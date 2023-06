Periodista Kismel Cruz sugiere a gobierno semáforos con voz para personas con discapacidad visual

EL NUEVON DIARIO, SANTIAGO.– La periodista Kismel Cruz sugirió este miércoles al gobierno tomar en consideración la instalación de semáforos con voz en beneficio de las personas con discapacidad visual en la Republica Dominicana.

Durante su intervención en el programa “El Nuevo Diario Santiago”, que conduce acompañada de Glenn Davis y Adalgisa Castillo, la profesional se refirió al anuncio realizado por El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), quienes informaron que en el mes de septiembre el Distrito Nacional contará con semáforos inteligentes que tendrán cámaras incluidas y notificarán al centro de control cualquier irregularidad en las calles.

Sin embargo, cuestionó ”Mi pregunta es la siguiente, la inversión que se realizó con relación a las cámaras que hay instaladas en todas las avenidas del país y que la mayoría no funcionan, no se sabe si están dañada o no sé qué está pasando. Usted le pregunta a la Digesett, al Intrant, a cualquier organismo, incluso al 9-1-1, ¿Qué está pasando sobre las cámaras que se instalaron?, que se gastó una millonada, y nadie sabe decir absolutamente nada”.

La comunicadora señaló que las violaciones a las normas de tránsitos y hechos ilícitos pueden ser supervisadas a través de las que ya están instaladas, por tanto, solicitó la reparación de las mismas y que los recursos económicos sean utilizados de manera correcta.

“Si vamos a instalar semáforos inteligentes, yo pienso y opino que deberían tener voz, porque tenemos un grupo de personas con discapacidad visual, vamos hacer las cosas bien desde el principio, no tiene ningún sentido que coloquemos semáforos inteligentes y que dejemos a un lado las personas con discapacidad visual, vamos hacer las cosas bien desde el principio”, insistió.

