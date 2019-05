Periodista Geomar García denuncia hijastra fue víctima de “secuestro express”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Geomar García denunció este jueves que su hijastra fue victima de un “secuestro express”, en un hecho registrado en ayer en San Isidro, perteneciente al municipio Santo Domingo Este.

“Secuestro “expres” contra una de mis hijas, robaron su dinero de cajeros bancarios, celular, amenazada con armas por 3 atracadores y la abandonaron en lugar oscuro en municipio Santo Domingo Este. Daño sicologico no físico. Veremos qué pasa. @PoliciaRD” manifestó el comunicador en su cuenta de Twitter.

Elianny Gell, hija de la esposa del periodista, narró que el hecho ocurrió en momentos en que se dirígia al sector Invivienda desde San Isidro. Relató que se subió en un carro Hyundai sonata N20 donde iban dos hombres en los asientos delanteros y uno atrás.

La joven manifestó que se montó en uno de los asientos de atrás, procedió a pagar al chofer y cuando recorrieron unos 100 metros le indicaron que se trataba de un atraco. “Me bajaron la cabeza, dieron la vuelta en u y le dieron derecho todo el tiempo”, manifestó.

Agregó que “ellos me decían que me iban a matar, que me iban a puyar, que le dijera cuánto dinero yo traía. Iban viendo las tarjetas. Me iban diciendo que le diera la clave , que me iban a llevar a un cajero, que me iban a matar sino le daba la clave correcta”.

Gell aseguró que no pudo identificar si los hombres tenían alguna clase de arma, al tiempo que indicó que luego de 20 minutos en el vehículo, los asaltantes la dejaron en el puente Duarte, en las inmediaciones del sector Guachupita.

Los hombres, con edades entre 18 y 30 años, según la joven, sustrajeron su celular y tarjetas de crédito. Gell señaló que en la parte de arriba del auto decía Corredor Central.

La joven agregó que hizo la denuncia a las autoridades correspondientes.

Ayer, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo dictó tres meses de prisión preventiva como medidas cautelares contra tres de los cinco acusados de raptar, golpear y atracar la madrugada del domingo a dos jóvenes en el sector Evaristo Morales en el Distrito Nacional.

https://twitter.com/geomargarciard/status/1131576375696076805

