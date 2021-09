Periodista denuncia fue atropellado y humillado por comandante policial en Barahona

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BARAHONA.- El periodista Ramón Alberto Sánchez denunció este sábado que fue objeto de atropello y humillación de parte de un comando policial, encabezado por el supervisor de la Policía Nacional de los pueblos de la costa de Barahona, teniente coronel Francisco de los Santos Mora Núñez.

Sánchez, quien además de comunicador, es director de la Defensa Civil en Enriquillo, aseguró que fue víctima de una desconsideración por parte del teniente coronel Mora Núñez.

El periodista expresó que fue apresado a dos cuadras de su casa cuando retornaba a las dos de la madrugada del hospital municipal, debido a que horas antes habría llevado a uno de sus hijos que presentaba un dolor de barriga.

“El comandante no respetó mi condición de periodista, comunicador, ni de director de la Defensa Civil. Sin mediar palabras, porque tampoco me dejó hablar, me subieron a la guagua y me sentaron en el cajón que hasta estaba sucio rodeado con cinco policías como si fuera un villano de películas del Oeste”, sostuvo Ramón.

Agregó que lo pasearon por todo el pueblo humillándolo como si mató, violó o bregó con drogas y otros ilícitos más relevantes.

Adelantó que lo llevaron hasta Los Cocos donde también apresaron a 8 personas, tirándolos como “perros” encima de él.

“Todavía aún siguiendo el irrespeto en mi propia cara con otros ciudadanos, que hasta le dieron una nalgada a una de dos mujeres que acompañaba a los hombres durante ese momento”.

De su lado, el periodista, director del portal ELBOLETÍNRD.COM.DO y secretario electo de Comunicación del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Barahona, Omar Medina, condenó enérgicamente la actuación “salvaje”, de “tropelía” y “arbitraria” del teniente coronel Francisco de los Santos Mora Núñez contra Ramón Alberto Sánchez.

Medina hizo un llamado al director regional Sur de la Policía general Eduardo Alberto Then para que instruya a sus agentes y cesen los atropellos contra los miembros de ese gremio.

Señaló que los periodistas y comunicadores no pueden permitir que se sigan cometiendo esos abusos contra su clase.

