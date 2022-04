Periodista Siddy Roque renuncia al Ministerio de la Mujer por supuesto “ambiente hostil”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La periodista Siddy Roque renunció al Ministerio de la Mujer que dirige Mayra Jiménez, alegando que en el Departamento de Comunicación impera un “ambiente hostil”, por lo cual no puede seguir laborando en esa institución.

En una misiva que circula este jueves, la renunciante expone las razones por las cuales decidió abandonar el Ministerio, asegurando que por más de 30 años ha ejercido la comunicación basada en el respeto.

En la carta, acusa a la directora del Departamento de Comunicación, Carolina Acuña, de tener “un comportamiento atropellante, insultante y crear un ambiente de enemistad”, además de “provocar” a los empleados para que pierdan la paciencia y estos la enfrenten.

Renuncia íntegra

A continuación, la reproducción íntegra de la carta enviada por la renunciante.

“Luego de un cordial saludo, me dirijo a usted para comunicarle mi dimisión como empleada de esta institución, debido al pésimo ambiente de trabajo en el Departamento de Comunicación, donde laboro, caracterizado por el irrespeto y la desconsideración de una directora que no sabe o no quiere actuar como orientadora o líder, sino como preboste y cancerbera.

En casi 30 años de labor ininterrumpida en los medios de comunicación, donde me he granjeado el respeto, consideración y grandes amigos, jamás viví en una situación de tanta hostilidad como el tiempo que llevo bajo la subordinación de esta señora.

Así como la agradable experiencia de haber trabajado con personalidades del brillo profesional y la bonhomía de un Don Rafael Herrera, Rafael Molina Morillo, Francisco Comarazamy, Carmenchu Brusiloff, Mirka Morales, doña Virginia Arredondo y otras tantas figuras que brillan en el recuerdo y en los anales de la comunicación en la República Dominicana, he sufrido ahora la profunda desazón de tratar con una persona sumamente negativa y tóxica, que no concibe otra relación laboral que no se fundamente en el maltrato y el abuso.

Sus condiciones para tratar con otras personas dejan mucho que desear. Yo, por ejemplo, nunca en lo que llevo como profesional de la comunicación había visto una jefa dejando de hablarles a una subalterna, ni desarrollar de manera sistemática una línea de atropellos y provocaciones, como es el caso de la directora de Comunicación de este Ministerio de la Mujer.

Para muestra, el siguiente ejemplo: ayer ordenó retirar, de manera antojadiza y provocativa, como queriéndome humillar y, al parecer, buscando una reacción de mi parte, el teléfono de escritorio que utilizo en el diario vivir del trabajo.

Como creo merecer respeto en base a una trayectoria de trabajo de calidad, eficiencia y cumplimiento y afectada por un clima laboral hostil e incómodo, he optado por irme y se lo estoy comunicando.

Estoy plenamente segura de que muchas otras de las compañeras del Departamento de Comunicación desean hacer lo mismo para escapar del círculo tóxico e infernal creado por la encargada del Departamento. Probablemente no lo hacen por necesidad del empleo, pero abusar de circunstancias como esas y de su condición de jefa para avasallar y sojuzgar sus subordinados es lo que se llama una canallada de parte de quien lo haga.

Anexo a la presente comunicación estoy enviándole la comunicación que recibí por orden de la encargada de referencia. Sus términos sobran y bastan para definir con claridad los términos de la desfachatez, la desconsideración y el abuso Franco y abierto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

Siddy Roque”.

Relacionado