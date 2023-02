Periodista Edward Ramírez: Senadores actuaron como quería el país; RD no está preparado para despenalizar aborto

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Edward Ramírez saludó la decisión que tomó ayer miércoles el Senado de la República, de aprobar en primera lectura el Proyecto de Ley de Código Penal de la República Dominicana sin las tres causales del aborto.

El comunicador consideró que los senadores actuaron como que quería el país, el cual dijo que no está preparado para que se despenalice la interrupción de un embarazo bajo ninguna excepción.

“República Dominicana no está preparada para despenalizar el aborto, nosotros somos pro vida porque entendemos que bajo ninguna circunstancia se ha logrado explicar de forma concreta como esto afecta; en el caso de la violación, abortar no elimina el trauma”, expresó.

Ramírez emitió sus comentarios junto al comunicador Moisés Ruiz, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

Asimismo, dijo que los artículos 37 y 15 de la Constitución de la República establece como los galenos deben actuar en circunstancias en las que se tenga que elegir entre la vida de la madre o del feto.

En cuanto a la exigencia que pide interrumpir el aborto cuando el feto presenta alguna malformación congénita, el periodista señaló que la ciencia ha avanzado demasiado en los últimos años, y se siente orgulloso de conocer niños y niñas que han nacido con condiciones especiales y eso no les ha impedimento desarrollarse y ser agentes de cambio.

“Yo creo que estaríamos condicionando quienes pueden vivir y quienes no y eso no nos corresponde; sé que hay muchas opiniones a favor y en contra, cada quien puede tenerlas, estos son mis conceptos personales que no son transmisibles a nadie”, puntualizó.

