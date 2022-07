Periodista fitness destaca importancia de la alimentación más allá de la apariencia física

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La periodista fitnees, Elizabeth Almonte, destacó que más allá de que las personas quieran llevar una rutina de ejercicios para mejorar su apariencia física, deben evaluar en primer lugar el hábito alimenticio.

La joven, quien emprendió el programa “Transfórmate”, explicó que el mundo fitness es más que simples ejercicios, es un estilo de vida que va desde el interior hasta exterior, asegurando que si las personas no se enfocan en la manera en la que se alimentan, estarán sin norte.

“Desde pequeña hacía rutinas, caminaba todas las mañanas, luego iba al gimnasio, y seguía en sobrepeso, porque no tenía un objetivo, pero mucho menos me controlaba en la comida, no tenía un programa de alimentación correcto”, recuerda Almonte.

Sostuvo, que en el año 2019, opta por tener un entrenador personal para cambiar drásticamente su alimentación e inicia un régimen de actividad física.

“Hay que tomar en cuenta la genética, mi familia paterna sufren de sobrepeso, fue un elemento motivador a llevar este estilo de vida, entendí que recaía en mí cuidar de mi salud, independientemente del físico, porque las personas con aumento de peso, se lo atribuyen a la genética y demás factores”, expresó.

El mundo fitness se ha vuelto una moda ¿Qué opinas al respecto?, Bueno, es un área que está en auge y un crecimiento continuo, pero el punto está que desde la pandemia en lo adelante, vemos muchas que se están “enganchando” sin tener la preparación ni la experiencia.

“Entiendo que están cualquierizando el mundo fitness, le están restando importancia a los entrenadores personales y coaching sumamente preparado, en las redes hay muchas instructoras que realmente no cumplen con los requisitos y debemos predicar con el ejemplo. En este ambiente son varios los elementos que hay que tomar para proyectarte como una excelente instructora fitnees, salud y el aspecto físico”, destacó la emprendedora.

Programa Transfórmate

El programa Transfórmate, que nació de la admiración de sus seguidoras en las redes sociales, está enfocado en la salud y el cuerpo, con una duración de dos meses, pero personalizado porque se adapta a las necesidades de cada persona.

“Si alguien quiere aumentar músculos, su rutina de alimentación y entrenamiento será acorde, igual pasa cuando la persona quiere disminuir, pero dicha guía, incluye programa de alimentación, entrenamientos y suplementos es un seguimiento vía reportes. Pero cada cuatro semanas se le cambia la alimentación”, detalló.

