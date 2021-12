Periodista Elvira Lora destaca aportes de revista Fémina a derechos de las mujeres

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La periodista y co- fundadora de la plataforma República Fémina, Elvira Lora, expresó que el 2022 será un año de AGENCIAS porque se conmemoran 100 años de Fémina, la primera y única revista con un discurso feminista que ha circulado en el país, editada entre 1922-1939 por la maestra normal Petronila Angélica Gómez Brea y al menos, según ha catalogado, 76 periodistas feministas de la época.

La doctora en Comunicación y Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona, fue entrevistada por el periodista Gustavo Olivo, en el programa «A partir de Ahora», que se transmite por Acento TV.

De acuerdo con las investigaciones que se han prolongado por más de un lustro, Lora específico que Fémina la primera revista pública, no institucional, competía con los periódicos, cuando en esa época la mujer no tenía derechos políticos, ni civiles concretos, como por ejemplo no ejercía el voto ni decidía por sus hijos e hijas.

Manifestó que las mujeres que escribían en Fémina tenían en común la profesión de maestras normales, como el caso de Petronila Angélica Gómez, que hizo esta AGENCIA, refiriendo y explicando esta palabra la capacidad de la mujer de crear un espacio propio pese a las adversidades del sistema social, político y económico.

