Periodista de RD en EEUU cita complejidad del problema haitiano y plantea soluciones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista dominicano radicado en Miami, Estados Unidos Oscar Haza, explica que todas las opciones, internas y externas, que se han puesto en marcha para solucionar la crisis social, política y económica en Haití, han fracasado por el erróneo enfoque de “poner paños tibios o darle aspirinas a un cáncer”, sin tomar en cuenta que el problema es muy complejo y serio.

Haza sugiere un fideicomiso internacional para administrar a Haití, y que sus primeras decisiones sea la de cambiar la estructura judicial, tomar el control de la situación económica, que ésta no siga en manos de quienes se han repartido las ayudas internacionales, la creación de fuentes de trabajo y reorientar las inversiones.

“Si no se combate la pobreza desde el punto de vista estructural, y no coyuntural, nunca se va a solucionar el problema haitiano”, enfatizó el comunicador durante su intervención en el foro “Quo Vadis Chile”, celebrado en el Museo Cubano-Americano de la Diáspora, y patrocinado por el Instituto Interamericano para la Democracia e Ideas.

Deploró que la comunidad internacional siempre ha tratado a Haití como el vecino pobre al que hay que ayudar, olvidando que de esa manera no se soluciona el problema estructural que tiene esa otra parte de la isla Española.

“La comunidad internacional tiene un compromiso esencial y fundamental para sacar a Haití a flote…primero, pacificando ese país, acabando, arrasando con esas bandas criminales, reconstruyendo un Ejército efectivo, donde haya colaboración y asesoría de organismos de inteligencia internacionales; detener el narcotráfico, crear fuentes de trabajo y proyectos estructuras con ayuda internacional pero supervisada por los donantes”, aconsejó.

Según su óptica, la administración del expresidente Bill Clinton siempre quiso supeditar la solución de los problemas haitianos a la política interna de los Estados Unidos.

“Y si ese es el enfoque y el criterio entonces no se pensaba en buscarle una solución a Haití, sino una solución que beneficiara el partidismo político en los Estados Unidos. Un gran error”, precisó.

Explicó que los haitianos nunca han sido aceptados como inmigrantes en el estado de Florida, el territorio estadounidense que le queda más próximo, porque el propósito siempre ha sido “volcarlos en República Dominicana”, creando más desestabilización y desigualdad.

En otro aspecto, el periodista Oscar Haza opinó que la eliminación del Ejército haitiano es lo que ha dado paso a la creación en Haití de bandas peligrosamente armadas que siembran el terror en esa nación.

“Con instituciones, aunque sean débiles, la política debió ser mejorar ese Ejército y no abrir a Haití al narcotráfico, al caos, y a la anarquía que se está viviendo hoy”, subrayó.

Manifestó que pocas veces ha visto en América una concatenación de errores de las administraciones de EEUU, y de la gran irresponsabilidad de Francia y de Canadá, para no tratar de solucionar la delicada problemática haitiana.

“No podemos olvidar que el origen de la pobreza haitiana va mucho más allá del tema dominicano, la guerra entre Alejandro Pétion y Cristopher I (Henri Christophe) devastó a Haití y lamentablemente el triunfo de las tropas de Pétion empobrecieron al Estado haitiano. La deforestación no la produjeron los dominicanos; la multa que le puso Francia a Haití que tuvieron que pagarla hasta el año 34 del siglo pasado, por decretar su independencia, y para evitar que las otras colonias francesas, como Martinica y Guadalupe se sublevaran, no fueron los dominicanos, fue Francia, que hoy no quiere asumir su papel histórico”, relató.

Planteó que este debe ser el momento de soluciones para Haití, las que deben venir con una labor coordinada de los buenos haitianos y la comunidad internacional para sacar a flora a la población haitiana.

Haza advierte que, si no se va en auxilio de Haití, mientras por otro lado sigue creciendo la problemática interna en Cuba, el Caribe podría volverse inmanejable.

Sobre las bandas haitianas

El comunicador reveló que ha sido informado de que muchos de los que integran las bandas armadas en Haití son haitianos que fueron deportados de regreso por los Estados Unidos luego de cumplir condena en cárceles norteamericanas por varios delitos.

Haza, quien tiene experiencia como corresponsal de guerra, dijo que este no es el momento de hacer recriminaciones ni de establecer quién es o no culpable de la situación por la que hoy atraviesa el vecino país.

Recordó que el 20 de enero de 1994, el sector afroamericano de los Estados Unidos determinó restablecer en el poder al sacerdote Jean Bertrand Aristide, con una intervención militar estadounidense.

“Yo cubrí esa intervención, navegué semanas antes de la llegada de las tropas, en el mes de agosto, en una fragata de los Estados Unidos, nos llevaron desde una base militar Honstein a la base de Guantánamo, y de ahí navegamos por las costas de Haití y nos dimos cuenta que era inminente la intervención para sacar del poder el triunvirato que presidía Raúl Cedrás, precisamente de madre dominicana, para reinstalar en el poder a Jean Bertrand Aristide”, precisa Haza.

¿Quién es Oscar Haza?

Oscar Hazas es un periodista dominicano radicado en Miami que actualmente funge de presentador del programa Ahora con Oscar Haza en el canal MEGA TV. También fue conductor del programa “A Mano Limpia” en Puerto Rico.

Con una experiencia de 33 años en los medios de comunicación de su país y Estados Unidos, ha sido corresponsal de guerra para las cadenas Univisión y Telemundo y director de Noticias de la emisora WQBA 1140 en tres oportunidades.

Original del sector San Carlos, en Santo Domingo, emigró hacia Miami a los de 22 años, con el objetivo de desarrollar su carrera como periodista.

Pertenece a una de las familias con mayor trayectoria en los medios de comunicación de su país. Su padre, Luis Felipe Haza del Castillo, fue un pionero de la televisión nacional, mientras su tía, la reconocida soprano dominicana Ivonne Haza, maestra de canto de varias generaciones de artistas.

Inicialmente Haza se inclinó hacia los deportes y a los 17 años integró a la selección nacional de basketball de República Dominicana que participó en los XI Juegos Centroamericanos y del Caribe en Panamá.

Luego realizaría estudios superiores en Ciencias Jurídicas y Políticas en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, y de Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

