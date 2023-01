Periodista estima imagen deforme de Duarte destapa necesidad de reforzar historia dominicana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– La periodista Liliam Mateo consideró que la distorsionada pintura del patricio Juan Pablo Duarte, exhibida en el parque central de Pedernales, destapa la necesidad de reforzar la historia dominicana en la mente de los ciudadanos.

Sostuvo que debieron ser los comunitarios los primeros en darse cuenta de que las características destacadas en aquel mural no correspondían con las del patricio.

“Debió ser la propia comunidad la que protestara sobre eso, y ahí volvemos a lo que es la educación inicial y las falencias que tiene el sistema educativo, que no permite tener una retroalimentación de lo que reciben en las aulas, porque debió ser la propia ciudadanía que no permitiera ni una hora esa tarja”, expresó.

Durante la conducción del programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Mateo condenó que, a pesar de que siempre se ha destacado la imagen del fundador de la República, alguien se haya atrevido a exagerar de tal manera sus rasgos faciales.

En ese sentido, la periodista instó identificar al responsable de crear aquel mural que a su entender es una ofensa al padre de la patria, y condenarlo a barrer durante seis meses las calles de Pedernales.

“Nadie que no sea dominicano, no me puede decir a mí que no conoce los rasgos de nuestros patricios y en su defecto, buscar una fotografía para hacer la réplica en busto o en pintura”, indicó.

