra pública para el estudio y dictamen de los expedientes de procesos de contratación que estén bajo una investigación. Este es precisamente el espíritu del peritaje que contempla el artículo 204 del Código Procesal Penal, al disponer que “Puede ordenarse un peritaje cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sea necesario poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica. La prueba pericial debe ser practicada por expertos imparciales, objetivos e independientes”, debiendo poseer para poder ejercer este rol la pericia necesaria como antes he referido, sea a nivel técnico o profesional, o bien de probada idoneidad y, en definitiva, la contratación pública requiere de conocimientos especiales.

Este peritaje especializado en contratación pública se debe limitar y circunscribir a la verificación documental de las actuaciones que realizó la institución contratante a la que pertenece (o perteneció) la persona que se pretende juzgar en esa instancia penal, toda vez que las actuaciones vinculadas con esos procesos están sujetas a evidenciarse en los actos de procedimiento dictados al efecto, siendo la ley, reglamentos, políticas y otras normas de aplicación en la materia las que dictarán el cumplimiento o la desviación de principios jurídicos como el debido proceso y el de juridicidad, ambos contenidos en el artículo 3 de la Ley Núm. 107-13 de procedimiento administrativo. En definitiva, todo proceso penal que un procedimiento de contratación se encuentre involucrado debe de procurar el dictamen de peritos especializados en la materia.

Como parte de mi línea constante de trabajo, prevenir siempre será la recomendación, por eso los temas que profesionalmente impulsamos como gestión de riesgos de incumplimiento legal, implementación de prácticas o sistemas de Public Compliance y de gestión Antisoborno, incorporación de buenas prácticas en la gestión orientadas a la Buena Administración, e incluso, la incorporación del peritaje legal preventivo directamente en las instituciones (antes de que se trate de un caso judicializado), son algunos elementos que pudiesen aportar a una mejor ejecución de la compra pública para prevenir la judicialización, además, de que podrían incorporarse atenuantes de responsabilidad penal ante la puesta en marcha de estas buenas prácticas, como actualmente dispone el proyecto de código penal sobre la incorporación de programas de cumplimiento como atenuante de esa responsabilidad.

Con este breve artículo he querido establecer la directa línea que existe, y que a veces no se advierte, entre la eventual judicialización de procesos de contratación pública vinculados a un posible ilícito penal por corrupción administrativa (en términos amplios), y la tercerización necesaria -y, legalmente consagrada, tanto para el acusador como el acusado- del peritaje especializado de esos procesos para ser ejecutado por profesionales competentes y distintos de las partes originarias del proceso, aportando así objetividad y más que nada el especialísimo necesario cuando hablamos de compras públicas.

Por Babaji Cruz Peñaló

