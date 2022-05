Periodista Kismel Cruz: “Los padres son responsables del contenido basura que consumen sus hijos en las redes”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. -La periodista de El Nuevo Diario Kismel Cruz, expresó que es imposible intentar controlar todas las acciones negativas que suceden en torno al mundo de las redes sociales y que los padres tienen la responsabilidad de evitar que sus hijos consuman contenido inapropiado para su edad, ya que lo correcto es que los infantes no utilicen las plataformas sin supervisión.

Señaló, que no critica a quienes produzcan “contenido basura”, debido a que si la gente no lo consumiera los creadores se dedicaran a utilizar otros recursos que consideren rentables.

Al ser cuestionada por el comunicador Argelys Quiñones en el programa Cibao en la Tarde, el cual se transmite por el canal 25, Cruz manifestó que no es un secreto para nadie que los niños no deben utilizar redes, además, que existe una edad establecida para comenzar a permitir el acceso a ciertos contenidos.

“Yo controlo lo que está en mi casa, pero no lo que está afuera, es imposible que yo intente controlar el mundo, las acciones del mundo’. Que publiquen o no publiquen, eso está fuera de mis manos, ahora bien, lo que está en mi casa yo lo controlo. Mi hijo no usa redes sociales”, sostuvo.

Durante la entrevista apuntó que hay bastante contenido que los padres pueden sacarle provecho y que el tiempo en pantalla debe ser limitado.

Así mismo destacó la existencia de actividades que pueden ser realizadas y que aportan con la enseñanza.

“Te repito, yo puedo controlar lo que está en mi casa, pero yo no puedo decirle, fulano no publiques tal cosa” insistió la joven cibaeña.

